Kanye West nega envolvimento com YZY após token derreter

O rapper Kanye West negou envolvimento no token YZY, dizendo que sua conta no Instagram foi hackeada.

O token perdeu mais de US$ 24 milhões em liquidez após movimentações suspeitas do próprio deployer.

A polêmica reforça dúvidas sobre a responsabilidade legal de celebridades em promoções cripto.

Kanye West, também conhecido como Ye, voltou a ser o centro de uma polêmica envolvendo criptomoedas.

Afinal, o rapper afirmou que não tem qualquer ligação com o YZY Token, lançado no início de agosto. Além disso, atribuiu as postagens de promoção do ativo a um suposto ataque à sua conta no Instagram.

Token YZY já perdeu US$ 24 milhões em liquidez

O YZY original havia ganhado destaque em meio a outras criptomoedas novas devido à popularidade de Kanye West.

No entanto, antes mesmo de derreter, o token já levantava suspeitas de fraude. Isso se devia a diversos fatores, como sua volatilidade extrema e cláusulas legais que protegem exageradamente os criadores do projeto.

West usou sua conta no X (antigo Twitter) para dizer que:

Meu Instagram foi hackeado e está seguindo uma moeda falsa… O projeto oficial é @YZY_MNY.

Ele ainda compartilhou um novo endereço de carteira na rede Solana, sugerindo que apenas essa versão tem sua aprovação.

My Instagram has been hacked and it’s following a fake coin The official project is @YZY_MNY DrZ26cKJDksVRWib3DWsjo9 eeXccc7hKhDJviiYEEZY — ye (@kanyewest) August 26, 2025

No entanto, o estrago já estava feito. O projeto YZY original chegou a registrar forte volume de negociações. Mas o deployer do contrato vendeu grandes quantidades logo após o lançamento.

Essa movimentação drenou mais de US$ 24 milhões em liquidez e derrubou o preço do token para próximo de US$ 0.

Kanye West é alvo de críticas após se desvincular do projeto

Grande parte da comunidade não aceitou a explicação de West. Perfis de análise no X, como Autism Capital, ironizaram a situação:

Kanye West alega que seu IG foi ‘hackeado’ e estava promovendo uma moeda falsa vários dias DEPOIS do dumping.

Kanye West claims his IG was “hacked” and was promoting a fake coin several days AFTER all the dumping was done of his original coin. He then advertised a NEW coin saying “this is the real coin.” Haven’t we seen this playbook before? The grifting never ends. pic.twitter.com/XmNPIPJnpK — Autism Capital 🧩 (@AutismCapital) August 26, 2025

Também influenciadores que haviam divulgado o primeiro YZY apagaram suas postagens, em meio ao questionamento sobre a legitimidade do novo projeto. Aliás, a Meta, controladora do Instagram, não comentou o suposto ataque até agora.

A controvérsia se soma a uma série de episódios recentes em que celebridades promovem ou se associam a memecoins que acabam em colapso. Portanto, o caso reforça a discussão sobre a necessidade de regras mais claras para evitar que fãs e investidores sejam prejudicados em esquemas de marketing pouco transparentes.

