Com o fim de setembro e a chegada de um outubro mais voltado ao risco, uma memecoin se posiciona para assumir a liderança do mercado: o Maxi Doge Token (MAXI).

O Maxi Doge tem a aparência de um Shiba Inu com físico de deus grego. Os US$ 2,6 milhões já arrecadados em sua pré-venda mostram que investidores acreditam que essa memecoin está pronta para gerar grandes ganhos.

Mais do que estética, o Maxi Doge carrega a ambição de multiplicar investimentos por 1.000 e está pronto para mostrar a rivais mais novos, como o Manyu (MANYU), que realmente domina a arena das memecoins.

Todo o projeto foi construído com um único objetivo: o pump. Aliás, um pump em conjunto com seus holders.

Neste momento, ainda é possível garantir tokens MAXI antes da grande disparada. Isso porque o preço está em apenas US$ 0,00026.

Mas isso será apenas nos próximos dois dias, antes de o cronômetro da pré-venda zerar e o valor subir na próxima rodada.

MANYU aposta no multichain, mas MAXI diz que o verdadeiro poder é o pump

O MANYU teve recentemente uma performance impressionante no setor das memecoins, com alta de 308% nas últimas duas semanas, além de ganhos de cerca de 45% apenas nas últimas 24 horas.

O token baseado em Ethereum subiu consistentemente desde as mínimas de julho, acumulando 1.488% de valorização desde então, segundo dados do CoinGecko.

Apesar de ainda ser um microcap, alcançar um market cap de US$ 60 milhões é algo que chama atenção.

O impulso veio após uma grande atualização de token, que levou o MANYU ao espaço cross-chain. Agora, ele está integrado ao Chainlink CCIP, permitindo transferências entre Ethereum, BNB Chain e outras redes.

Essa mudança ampliou a acessibilidade, a utilidade e o apelo do projeto entre investidores interessados em interoperabilidade.

Mas, para o Maxi Doge, todo esse hype cross-chain não passa de barulho. O verdadeiro diferencial não é ‘pular de cadeia em cadeia’, mas sim ter músculos, pump e disciplina.

A filosofia é simples. Afinal, para o Maxi, você pode ser multichain, multiverso ou qualquer outra moda, mas, se não for construído para a comunidade, a comunidade não será construída para você.

Para os ‘bros’ que dão all-in, o Maxi Doge é a escolha certa

O Maxi Doge se orgulha de ser a memecoin dos ‘bros degens’, os investidores que não fazem nada pela metade e dão all-in em tudo.

Seja vivendo à base de frango com brócolis, tomando latas de energético ou lotando o corpo de suplementos, esse estilo de vida de comprometimento extremo é o mesmo que o Maxi Doge leva para os gráficos.

A ideia é clara: ou busca o 1.000x ou nem começa. Medidas pela metade nunca levam até lá. Portanto, para o Maxi, se você não está acordado às 3h da manhã com o rosto numa bacia de gelo, então você não está vivendo a verdadeira mentalidade que o projeto representa.

Essa memecoin é feita para aqueles que entendem o chamado. Então, o objetivo é reuni-los em uma comunidade unida, preparada para o próximo pump de 1.000x.

Não é à toa que o marketing do projeto está totalmente voltado para a cultura que defende. Afinal, 65% da arrecadação da pré-venda será destinada ao hype e à conscientização da comunidade. Essa é uma prova da abordagem agressiva do Maxi tanto para ganhos quanto para crescimento.

Outubro pode trazer rotação de capital para os tokens meme

Outubro está se desenhando como um mês crucial, já que o Bitcoin (BTC) costuma ditar o ritmo de todo o mercado.

Em setembro, o BTC já entregou uma alta de 4,32%, quebrando a sequência de perdas históricas nesse mês. O sinal é que outubro pode trazer ganhos ainda maiores.

Historicamente, o fluxo de capital no mercado ocorre em fase, ou seja, começa no BTC, passa para altcoins maiores e, por fim, chega às memecoins. Quando esse ciclo começa, são justamente os tokens com forte apelo cultural que mais disparam.

Foi assim com Dogecoin (DOGE), Pepe (PEPE), SPX6900 (SPX), Fartcoin (FARTCOIN) e outros. Todos prosperaram apenas pelo seu poder memético.

O Maxi Doge segue essa mesma fórmula, mas com um toque novo. Se a rotação de capital começar em outubro e o token acabar listado em exchanges, o potencial de valorização é ilimitado. Afinal, ninguém é capaz de prever até onde ele pode ir.

Aposte em 1.000x com o Maxi Doge

Pronto para buscar um 1.000x com o Maxi Doge? Aproveite a pré-venda aberta no site oficial do projeto. Para adquirir, basta conectar uma carteira compatível, como a Best Wallet, por exemplo, considerada uma das melhores do setor.

Você pode comprar MAXI com ETH, BNB, USDT ou USDC, ou até pagar diretamente com cartão bancário. Aliás, os tokens adquiridos já podem ser colocados em staking, com rendimento dinâmico de até 129% anualmente.

A segurança do contrato inteligente foi auditada pela Coinsult e pela SolidProof, reforçando a confiabilidade do projeto.

Quem quiser participar ativamente da comunidade pode acompanhar o Maxi Doge no X (Twitter) e no Telegram.

