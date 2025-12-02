Memecoins disparam 10% com recuperação do mercado

Resumo da notícia

O mercado de memecoins começou a semana em forte recuperação, com um salto de 10%, elevando o valor total do setor de US$ 38 bilhões para US$ 41,5 bilhões em apenas 24 horas.

Além disso, segundo dados do CoinMarketCap, todas as 10 maiores memecoins em capitalização de mercado estão positivas nas últimas 24 horas.

Esse é um movimento raro e típico de ciclos em que o mercado retoma uma postura mais otimista.

Também demonstra algo relativamente comum: quando o mercado cripto inicia uma fase de recuperação, as memecoins geralmente são as primeiras a disparar.

Pela natureza altamente especulativa das memecoins, os tokens da categoria costumam entregar valorizações muito mais agressivas que o restante do mercado.

Top memecoins mostram força

O rali das principais memecoins é generalizado, indicando uma entrada expressiva de capital especulativo. Entre os destaques, estão:

Dogecoin (DOGE): Subiu 10,29% nas últimas 24h e agora vale US$ 0,1465, com market cap de US$ 22,27 bilhões;

Subiu 10,29% nas últimas 24h e agora vale US$ 0,1465, com market cap de US$ 22,27 bilhões; Shiba Inu (SHIB): Valorizou 7,94%, cotado a US$ 0,0008531, recuperando o fôlego após dias de correção;

Valorizou 7,94%, cotado a US$ 0,0008531, recuperando o fôlego após dias de correção; Pepe (PEPE): Registrou uma das maiores altas do dia, disparando 12,93% para US$ 0,054497, com mais de US$ 433 milhões negociados em 24h;

Registrou uma das maiores altas do dia, disparando 12,93% para US$ 0,054497, com mais de US$ 433 milhões negociados em 24h; Bonk (BONK): Subiu 14,78% e consolidou-se como uma das memecoins mais fortes do mês;

Subiu 14,78% e consolidou-se como uma das memecoins mais fortes do mês; Floki (FLOKI): Também performou bem, subindo 15,87% nas últimas 24h e chegando a US$ 0,00004901;

Também performou bem, subindo 15,87% nas últimas 24h e chegando a US$ 0,00004901; Fartcoin (FARTCOIN): Acumulou uma alta de 22,43%, evidenciando o apetite dos traders por tokens emergentes.

Além disso, memecoins como Pudgy Penguins (PENGU) e SPX6900 (SPX) registraram altas expressivas de 32,35% e 22,97%, respectivamente, o que ajudou a impulsionar a capitalização total do setor.

Fluxo especulativo volta ao setor e sugere retorno do apetite ao risco

Especialistas apontam dois fatores principais para o salto conjunto das memecoins:

Recuperação inicial do mercado cripto: o histórico mostra que, quando o mercado volta a ‘respirar’, as memecoins são as que primeiro apresentam explosões de preço, exatamente como está ocorrendo agora; Alta volatilidade atrai traders em busca de grandes multiplicadores: com o Bitcoin oscilando e os grandes capitais cautelosos, os traders migram para as memecoins em busca de movimentos de 2x, 5x ou mais no curto prazo.

Embora seja cedo para declarar que há um novo ciclo de alta sustentado, a performance das memecoins sugere um fortalecimento do sentimento especulativo.

Além disso, a volta do varejo e do ‘smart money’ ao setor pode sinalizar que o mercado está entrando em uma fase de recuperação mais ampla.

O fato é que, sempre que o mercado mostra sinais de retomada, as memecoins são as primeiras a responderem. Portanto, vale a pena acompanhar de perto esse setor.

Novo token começa a chamar a atenção em meio à disparada das memecoins

No rastro da recuperação de 10% do mercado de memecoins, um novo nome começou a ganhar força entre traders e analistas — o do Maxi Doge (MAXI).

Enquanto as principais memecoins já consolidadas surfam na retomada, o sentimento no mercado é que os próximos multiplicadores tendem a surgir justamente entre os tokens de nova geração.

Dentro desse grupo, o Maxi Doge (MAXI) aparece como o projeto que mais tem despertado a curiosidade nos últimos dias.

Maxi Doge: a ‘evolução do DOGE’ que está conquistando o varejo

O Maxi Doge vem sendo descrito como uma versão renovada das memecoins clássicas, combinando estética exagerada, humor afiado e um posicionamento mais agressivo.

Aliás, essas características dialogam diretamente com o público que impulsiona esse tipo de ativo.

A pré-venda do $MAXI já ultrapassou US$ 4,4 milhões, impulsionada por investidores que acreditam que o token pode se tornar um dos próximos destaques do mercado.

O projeto aposta em uma identidade forte e carismática, com a narrativa de ‘underdog’ e o foco claro na viralização.

Além disso, o tokenomics foi desenvolvido para sustentar campanhas de marketing de grande alcance, o que ajuda a explicar o aumento acelerado da visibilidade do token.

Portanto, em um cenário em que as memecoins tradicionais já estão mais maduras, o Maxi Doge apresenta-se como um novo token com potencial de 10x ou até mais.

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.