Coinspeaker

© 2025 Coinspeaker LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

Dogecoin perde suporte crucial — memecoins de cachorro ainda valem a pena?

Dogecoin perdeu suporte histórico e viu preço desabar, enquanto o interesse dos traders migra para o Maxi Doge.

Gabriel Gomes By Gabriel Gomes Flavio Aguilar Edited by Flavio Aguilar Atualizado em 4 mins read
Dogecoin perde suporte crucial — memecoins de cachorro ainda valem a pena?

Resumo da notícia

  • DOGE caiu 11,27% e perdeu o 200EMA semanal, suporte mantido por mais de 640 dias.
  • Volume disparou 154%, mostrando forte reação do mercado à queda abrupta.
  • Analistas veem US$ 0,10 como próximo suporte caso o Dogecoin não se recupere.
  • Maxi Doge cresce como 'evolução do DOGE', já tendo arrecadado US$ 4,2 milhões.

O Dogecoin sofreu uma forte correção nas últimas 24 horas. A moeda caiu 11,27%, com seu preço passando de aproximadamente US$ 0,14 para US$ 0,1333.

Esse movimento representa a ruptura de um dos níveis técnicos mais importantes da memecoin, reacendendo preocupações sobre sua trajetória no curto prazo.

Agora, a quebra abaixo da média móvel exponencial de 200 semanas (200EMA) coloca o DOGE em um ponto decisivo.

Afinal, o suporte se manteve por mais de 640 dias. Sua perda marca uma mudança significativa no comportamento do mercado.

Dogecoin perdeu suporte de 200EMA após 640 dias

A queda recente do Dogecoin chamou a atenção dos analistas, especialmente após o rompimento do 200EMA semanal, um patamar técnico que vinha sustentando a criptomoeda desde 2023.

Segundo os especialistas, a perda desse nível não é um simples desvio de preço, mas sim o possível início de uma mudança estrutural na tendência.

O analista Altwolf alertou no X:

Dogecoin segurou a 200EMA por mais de 640 dias, mas finalmente perdeu o nível. Se não houver recuperação rápida, o próximo grande bolsão de liquidez está em US$ 0,10.

Portanto, a área de US$ 0,10 passa a ser vista como o próximo suporte relevante, caso o ativo não consiga retomar rapidamente os níveis de preço antigos.

A queda também ocorre após várias semanas de volatilidade mais elevada para tokens meme, com o DOGE alternando curtos períodos de avanço com correções bruscas.

O fato é que a ruptura do suporte de longo prazo amplia a percepção de risco entre investidores, que agora encaram a possibilidade de um movimento apressado rumo a níveis mais baixos caso o cenário negativo persista.

Volume dispara 154% e mostra que o mercado está reagindo ao colapso

Apesar da queda expressiva, o Dogecoin registrou um aumento de 154,4% no volume negociado nas últimas 24 horas.

Esse é um sinal de que o mercado está bastante ativo e sensível às variações do preço. O salto no volume pode indicar duas leituras simultâneas:

  • Investidores realizando vendas em pânico após a perda do suporte;
  • Traders aproveitando a volatilidade para reposicionamentos agressivos.

Ao mesmo tempo, a capitalização de mercado caiu 11,4%, chegando a US$ 20,26 bilhões, reforçando o impacto imediato da queda no valor total do ativo.

Esse comportamento intensifica a percepção de que o Dogecoin está entrando em um ciclo mais desafiador, em meio a dúvidas crescentes sobre sua viabilidade de longo prazo.

Aliás, esse debate costuma voltar de tempos em tempos devido à ausência de um limite máximo na oferta de tokens, o que pressiona o preço em cenários de baixa demanda.

Caso o ativo não consiga reencontrar um suporte sólido, os analistas afirmam que a região de US$ 0,10 torna-se o destino mais provável.

Os investidores agora acompanham de perto se o ativo conseguirá reagir e romper as resistências de curto prazo, enquanto o sentimento geral permanece cauteloso.

Enquanto o DOGE perde força, o Maxi Doge redefine a fórmula das memecoins

maxi doge domina memecoins

Enquanto o Dogecoin perde suportes importantes e levanta dúvidas sobre sua capacidade de reação no curto prazo, o Maxi Doge (MAXI) surge como a nova aposta do mercado.

Trata-se de uma espécie de ‘evolução do DOGE’, que já captou US$ 4,2 milhões em pré-venda e segue crescendo sem sinais de desaceleração.

O token vem atraindo investidores de memecoins que enxergam no projeto uma versão renovada, mais ousada e muito mais carismática do meme original.

A proposta do Maxi Doge busca exatamente o que o investidor atual procura: identidade forte, irreverência e uma narrativa de underdog com apelo mainstream.

Embora ainda seja um microcap, o Maxi Doge dificilmente permanecerá nessa faixa por muito tempo.

Afinal, a expectativa é de que a descoberta de preço comece assim que o token for listado em uma grande exchange, momento em que a liquidez e o interesse devem aumentar rapidamente.

Conheça melhor o projeto Maxi Doge

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.

Notícias de Altcoins
Gabriel Gomes
Gabriel Gomes

Com formação em TI, Gabriel tem dedicado os últimos anos em redação de conteúdo especializado em criptoativos, Web3 e inovação financeira. Sua intensa curiosidade gera análises, notícias e artigos opinativos sobre o futuro do dinheiro, com foco em projetos relevantes, tecnologias disruptivas e tendências de mercado.

Share:
Artigos Relacionados