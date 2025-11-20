Coinspeaker

Kraken caminha para IPO após levantar US$ 800 milhões

Com a Kraken rumo a Wall Street, o setor entrando em nova fase institucional.

Gabriel Gomes Flavio Aguilar
  • A Kraken enviou S-1 à SEC e prepara um IPO com avaliação em US$ 20 bilhões.
  • Nova rodada de US$ 800 milhões reforça o apetite institucional por exchanges.
  • A abertura de capital sinaliza uma união crescente entre finanças tradicionais e cripto.
  • Bitcoin Hyper surge como projeto apto a operar nessa nova integração. .

A Kraken deu o passo mais esperado do ano no setor cripto. Isso porque a exchange norte-americana enviou à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) uma minuta confidencial do formulário S-1, iniciando oficialmente o processo de abertura de capital em Wall Street.

O anúncio veio apenas algumas horas depois da revelação de que a empresa levantou US$ 800 milhões em uma nova rodada de investimentos que avaliou a companhia em US$ 20 bilhões.

Ainda não há definição sobre o número de ações que serão ofertadas nem sobre a faixa de preço inicial. No entanto, o IPO deve ocorrer assim que a SEC concluir a análise do documento, condicionando o cronograma também às condições gerais do mercado.

Rodada bilionária prepara expansão global

O novo aporte foi liderado por gigantes das finanças tradicionais, incluindo a Citadel, de Ken Griffin, reforçando o apetite institucional por projetos cripto em fase de maturidade.

A exchange sediada em Wyoming declarou que os recursos serão usados para acelerar sua expansão internacional, ou seja, em mercados fora dos Estados Unidos.

A expectativa de um IPO da Kraken já circulava desde março, quando a SEC retirou o processo que mantinha contra a empresa por serviços de staking.

Desde então, múltiplos relatórios indicavam que a exchange planejava levantar centenas de milhões de dólares antes de abrir capital. A rodada desta semana confirma esse plano.

IPOs de exchanges ganha força após mudança regulatória

Antes da volta de Donald Trump à Casa Branca, apenas a Coinbase tinha ações negociadas publicamente na bolsa americana.

Então, 2025 marcou uma ruptura, com a Gemini e a Bullish também realizando IPOs, devido a um ciclo de entusiasmo institucional em torno do mercado cripto.

No entanto, a euforia inicial cedeu lugar à volatilidade. As ações da Bullish, que chegaram a ultrapassar US$ 118 em seu lançamento em agosto, caíram para cerca de US$ 35.

A Gemini enfrenta um cenário ainda mais difícil. Afinal, após um fraco desempenho no terceiro trimestre, as ações da exchange estão sendo negociadas por volta de US$ 11,70. Ou seja, acumulam uma queda superior a 68% desde o IPO de setembro.

Mercado segue pressionado

A movimentação da Kraken ocorre em meio a uma fase de correção mais ampla no setor. O Bitcoin opera em queda, o varejo hesita e analistas veem sinais de um possível fundo de mercado.

Mesmo assim, o interesse de investidores tradicionais por exchanges estruturadas demonstra que a disputa pela liderança na próxima fase do ciclo permanece aberta. Diante disso, a Kraken se posiciona para entrar na competição diretamente nas bolsas de valores.

IPO da Kraken reforça união entre mercado cripto e tradicional

O iminente IPO da Kraken demonstra que a fronteira entre as finanças tradicionais e o setor cripto está desaparecendo rapidamente.

Exchanges abrindo capital, bancos adotando stablecoins e grandes gestoras ampliando exposição a ativos digitais mostram que a próxima década será marcada por uma integração profunda entre os dois ecossistemas.

Para os investidores, isso significa que o foco precisa ir além da volatilidade ou do hype. Na realidade, é preciso identificar projetos capazes de operar no centro dessa nova realidade que surge.

É nesse contexto que o Bitcoin Hyper (HYPER) ganha destaque. Trata-se de uma solução de Layer-2 sobre a Solana Virtual Machine aplicada ao ecossistema Bitcoin.

o ecossistema hyper

O HYPER quer tornar o Bitcoin compatível com sistemas de pagamento modernos, permitindo transações rápidas, baratas e escaláveis sem alterar o protocolo original.

Ou seja, enquanto o BTC permanece como reserva de valor e ativo macro, o Hyper cria a camada operacional necessária para que o Bitcoin circule no dia a dia, inclusive em ambientes regulados, gateways de pagamento e integrações corporativas.

Isso o posiciona como um dos poucos projetos realmente prontos para a ‘união’ entre o mercado tradicional e o mundo cripto.

Portanto, estamos falando do tipo de ativo que tende a ganhar relevância, à medida que mais empresas seguem o caminho adotado pela Kraken.

Saiba mais sobre o Bitcoin Hyper

