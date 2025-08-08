Aportes regulares ou compra única de BTC? Entenda a diferença

Resumo da notícia

Investir com aportes regulares (DCA – dollar-cost averaging) em Bitcoin (BTC) por cinco anos poderia ter transformado investimentos modestos em retornos que mudam vidas. Mas replicar esse caminho hoje é muito mais difícil.

Embora o BTC ainda tenha espaço para subir, começar o DCA nos níveis atuais oferece muito menos margem de valorização.

Afinal, um movimento de US$ 114.300 para US$ 228.600 não representa um 2x limpo se sua média de entrada estiver perto do topo. Porém, nos primeiros dias do Bitcoin, 2x era algo trivial.

É por isso que alguns investidores estão se voltando para o Bitcoin Hyper (HYPER), um projeto que busca oferecer o mesmo tipo de valorização de estágio inicial que o BTC já ofereceu.

O Bitcoin Hyper parte da base do Bitcoin e a expande, adicionando programabilidade e velocidades de transação comparáveis às da Solana.

Esses recursos alimentam um forte interesse dos investidores, com a pré-venda agora tendo ultrapassado US$ 7 milhões em compromissos após apenas 60 dias.

Esse ritmo de financiamento não mostra sinais de desaceleração. As rodadas de pré-venda se encerram rapidamente, fazendo com que o preço do HYPER aumente a cada fase.

DCA funciona melhor quando o tempo está a seu favor

Fez sentido fazer investimentos incrementais na criptomoeda mais valiosa do mundo, especialmente com a taxa de valorização que ela teve ao longo dos anos.

Um YouTuber testou essa abordagem começando em agosto de 2024, investindo US$ 5 em Bitcoin todos os dias. A ideia por trás do dollar-cost averaging é simples: à medida que uma nova criptomoeda cresce ao longo do tempo, pequenas compras consistentes constroem uma posição.

Entradas altas são compensadas por compras em momentos de baixa, suavizando o custo médio e muitas vezes levando o portfólio ao lucro no longo prazo. É um método semelhante ao que a Strategy empregou, embora em uma escala bem diferente. A empresa agora detém 628.791 BTC, atualmente avaliados em cerca de US$ 72,1 bilhões.

Para a Strategy, que intensificou as compras neste ano, os retornos são sólidos, mas longe de astronômicos — cerca de 25%.

A vantagem vem de movimentações anteriores, incluindo alocações em 2020, durante o rali do Bitcoin, além de mais acumulação durante o inverno cripto de 2022–2023.

Voltando ao YouTuber… Após quase um ano de compras diárias de US$ 5, seus retornos são mais modestos. Em um ano em que o Bitcoin rompeu a marca de seis dígitos pela primeira vez, seu portfólio subiu cerca de 5% após 323 dias, isto é, menos que os retornos da Strategy no começo do ano.

Isso não o torna um perdedor. Afinal, sua entrada tardia apenas significa que o efeito de composição foi mais lento comparado ao de quem construiu suas posições mais cedo no ciclo.

DCA com BTC no início financiaria carros e relógios

A questão é o que teria acontecido se ele tivesse começado o DCA mais cedo, no mesmo ano em que a Strategy iniciou sua acumulação de BTC. Investir US$ 5 por dia desde 2020 soma US$ 9.130.

Usando os preços de abertura diários, esse total teria construído uma posição de aproximadamente 0,275 BTC. Ao preço atual, isso equivale a cerca de US$ 31.465. Ou seja, um ganho de 244,63% em cinco anos.

Os retornos teriam sido ainda maiores se esses US$ 9.130 tivessem sido aplicados como um valor único em 2020. Naquele ponto, isso teria comprado cerca de 0,81 BTC, hoje valendo US$ 92.918 ao preço atual de US$ 114.300, ou seja, um retorno de 917,73%.

Esse tipo de lucro poderia comprar um Porsche 911 Carrera seminovo ou um Rolex Daytona. A conclusão é simples: o posicionamento antecipado na criptomoeda certa importa.

