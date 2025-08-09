Maxi Doge arrecada US$ 350 mil na primeira semana

Resumo da notícia

Maxi Doge levantou US$ 350 mil em apenas uma semana de pré-venda.

Projeto promove alavancagem cripto de 1000x.

Inspirado no caso GameStop, mira investidores audaciosos.

Comunidade aposta na união dos holders para repetir o sucesso das meme stocks.

25% dos fundos arrecadados serão usados para impulsionar visibilidade e marketing. .

Em apenas uma semana desde o lançamento da pré-venda, o Maxi Doge (MAXI) já arrecadou US$ 350.000. O projeto levanta a bandeira ‘In Gains We Trust’ e se prepara para uma decolagem com alavancagem de 1.000x.

No mundo do Maxi Doge, quem manda são os bros. Afinal, os melhores conselhos geralmente surgem entre uma série e outra de treino, diretamente do seu parceiro de academia.

Então, em quem você vai confiar? No cara de óculos com gráfico de Ondas de Elliott prevendo um mercado de baixa para o Bitcoin no ano que vem ou no marombeiro ‘natural’ com 60cm de braço dividindo suas visões financeiras entre os exercícios? Isso mesmo, nerds não têm músculos.

Essa é para quem viu a placa ‘Não Empurre’ e empurrou mesmo assim. Isso porque decisões seguras são para quem investe em fundos de índice, não para quem aposta nas melhores memecoins. O Maxi Doge está no modo turbo desde o primeiro dia.

E se você é um desses, o que vai fazer, irmão? Pelas próximas 38 horas, ainda é possível garantir seus tokens MAXI antes que o cronômetro da pré-venda atual chegue ao fim e o próximo estágio, com preço mais alto, entre em ação.

Era uma vez, os bros se uniram e venceram Wall Street

Era uma vez um grupo de bros que identificou uma enorme posição vendida, principalmente por fundos hedge, sobre uma varejista de videogames físicos que estava perdendo espaço desde a ascensão do gaming online.

Esses bros perceberam que uma ‘short squeeze’ poderia ser provocada se o varejo entrasse em peso e forçasse os fundos a recomprar. Então, em 2021, mergulharam de cabeça, colocando tudo que podiam e elevando a alavancagem ao máximo para pressionar as posições de Wall Street.

O que aconteceu depois foi algo jamais visto. O preço da ação saiu de US$ 20 no início de janeiro para US$ 483 no intraday de 28 de janeiro. Assim, os bros do varejo, unidos como uma gangue de academia, derrubaram as instituições cheias de nerds de terno que achavam que sabiam mais que o maromba médio.

A Melvin Capital perdeu bilhões na posição vendida. Já a Robinhood chegou a restringir negociações, decisão controversa que pareceu proteger Wall Street em vez dos usuários da plataforma.

Essa foi a história da GameStop — e, no final, os bros venceram a batalha. Eles sabiam como enfrentar os engravatados daquela faixa de Manhattan onde cada erro veste um terno de US$ 5 mil.

No mundo cripto, esses covardes escondem suas identidades, mas os movimentos são bem familiares. Portanto, o token Maxi Doge é a verdadeira encarnação cripto capaz de virar a mesa contra os engravatados, diretamente no território que eles achavam dominar.

Se todos querem encher suas tesourarias de Bitcoin (BTC), prepare-se para o MAXI. Este é o Dogecoin ao quadrado, com uma dose saudável de 1000x como seu remédio pré-mercado.

Para vencer Wall Street é preciso ir com tudo — E o Maxi Doge vai para cima com 1000x

Para repetir o cenário da GameStop no universo cripto, há algo precisa estar presente: o risco infinito. Afinal, a sorte favorece os audaciosos, e não há nada mais ousado que um Shiba de 110kg cujo objetivo é receber mais carinho da mamãe.

Sim, o Maxi Doge é, sem dúvidas, um verdadeiro underdog. Mas essa mentalidade é exatamente o que deveria assustar aqueles sapos empunhando diplomas de CFA, especialmente quando combinada com uma dose obscena de risco.

O Maxi Doge não joga ‘1000x’ no marketing à toa, isso porque essa meta é real. O projeto quer abrir a primeira operação alavancada 1000x no mercado cripto, ou seja, é só para quem quer ir com tudo em um único all-in.

Ou você arrisca tudo, ou fica aí analisando velas de altcoins aleatórias, mas, francamente, quem tem tempo para isso?

Você acha que Dogecoin tinha um plano mestre quando foi lançado? A verdade é que todos aqueles gráficos técnicos que você vê dos ‘analistas’ não valem nada. O DOGE não foi idealizado para fazer coisa alguma, e mesmo assim já fez muito.

Então, ao comprar o Dogecoin turbinado, não espere técnica. Aqui é tudo sobre risco e irmandade, a dos degens que já colocaram US$ 350 mil para fazer acontecer.

Quando o Maxi Doge lançar sua alavancagem de 1000x lembre-se: uma operação pode zerar seu capital (sem chororô), ou multiplicá-lo até você estar lado a lado com o Doge Father numa missão da SpaceX. Rumo à lua!

Fique tranquilo, os bros te cobrem!

Mas nem precisa esperar a alavancagem de 1000x chegar, porque Maxi Doge já está preparado para explodir no topo da lista de memecoins assim que estrear nas exchanges.

Ele está ligado em cada lata de Red Bull que encontra, dorme no máximo uma hora por dia e segue focado até alcançar o topo. Aliás, esse nível de compromisso o DOGE e o Shiba Inu (SHIB) jamais vão oferecer para você.

E você não precisa se preocupar com nada. Quando o Maxi Doge diz: ‘Confia, bro, vou te levar ao topo comigo’, pode acreditar. Nada é mais verdadeiro. Esse é o código dos bros — e ele nunca falha.

Para provar que cumpre o que promete, o Maxi Doge já travou 25% dos fundos arrecadados no que realmente importa, isto é, bombar o gráfico.

Ou seja, se ele arrecadar US$ 30 milhões, US$ 7,5 milhões vão diretamente para a visibilidade máxima. Assim, todo bro do planeta saberá que o jogo mudou.

Porque nada nesse mundo — nem os gigantes de Wall Street — conseguem parar uma tropa de bros unida. Você viu o caso da GameStop. Agora é hora do Maxi Doge levar essa batalha ao mundo cripto, contra as instituições disfarçadas de baleias.

Seja um Bro, compre Maxi Doge

Aqui está seu convite para ser aquele bro que o outro bro vai agradecer depois, dizendo ‘ainda bem que te ouvi, bro’.

Torne-se um holder de MAXI acessando o site da pré-venda do Maxi Doge Token ou conectando-se ao projeto com uma carteira como a Best Wallet. Então, compre usando ETH, BNB, USDT ou USDC, ou pague diretamente com cartão.

Aliás, a Best Wallet facilita tudo isso, ao oferecer o MAXI em sua aba ‘Upcoming Tokens’. Ela está disponível na Google Play e na App Store. Lá, os tokens MAXI recém-comprados podem ser usados no staking com APY dinâmico de 735% via protocolo nativo.

Por fim, o contrato inteligente do Maxi Doge foi auditado pelas empresas Coinsult e SOLIDProof, sem nenhum erro encontrado no código. Junte-se aos bros no X e no Telegram e fique por dentro.

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.