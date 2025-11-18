Resumo da notícia

BTC caiu para US$ 91 mil, e o mercado entrou em medo extremo.

A Best Wallet lançará a compra automática de BTC via DCA.

Token BEST tem 11 dias restantes na pré-venda.

Carteira oferece segurança avançada e taxas competitivas.

O Bitcoin (BTC) e o mercado cripto afundaram ainda mais no fim de semana, intensificando um cenário já marcado por forte volatilidade.

Porém, em meio ao temor crescente, a carteira Web3 Best Wallet (BEST) prepara-se para lançar um recurso que promete transformar quedas bruscas em oportunidades. Trata-se da compra automática de BTC na baixa via DCA.

Essa ferramenta executará compras programadas sem interferência emocional do usuário. Ou seja, combaterá um dos fatores que mais atrapalham iniciantes e veteranos em fases de instabilidade.

Ao fazer isso no ecossistema da Best Wallet, o investidor contará com segurança de alto nível, taxas competitivas e operações sempre pelo melhor preço disponível.

O token da carteira também está em fase final de ICO (oferta inicial). Por isso, você pode comprar $BEST a US$ 0,025955 pelos próximos 11 dias. Depois, o ativo passará à descoberta de preço no mercado aberto.

Mercado em pânico com BTC abaixo de US$ 100 Mil

Após negociar acima de seis dígitos por vários meses, o Bitcoin desabou de US$ 107.476 na semana passada para US$ 94.000 na última sexta-feira (14/11).

Em seguida, foi a menos de US$ 93.000 no domingo, com uma leve reação para US$ 95.592 na segunda-feira, antes de cair para o patamar de US$ 91.000.

A sequência de quedas colocou o sentimento do mercado em medo extremo, enfraquecendo previsões otimistas para o ‘moonvember’ e derrubando o BTC e as maiores altcoins.

Entre os fatores de pressão podemos destacar:

Federal Reserve (Fed) mais duro, reduzindo as apostas em corte de juros;

US$ 3,2 trilhões apagados de valuations globais;

Baleias institucionais vendendo agressivamente;

Perda do nível psicológico de US$ 100 mil, que acionou liquidações adicionais.

Mesmo assim, grandes acumuladores continuam comprando BTC. A maior detentora de capital aberto (a Strategy) reafirmou sua política de compras contínuas, sinal de que o ciclo atual ainda é visto como uma correção natural.

Para os veteranos, esse tipo de queda não afeta a tese do Bitcoin. Para os iniciantes, porém, ver a carteira ficar no vermelho pode ser um choque.

Mas é justamente nesses momentos que estratégias automáticas, como o DCA programado, ganham relevância.

Afinal, a Best Wallet quer eliminar o componente emocional das decisões de compra. Ela faz isso com a função de acumular Bitcoin de maneira consistente, mesmo quando o mercado entra em pânico.

O que torna a Best Wallet uma das carteiras mais avançadas da Web3

Enquanto diversas plataformas permitem comprar Bitcoin, a Best Wallet se diferencia pelo conjunto de funcionalidades em um único app:

Taxas mais baixas do mercado: Graças à integração com o engine Rubic, a carteira varre 330 DEXs e 30 pontes. Assim, encontra automaticamente o melhor preço disponível. Além disso, executa swaps de forma eficiente e barata. Entrada global facilitada: Devido ao suporte a 100 moedas fiduciárias, qualquer usuário pode transformar moeda local em BTC com facilidade. A carteira também permite importar endereços existentes, consolidando tudo em uma só interface. Transações sem tokens de gas (em breve): Usuários pagarão taxas diretamente em BEST, eliminando a necessidade de manter ETH, BNB ou SOL apenas para pagar taxas de gas. Gestão multichain unificada: A carteira exibe diferentes redes no mesmo painel, facilitando o gerenciamento de ativos espalhados entre blockchains. Painel avançado de portfólio (em breve): Inclui análises detalhadas, histórico de performance e insights para tomada de decisão. Módulo de inteligência de mercado (em breve): Traz dados em tempo real, alertas e sinais baseados em tendências on-chain.

Segurança Institucional em Camadas

Em meio à volatilidade, a segurança se torna ainda mais crítica. E a Best Wallet garante um ambiente seguro ao combinar:

Arquitetura não custodiada (o usuário controla tudo);

Tecnologia MPC da Fireblocks, com chaves divididas em múltiplos fragmentos;

Autenticação biométrica e 2FA;

Recuperação sem seed phrase via backup seguro;

Anti-Fraud Protection e MEV Shield (em breve).

Esses mecanismos tornam a carteira uma das mais robustas para quem deseja acumular BTC com tranquilidade.

Últimos 11 dias para entrar na pré-venda da Best Wallet

O token BEST será o pilar de toda a experiência na Best Wallet. Com apenas 11 dias restantes, essa é a última chance de comprar ao menor preço da história do projeto.

Depois da listagem, a demanda pode aumentar significativamente, impulsionada pela expansão do ecossistema.

Para participar, acesse o site da Best Wallet, ou então compre diretamente no app com cartão, ETH ou USDT. Lembrando que o app já está disponível no Google Play e na Apple App Store.

Baixe agora a Best Wallet

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.