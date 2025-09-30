Resumo da notícia

O Snorter já arrecadou mais de US$ 4,15 milhões em sua pré-venda.

Faltam apenas três semanas para o lançamento oficial do token SNORT.

É o primeiro bot nativo da Solana com token dedicado a utilidade, governança e staking.

Tecnologia de detecção antecipada escaneia mempools em tempo real e evita rug pulls.

Token garante staking com APYs de até 114% e taxa de apenas 0,85%, a menor do setor.

O Snorter Bot Token (SNORT) já arrecadou mais de US$ 4,15 milhões, e a oportunidade de participar do que pode se tornar um dos principais bots de trading no Telegram baseados em Solana está chegando à reta final. Afinal, faltam apenas três semanas.

Além disso, o interesse cresce à medida que novos investidores começam a perceber o que o bot foi projetado para entregar. Apresentado como um bot de trading para todos, o Snorter foi desenvolvido para gerar lucros eficientemente.

Para isso, ele identifica oportunidades de rompimento e posiciona seus usuários antes que o hype do varejo mova o mercado, independentemente das condições.

O ponto forte é a capacidade de filtrar tokens de qualidade em meio ao ruído, garantindo assim que traders tenham a chance de capturar os ganhos antes que eles desapareçam. Esse diferencial representa algo novo no setor, já que é um padrão que concorrentes ainda não alcançaram.

Mas, com apenas três semanas restantes de pré-venda, a janela para adquirir o SNORT a apenas US$ 0,1065 está se fechando. Depois disso, a compra só será possível em exchanges, sem garantias de que o preço volte a esse patamar.

Vantagem do pioneiro: o primeiro token nativo de bots em Solana

Uma vez lançado, o Snorter Bot terá como principais rivais tokens como Maestro, Banana Gun, Trojan e Bonk Bot.

Mas há um diferencial. Enquanto Maestro e Banana Gun nasceram na rede Ethereum (sujeita a tempos de bloco mais lentos, throughput menor e dependência de gas bidding), o Snorter está na Solana, a rede das melhores memecoins.

Mesmo que os rivais já tenham se expandido para essa rede, sua infraestrutura e tração continuam sendo prioritariamente em Ethereum, o que limita o aproveitamento total da velocidade da Solana.

Também há bots nativos da rede Solana, como Trojan e Bonk Bot, que se beneficiam da finalização de blocos em subsegundos e de milhares de transações por segundo. No entanto, nenhum deles tem um token nativo. Isso deixa espaço aberto para o Snorter, que estreará o SNORT em exchanges em apenas 21 dias.

Além de competir em velocidade e custo, o Snorter traz outro diferencial: sua tecnologia de detecção antecipada.

O bot consegue escanear mempools de Solana e Ethereum em tempo real, identificar sua liquidez e o lançamento de novos tokens assim que eles aparecem.

Além disso, consegue aplicar verificações de contrato e anti-rug para então sinalizar as oportunidades aos traders. Esse recurso é decisivo para o varejo: entrar cedo em negociações, em vez de virar liquidez de saída.

Por que o SNORT pode se tornar enorme?

O SNORT é o primeiro token dedicado à utilidade, governança e staking vinculado a um bot de trading no Telegram nativo de Solana.

No mundo cripto, ser o primeiro sempre foi importante. Por exemplo: o primeiro criptoativo, o Bitcoin; a primeira plataforma de contratos inteligentes, o Ethereum; a primeira memecoin, o Dogecoin.

Esse contexto explica por que alguns investidores já aportaram milhões no Snorter. O entusiasmo aumenta quando lembramos que o Banana Gun, rival direto do SNORT, levantou apenas US$ 1,2 milhão em rodada privada, valor já superado com folga pelo Snorter.

O momento também é propício, já que o trading migra cada vez mais para automação e inteligência artificial (IA), impossibilitando que traders manuais compitam com os algoritmos.

Essa percepção pode ser o catalisador para a adoção em massa dos bots no Telegram e, se o Snorter virar padrão de referência, a demanda pelo token SNORT pode disparar.

Além disso, o token oferece benefícios diretos, como, por exemplo, staking, governança, suporte à tecnologia de detecção antecipada e a taxa mais baixa do setor, de apenas 0,85%.

Snorter começa a ‘snipar’ em breve

A pré-venda do Snorter está perto do fim e a equipe confirmou o progresso em recursos como sniping e copy trading, já em refinamento antes do lançamento oficial.

Os tokens adquiridos podem ser colocados em staking imediatamente, com rendimento anual dinâmico de até 114%.

Para garantir o token ao menor preço possível antes da listagem em exchanges, basta acessar o site oficial do Snorter Bot Token e comprar SNORT usando SOL, ETH, BNB, USDT, USDC ou até cartão de crédito.

No entanto, a recomendação é usar a Best Wallet, uma carteira não custodial certificada pela WalletConnect, considerada uma das melhores carteiras de cripto e Bitcoin disponíveis.

O app mostra saldos de pré-venda diretamente. Também facilita o resgate dos tokens no lançamento e ainda dá acesso exclusivo a novos projetos através da seção Upcoming Tokens.

A Best Wallet está disponível na Google Play e na App Store. Para acompanhar de perto, siga o Snorter no X e no Instagram.

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.