O Maxi Doge (MAXI), o primo super musculoso e acelerado do Dogecoin, acaba de ultrapassar a marca de US$ 500 mil arrecadados em sua pré-venda. Assim, já avança com força em direção aos US$ 750 mil.

Os investidores não se cansam do novo ‘alpha Doge’ do mercado de memecoins. Afinal, ele não é do tipo que só aparece em memes engraçadinhos. Na verdade, o Maxi Doge é o tipo de cão que levantaria o bull market inteiro no supino.

O mercado está sedento por um tipo diferente de ‘moeda canina’, uma que acompanhe o ritmo acelerado do sentimento de alta. Portanto, o Maxi está sempre no modo turbo, entrando em operações com alavancagem de 1.000x sem hesitar.

Sua arma de escolha? O token $MAXI. Um ativo de estilo de vida movido a memes, músculos, gráficos verdes e a convicção inabalável de que ser maior e melhor que o DOGE é seu destino.

Maxi Doge: o novo desafiante do Dogecoin

Forjado no calor da alta de 2017, o Maxi Doge passou mais da metade de sua ‘vida de cachorro’ nas sombras do primo famoso.

Enquanto o DOGE estampava capas de revista como uma das melhores memecoins e recebia tweets de bilionários, Maxi estava na academia, levantando peso, ou mergulhado em gráficos, movido por uma vontade feroz de ser o melhor.

Ignorado em todos os encontros de família, mesmo com disciplina e dedicação, Maxi perdeu a paciência. Agora, ele abriu uma conta para operar alavancado e jurou superar o mercado, ultrapassar qualquer memecoin e finalmente impressionar a própria mãe.

Sete anos depois, os resultados falam por si, já que ele conquistou uma comunidade em rápido crescimento, uma pré-venda que já beira três quartos de milhão de dólares e um movimento sustentado nos três Ds: disciplina, ‘degen trading’ e dominação.

O $MAXI não é apenas um token, é PoW², ou seja, Proof of Workout x Proof of Winning (Prova de Treino, Prova de Vitória). Não veio para oferecer utilidades exageradamente complicadas ou roadmaps em PDF que ninguém lê.

Ele veio para transformar cada investidor em parte de uma irmandade Doge degenerada, com a qual quedas de preço são oportunidades para dobrar a aposta.

Aqui, a cultura meme se encontra com a mentalidade ‘degen’ do trading, o espírito de academia se mistura à obsessão pelos gráficos e cada posição é sustentada por repetições, raiva e pura testosterona.

Maxi quase não dorme, mas, quando dorme, é em uma sauna, com a MetaMask aberta, olhando os gráficos e com um pré-treino na mão, vivendo pela sua única lei inquebrável:

Os gráficos nunca dormem. E você também não deveria.

O plano de jogo do Maxi Doge

Com a pré-venda avançando para a marca de US$ 750 mil, o roadmap do $MAXI já prevê listagens em DEXs e CEXs. Além disso, mira entradas em plataformas de contratos futuros para os traders alavancados que acham que 100x é pouco.

O Maxi Doge também pretende expandir sua ‘irmandade’ com competições gamificadas entre holders, premiando assim os mais disciplinados — ou mais obcecados — caçadores de gráficos.

Além disso, parcerias com outras comunidades de memes e traders agressivos já estão em andamento, com o exército Maxi pronto para se mostrar em todo o mercado de altcoins.

Portanto, a ascensão do Maxi Doge não é só mais uma história de memecoin, mas sim uma vingança transformada em negócio lucrativo e um movimento ‘degen’ completo. Diante disso, grandes nomes do mercado já estão notando o projeto:

Maxi será o próximo estouro de 100x no mercado?

Se você se convenceu que sim, corra para adquirir seus tokens $MAXI. Acesse o site da pré-venda Maxi Doge Token e conecte uma carteira como MetaMask ou Best Wallet. É possível pagar com ETH, BNB, USDT ou USDC — ou até com cartão bancário.

Os holders do token podem fazer staking ainda durante a pré-venda, com um rendimento dinâmico de até 385%, Mas a taxa é variável e diminui à medida que mais participantes entram. Por isso, quem quiser o maior potencial de ganho precisará agir rapidamente, como o próprio Maxi Doge.

Empresas de segurança blockchain como Coinsult e SOLIDProof auditaram o contrato inteligente do Maxi Doge e não encontraram erros críticos. Participe da comunidade do Maxi Doge no X e no Telegram e fique por dentro.

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.