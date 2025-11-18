Resumo da notícia
- BTC caiu para US$ 91 mil, e o mercado entrou em medo extremo.
- A Best Wallet lançará a compra automática de BTC via DCA.
- Token BEST tem 11 dias restantes na pré-venda.
- Carteira oferece segurança avançada e taxas competitivas.
O Bitcoin (BTC) e o mercado cripto afundaram ainda mais no fim de semana, intensificando um cenário já marcado por forte volatilidade.
Porém, em meio ao temor crescente, a carteira Web3 Best Wallet (BEST) prepara-se para lançar um recurso que promete transformar quedas bruscas em oportunidades. Trata-se da compra automática de BTC na baixa via DCA.
Essa ferramenta executará compras programadas sem interferência emocional do usuário. Ou seja, combaterá um dos fatores que mais atrapalham iniciantes e veteranos em fases de instabilidade.
Ao fazer isso no ecossistema da Best Wallet, o investidor contará com segurança de alto nível, taxas competitivas e operações sempre pelo melhor preço disponível.
O token da carteira também está em fase final de ICO (oferta inicial). Por isso, você pode comprar $BEST a US$ 0,025955 pelos próximos 11 dias. Depois, o ativo passará à descoberta de preço no mercado aberto.
Mercado em pânico com BTC abaixo de US$ 100 Mil
Após negociar acima de seis dígitos por vários meses, o Bitcoin desabou de US$ 107.476 na semana passada para US$ 94.000 na última sexta-feira (14/11).
Em seguida, foi a menos de US$ 93.000 no domingo, com uma leve reação para US$ 95.592 na segunda-feira, antes de cair para o patamar de US$ 91.000.
A sequência de quedas colocou o sentimento do mercado em medo extremo, enfraquecendo previsões otimistas para o ‘moonvember’ e derrubando o BTC e as maiores altcoins.
Entre os fatores de pressão podemos destacar:
- Federal Reserve (Fed) mais duro, reduzindo as apostas em corte de juros;
- US$ 3,2 trilhões apagados de valuations globais;
- Baleias institucionais vendendo agressivamente;
- Perda do nível psicológico de US$ 100 mil, que acionou liquidações adicionais.
Mesmo assim, grandes acumuladores continuam comprando BTC. A maior detentora de capital aberto (a Strategy) reafirmou sua política de compras contínuas, sinal de que o ciclo atual ainda é visto como uma correção natural.
Don't stop stacking. $BTC pic.twitter.com/FR75T204rM
— Strategy (@Strategy) November 14, 2025
Para os veteranos, esse tipo de queda não afeta a tese do Bitcoin. Para os iniciantes, porém, ver a carteira ficar no vermelho pode ser um choque.
Mas é justamente nesses momentos que estratégias automáticas, como o DCA programado, ganham relevância.
Afinal, a Best Wallet quer eliminar o componente emocional das decisões de compra. Ela faz isso com a função de acumular Bitcoin de maneira consistente, mesmo quando o mercado entra em pânico.
O que torna a Best Wallet uma das carteiras mais avançadas da Web3
Enquanto diversas plataformas permitem comprar Bitcoin, a Best Wallet se diferencia pelo conjunto de funcionalidades em um único app:
- Taxas mais baixas do mercado: Graças à integração com o engine Rubic, a carteira varre 330 DEXs e 30 pontes. Assim, encontra automaticamente o melhor preço disponível. Além disso, executa swaps de forma eficiente e barata.
- Entrada global facilitada: Devido ao suporte a 100 moedas fiduciárias, qualquer usuário pode transformar moeda local em BTC com facilidade. A carteira também permite importar endereços existentes, consolidando tudo em uma só interface.
- Transações sem tokens de gas (em breve): Usuários pagarão taxas diretamente em BEST, eliminando a necessidade de manter ETH, BNB ou SOL apenas para pagar taxas de gas.
- Gestão multichain unificada: A carteira exibe diferentes redes no mesmo painel, facilitando o gerenciamento de ativos espalhados entre blockchains.
- Painel avançado de portfólio (em breve): Inclui análises detalhadas, histórico de performance e insights para tomada de decisão.
- Módulo de inteligência de mercado (em breve): Traz dados em tempo real, alertas e sinais baseados em tendências on-chain.
Segurança Institucional em Camadas
Em meio à volatilidade, a segurança se torna ainda mais crítica. E a Best Wallet garante um ambiente seguro ao combinar:
- Arquitetura não custodiada (o usuário controla tudo);
- Tecnologia MPC da Fireblocks, com chaves divididas em múltiplos fragmentos;
- Autenticação biométrica e 2FA;
- Recuperação sem seed phrase via backup seguro;
- Anti-Fraud Protection e MEV Shield (em breve).
Esses mecanismos tornam a carteira uma das mais robustas para quem deseja acumular BTC com tranquilidade.
Últimos 11 dias para entrar na pré-venda da Best Wallet
O token BEST será o pilar de toda a experiência na Best Wallet. Com apenas 11 dias restantes, essa é a última chance de comprar ao menor preço da história do projeto.
Depois da listagem, a demanda pode aumentar significativamente, impulsionada pela expansão do ecossistema.
Para participar, acesse o site da Best Wallet, ou então compre diretamente no app com cartão, ETH ou USDT. Lembrando que o app já está disponível no Google Play e na Apple App Store.
Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.