Em suma, entrar no Bitcoin agora ainda pode gerar ganhos satisfatórios, especialmente se ele chegar a US$ 300.000 ou até US$ 1 milhão. No entanto, os retornos exponenciais de estágio inicial são mais difíceis de capturar neste ponto.

Com o Bitcoin agora firmemente no radar institucional, seus movimentos já não são tão rápidos quanto antes. É por isso que investidores estão buscando a próxima oportunidade capaz de gerar retornos semelhantes aos do Bitcoin.

Atualmente, poucos projetos se destacam como o Bitcoin Hyper, o único a expandir a escalabilidade do Bitcoin com velocidade comparável à da Solana.

BTC Hyper cria ponte que desbloqueia utilidade ao estilo Solana sem sair do BTC

O que o Bitcoin Hyper está fazendo é expandir a blockchain mais segura do mundo, tornando-a programável e capaz de hospedar dApps que vão além de pagamentos. Por exemplo, ela cobre DeFi, jogos, memes e outras aplicações.

Mas não se trata apenas de programabilidade. O projeto também utiliza a camada de execução da Solana para garantir que as transações dentro dos dApps sejam processadas em alta velocidade.

Isso é feito com a incorporação da Solana Virtual Machine (SVM), um dos ambientes de execução mais rápidos do mundo.

A conexão ocorre por meio de uma ponte que bloqueia BTC na rede do Bitcoin. Em troca, uma versão embrulhada (wrapped) do BTC é cunhada dentro do ecossistema do Bitcoin Hyper.

Esse BTC embrulhado pode se mover livremente pelos dApps construídos no Bitcoin Hyper, enquanto o BTC original permanece seguro na blockchain do Bitcoin. Quando os usuários decidem sacar, o BTC bloqueado é liberado de volta para eles.

O resultado é uma Layer-2 de alto desempenho, onde a segurança do Bitcoin ancora a rede e a velocidade da Solana desbloqueia nova utilidade em escala.

Pré-venda é o ponto de entrada antecipado de que você precisa

A questão agora é se vale a pena comprar HYPER como valor único ou fazer DCA como no exemplo que demos. Como vimos, os retornos do YouTuber teriam sido muito maiores se ele tivesse comprado Bitcoin a preços mais baixos.

O Bitcoin Hyper está atualmente em seu preço mais baixo durante a pré-venda. Uma vez que ele comece a ser negociado em exchanges, entrar a esse preço pode não ser mais possível.

A adoção é o catalisador que impulsiona os preços dos ativos, assim como aconteceu com o BTC. À medida que mais investidores descobrirem o que o Bitcoin Hyper está construindo, a demanda pode subir rapidamente.

Nesse ponto, a janela de posicionamento antecipado pode já ter se fechado, deixando os compradores tardios com retornos menores à medida que o token cresce em capitalização de mercado.

Como precedente, soluções de segunda camada são essenciais para a escalabilidade. Na verdade, os tokens de Layer-2 já cresceram para uma avaliação combinada de US$ 14,9 bilhões.

Essas camadas de escalabilidade são cruciais para o crescimento do Ethereum, e o mesmo se aplicará ao Bitcoin.

Embora várias tentativas tenham sido feitas para escalar o Bitcoin, nenhuma tem a base e a abordagem do Bitcoin Hyper. É por isso que apoiar o projeto neste estágio é como apoiar uma nova versão do Bitcoin com potencial para retornos exponenciais.

Marco de US$ 7 milhões já foi atingido

O marco de US$ 7 milhões foi atingido em pouquíssimo tempo. Para fazer parte, acesse o site do Bitcoin Hyper e garanta o HYPER enquanto a rodada atual ainda está ativa. Você pode comprar tokens com SOL, ETH, USDT, USDC, BNB ou até cartão de crédito.

Para uma experiência mais fluida, a carteira Best Wallet oferece acesso direto. O HYPER já está listado como ‘Upcoming Token’, facilitando o acompanhamento, gerenciamento e resgate assim que estiver ao vivo.

Fique conectado com a comunidade do Bitcoin Hyper no Telegram e no X para as últimas atualizações.

