Resumo da notícia

DOGE caiu 11,27% e perdeu o 200EMA semanal, suporte mantido por mais de 640 dias.

Volume disparou 154%, mostrando forte reação do mercado à queda abrupta.

Analistas veem US$ 0,10 como próximo suporte caso o Dogecoin não se recupere.

Maxi Doge cresce como 'evolução do DOGE', já tendo arrecadado US$ 4,2 milhões.

O Dogecoin sofreu uma forte correção nas últimas 24 horas. A moeda caiu 11,27%, com seu preço passando de aproximadamente US$ 0,14 para US$ 0,1333.

Esse movimento representa a ruptura de um dos níveis técnicos mais importantes da memecoin, reacendendo preocupações sobre sua trajetória no curto prazo.

Agora, a quebra abaixo da média móvel exponencial de 200 semanas (200EMA) coloca o DOGE em um ponto decisivo.

Afinal, o suporte se manteve por mais de 640 dias. Sua perda marca uma mudança significativa no comportamento do mercado.

Dogecoin perdeu suporte de 200EMA após 640 dias

A queda recente do Dogecoin chamou a atenção dos analistas, especialmente após o rompimento do 200EMA semanal, um patamar técnico que vinha sustentando a criptomoeda desde 2023.

Segundo os especialistas, a perda desse nível não é um simples desvio de preço, mas sim o possível início de uma mudança estrutural na tendência.

O analista Altwolf alertou no X:

Dogecoin segurou a 200EMA por mais de 640 dias, mas finalmente perdeu o nível. Se não houver recuperação rápida, o próximo grande bolsão de liquidez está em US$ 0,10.

Portanto, a área de US$ 0,10 passa a ser vista como o próximo suporte relevante, caso o ativo não consiga retomar rapidamente os níveis de preço antigos.

A queda também ocorre após várias semanas de volatilidade mais elevada para tokens meme, com o DOGE alternando curtos períodos de avanço com correções bruscas.

O fato é que a ruptura do suporte de longo prazo amplia a percepção de risco entre investidores, que agora encaram a possibilidade de um movimento apressado rumo a níveis mais baixos caso o cenário negativo persista.

Volume dispara 154% e mostra que o mercado está reagindo ao colapso

Apesar da queda expressiva, o Dogecoin registrou um aumento de 154,4% no volume negociado nas últimas 24 horas.

Esse é um sinal de que o mercado está bastante ativo e sensível às variações do preço. O salto no volume pode indicar duas leituras simultâneas:

Investidores realizando vendas em pânico após a perda do suporte;

Traders aproveitando a volatilidade para reposicionamentos agressivos.

Ao mesmo tempo, a capitalização de mercado caiu 11,4%, chegando a US$ 20,26 bilhões, reforçando o impacto imediato da queda no valor total do ativo.

Esse comportamento intensifica a percepção de que o Dogecoin está entrando em um ciclo mais desafiador, em meio a dúvidas crescentes sobre sua viabilidade de longo prazo.

Aliás, esse debate costuma voltar de tempos em tempos devido à ausência de um limite máximo na oferta de tokens, o que pressiona o preço em cenários de baixa demanda.

Caso o ativo não consiga reencontrar um suporte sólido, os analistas afirmam que a região de US$ 0,10 torna-se o destino mais provável.

Os investidores agora acompanham de perto se o ativo conseguirá reagir e romper as resistências de curto prazo, enquanto o sentimento geral permanece cauteloso.

Enquanto o DOGE perde força, o Maxi Doge redefine a fórmula das memecoins

Enquanto o Dogecoin perde suportes importantes e levanta dúvidas sobre sua capacidade de reação no curto prazo, o Maxi Doge (MAXI) surge como a nova aposta do mercado.

Trata-se de uma espécie de ‘evolução do DOGE’, que já captou US$ 4,2 milhões em pré-venda e segue crescendo sem sinais de desaceleração.

O token vem atraindo investidores de memecoins que enxergam no projeto uma versão renovada, mais ousada e muito mais carismática do meme original.

A proposta do Maxi Doge busca exatamente o que o investidor atual procura: identidade forte, irreverência e uma narrativa de underdog com apelo mainstream.

Embora ainda seja um microcap, o Maxi Doge dificilmente permanecerá nessa faixa por muito tempo.

Afinal, a expectativa é de que a descoberta de preço comece assim que o token for listado em uma grande exchange, momento em que a liquidez e o interesse devem aumentar rapidamente.

Conheça melhor o projeto Maxi Doge

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.