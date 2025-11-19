Resumo da notícia

BTC cai abaixo de US$ 90 mil e assusta o mercado.

Winklevoss diz que preços atuais podem nunca mais voltar.

Analistas veem formação de fundo após liquidações massivas.

Bitcoin Hyper surge como resposta às limitações do BTC.

O Bitcoin (BTC) voltou a assustar o mercado ao cair abaixo de US$ 90 mil pela primeira vez desde abril, chamando a atenção dos investidores mais atentos.

O movimento intensificou o clima de volatilidade que domina o mês de novembro e derrubou ainda mais o sentimento entre traders e investidores. No entanto, para Cameron Winklevoss, cofundador da Gemini, o recuo não representa uma ameaça, mas sim uma oportunidade.

Segundo ele, os níveis atuais podem representar a última chance real de comprar BTC a um preço baixo antes de uma retomada mais ampla.

Quando este artigo foi escrito, a moeda seguia na faixa de US$ 89.000—US$ 90.000, abaixo de um dos suportes psicológicos mais observados pelos traders em 2025.

Winklevoss mantém visão estruturalmente otimista

Cameron e Tyler Winklevoss reforçam há anos que o Bitcoin representa a ‘versão moderna do ouro’, defendendo que sua trajetória de longo prazo não é afetada por correções pontuais.

Ainda em 2025, os irmãos estimaram que o BTC poderia alcançar US$ 1 milhão, impulsionado pelo fortalecimento da tese de reserva de valor e pela expansão da adoção global.

Essa convicção também ajuda a moldar a postura do executivo em meio à queda atual. Afinal, para Cameron Winklevoss, preços abaixo de US$ 90 mil podem desaparecer definitivamente, tornando este um momento historicamente relevante para novas compras cripto.

Turbulência começou em outubro

A atual retração ganhou força logo após o recorde de preço de US$ 126.200, registrado em 6 de outubro.

Quatro dias após esse ATH, o mercado enfrentou um dos piores episódios de liquidação dos últimos ciclos, quando US$ 19 bilhões em posições alavancadas evaporaram em 24 horas. O choque acelerou a correção e amplificou o estresse do mercado.

Historicamente, ciclos relevantes ocorrem entre 400 e 600 dias após cada halving, intervalo que coincide com o comportamento atual.

Além disso, diversos executivos do setor apontam que a combinação de fatores macro e on-chain criou o cenário perfeito para um sell-off acelerado.

Segundo o The Kobeissi Letter, a queda se parece mais com um ajuste de alavancagem do que com uma deterioração estrutural da tese do BTC.

To all the crypto investors anxiously watching right now: Since 2017, Bitcoin has seen: 1. 10+ declines of -25% or more

2. 6 declines of -50% or more

3. 3 declines of -75% or more Every single decline of the current magnitude or more since Bitcoin's inception has been followed… — The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) November 18, 2025

No entanto, o Fear & Greed Index despencou para 10 pontos, seu menor nível desde julho de 2022, um indicativo de medo extremo e possível exaustão vendedora.

Executivos veem formação de fundo nos próximos dias

Apesar do clima pessimista, líderes do setor acreditam que um piso de preço está próximo. Em entrevista à CNBC, Tom Lee, presidente da BitMine, afirmou que o mercado ainda está digerindo as liquidações do início de outubro.

Enquanto isso, Matt Hougan, CIO da Bitwise, classificou os níveis atuais como ‘uma oportunidade geracional’.

Na visão de Lee, caso o mercado acionário recupere sua força, algo esperado para o final do trimestre, o Bitcoin pode não apenas retomar o patamar dos seis dígitos, mas até buscar um novo recorde antes do fim de 2025.

Em meio à instabilidade, a leitura predominante entre os analistas é de que quem acredita na tese de longo prazo está diante de uma das últimas faixas de preço vistas como ‘baratas’ para aquisição de BTC.

Bitcoin Hyper resolve as limitações expostas nos ciclos de baixa do BTC

As quedas recentes deixam evidente um ponto importante: não basta o Bitcoin subir novamente — ele também precisa ser útil.

Afinal, em momentos de forte correção, o mercado volta a discutir se o BTC carece de velocidade, escalabilidade e aplicações práticas.

Esse debate sempre ressurge quando o preço cai, porque as limitações da rede ficam mais visíveis.

Afinal, muitos investidores percebem que, enquanto o Bitcoin se mantém sólido enquanto reserva de valor, ainda não funciona como uma camada econômica capaz de sustentar aplicações reais.

E é justamente nesse vazio que o Bitcoin Hyper (HYPER) começa a se destacar. Projetado como a Layer-2 mais rápida já construída sobre o Bitcoin, o HYPER propõe uma solução direta para os problemas do BTC.

Ao combinar a segurança da camada base com uma arquitetura inspirada na performance da rede Solana, o Bitcoin Hyper transforma o BTC no combustível de uma nova economia digital.

Em outras palavras, ele oferece exatamente o que analistas cobram em ciclos de baixa: utilidade real, transações rápidas e espaço para aplicações Web3.

Por isso, enquanto parte do mercado reage ao pânico de curto prazo, há quem veja no HYPER a narrativa mais promissora para o próximo grande movimento do Bitcoin.

