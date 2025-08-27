Grayscale protocola pedido para ETF de AVAX

Resumo da notícia

A Grayscale deseja converter o Grayscale Avalanche Trust (AVAX) em um ETF na Nasdaq, marcando um avanço para altcoins.

A Coinbase foi nomeada custodiante e corretora principal.

A aprovação pode atrair capital institucional, elevando o perfil do AVAX e impulsionando o ecossistema Avalanche.

Exigência de provas de resiliência contra manipulações pode atrasar o lançamento do ETF.

A Grayscale, uma das principais gestoras de ativos digitais do mundo, submeteu um pedido à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) para lançar o Grayscale Avalanche Trust (AVAX) como um fundo negociado em bolsa (ETF) na Nasdaq.

Ou seja, a gestora busca converter seu Trust em um ETF à vista. A Grayscale fez o mesmo movimento com seus Trusts de Bitcoin e de Ethereum. A notícia veio por meio da divulgação do Formulário S-1, que a SEC aceitou no dia 22 de agosto.

A proposta de um ETF de Avalanche

Na proposta, a Coinbase seria a custodiante e corretora principal. O ETF representa um avanço crucial na integração de altcoins ao sistema financeiro tradicional. Por isso, gera entusiasmo e especulações entre investidores e analistas.

O Formulário S-1, um documento essencial para registros de valores mobiliários nos EUA, detalha a estrutura do ETF. Nesse caso, ele rastrearia o preço do AVAX, o token nativo da blockchain Avalanche.

A Avalanche é conhecida por sua alta capacidade de processamento de até 6.500 transações por segundo. Além disso, compete com redes como Ethereum.

Vale lembrar que a SEC recebe há meses diversos pedidos para ETFs das melhores criptomoedas, desde que a regulação sob administração de Donald Trump ficou mais amigável em relação ao setor. O órgão agora está mais aberto à inovação, e discute sobre o mercado cripto de maneira mais aberta.

Por exemplo, durante o Wyoming Blockchain Symposium, o presidente da SEC, Paul Atkins, teve uma participação de destaque ao abordar o ambicioso Project Crypto.

A fala durante o evento, referência no calendário cripto global, reverberou como o marco regulatório em construção. Afinal, o discurso, para muitos, sinaliza um momento de articulação institucional da agência com a indústria digital.

O evento ocorreu no luxuoso Four Seasons, em Jackson Hole, entre os dias 18 e 21 de agosto. Teve como organizadores as empresas SALT e Kraken, em parceria com o University of Wyoming Center for Blockchain and Digital Innovation.

Detalhes do Formulário S-1 e estrutura do ETF

O Formulário S-1, acessível no site da SEC, oferece uma visão abrangente do plano da Grayscale. Submetido como um registro inicial (S-1) sob a Seção 33 do Securities Act de 1933, o documento lista a Grayscale Avalanche Trust (AVAX) como registrante, com um número de arquivo (File No. 333-289829) e um número de filme (25124767).

A seção de taxas de arquivamento (EX-FILING FEES) indica que o processo está em conformidade com os requisitos regulatórios. Já os arquivos gráficos (GRAPHIC) fornecem visualizações que podem incluir dados de desempenho ou ilustrações do produto.

A Coinbase foi nomeada custodiante e corretora principal, uma escolha estratégica que reforça a segurança e a confiabilidade do ETF.

Como uma exchange regulada e líder de mercado, a Coinbase garantiria a custódia dos ativos AVAX, um fator crucial para atender às exigências da SEC em relação à proteção de investidores.

O documento também sugere que o ETF será listado na Nasdaq, uma das principais bolsas de valores dos EUA, ampliando o acesso a investidores institucionais e de varejo que preferem operar por meio de contas tradicionais de corretagem.

Implicações para o mercado de altcoins

A proposta da Grayscale é um marco para as altcoins, que historicamente ficaram à sombra do Bitcoin e do Ethereum no cenário de ETFs. Desde a aprovação dos primeiros ETFs de Bitcoin em 2024, o mercado tem aguardado a expansão para outras criptomoedas.

O AVAX, com um valor de mercado de cerca de US$ 10,4 bilhões e um preço atual de US$ 24,66 (segundo a CoinMarketCap), é um candidato promissor devido à sua arquitetura inovadora. A rede inclui três blockchains interconectadas (X-Chain, C-Chain e P-Chain).

Um ETF bem-sucedido poderia elevar o perfil da Avalanche, atraindo capital institucional e impulsionando seu ecossistema de DeFi e contratos inteligentes.

Desafios regulatórios e cronograma

A aprovação do ETF de AVAX não é garantida e depende de uma revisão rigorosa pela SEC. A agência tem sido cautelosa com altcoins. Por exemplo, exige evidências de que o mercado subjacente é resistente a manipulações e de que a custódia é segura.

A orientação da SEC de julho de 2025, que estabeleceu requisitos de divulgação para ETFs cripto, pode facilitar o processo.

No entanto, decisões recentes sobre outros produtos foram adiadas para outubro de 2025. O Formulário S-1, aceito em 22 de agosto, marca o início formal do processo, mas o cronograma exato permanece incerto.

Se aprovado, o ETF pode atrair um influxo significativo de capital, potencialmente elevando o preço do AVAX.

Analistas sugerem que parcerias em DeFi e TradFi, combinadas com o respaldo da Grayscale e da Coinbase, podem fortalecer o caso regulatório. No entanto, a falta de precedentes para ETFs de altcoins fora do Bitcoin e do Ethereum adiciona um elemento de risco.

Impacto no ecossistema Avalanche

O sucesso do ETF poderia transformar a Avalanche em uma das principais blockchains de camada 1. Com um suprimento total de 720 milhões de AVAX e uma rede que suporta subnets personalizáveis, a plataforma já abriga projetos inovadores em DeFi, gaming e tokenized assets.

Um produto regulamentado na Nasdaq poderia atrair desenvolvedores e investidores, acelerando o crescimento do ecossistema. A integração com a Coinbase também pode facilitar a liquidez, beneficiando tanto os holders de longo prazo quanto os traders.

Para os investidores, o anúncio apresenta uma oportunidade de ganhos, mas também traz riscos significativos.

A volatilidade do AVAX, combinada com a incerteza regulatória, exige cautela. Analistas recomendam monitorar indicadores técnicos e o progresso do pedido na SEC.

O volume de negociação de US$ 884,295,977 em 24 horas (CoinMarketCap) sugere um mercado ativo. Mas a aprovação do ETF seria um fator decisivo para um rali sustentado.

O que vem pela frente

O Formulário S-1 da Grayscale para o ETF de Avalanche na Nasdaq marca um momento pivotal para o mercado cripto, especialmente para as altcoins.

Com a Coinbase como parceira e um ecossistema em expansão, o AVAX está a um passo de ganhar legitimidade institucional.

À medida que a SEC revisa o pedido, o mercado acompanha de perto, esperando que esse movimento abra portas para uma nova era de investimentos em criptomoedas.

Para investidores, o desafio é equilibrar otimismo com uma análise rigorosa, enquanto a Avalanche pode estar prestes a brilhar no cenário financeiro global.

