Com formação em TI, Gabriel tem dedicado os últimos anos em redação de conteúdo especializado em criptoativos, Web3 e inovação financeira. Sua intensa curiosidade gera análises, notícias e artigos opinativos sobre o futuro do dinheiro, com foco em projetos relevantes, tecnologias disruptivas e tendências de mercado.
Resumo da notícia
- DOGE caiu 11,27% e perdeu o 200EMA semanal, suporte mantido por mais de 640 dias.
- Volume disparou 154%, mostrando forte reação do mercado à queda abrupta.
- Analistas veem US$ 0,10 como próximo suporte caso o Dogecoin não se recupere.
- Maxi Doge cresce como 'evolução do DOGE', já tendo arrecadado US$ 4,2 milhões.
O Dogecoin sofreu uma forte correção nas últimas 24 horas. A moeda caiu 11,27%, com seu preço passando de aproximadamente US$ 0,14 para US$ 0,1333.
Esse movimento representa a ruptura de um dos níveis técnicos mais importantes da memecoin, reacendendo preocupações sobre sua trajetória no curto prazo.
Agora, a quebra abaixo da média móvel exponencial de 200 semanas (200EMA) coloca o DOGE em um ponto decisivo.
Afinal, o suporte se manteve por mais de 640 dias. Sua perda marca uma mudança significativa no comportamento do mercado.
Dogecoin perdeu suporte de 200EMA após 640 dias
A queda recente do Dogecoin chamou a atenção dos analistas, especialmente após o rompimento do 200EMA semanal, um patamar técnico que vinha sustentando a criptomoeda desde 2023.
Segundo os especialistas, a perda desse nível não é um simples desvio de preço, mas sim o possível início de uma mudança estrutural na tendência.
O analista Altwolf alertou no X:
Dogecoin segurou a 200EMA por mais de 640 dias, mas finalmente perdeu o nível. Se não houver recuperação rápida, o próximo grande bolsão de liquidez está em US$ 0,10.
Portanto, a área de US$ 0,10 passa a ser vista como o próximo suporte relevante, caso o ativo não consiga retomar rapidamente os níveis de preço antigos.
A queda também ocorre após várias semanas de volatilidade mais elevada para tokens meme, com o DOGE alternando curtos períodos de avanço com correções bruscas.
O fato é que a ruptura do suporte de longo prazo amplia a percepção de risco entre investidores, que agora encaram a possibilidade de um movimento apressado rumo a níveis mais baixos caso o cenário negativo persista.
Volume dispara 154% e mostra que o mercado está reagindo ao colapso
Apesar da queda expressiva, o Dogecoin registrou um aumento de 154,4% no volume negociado nas últimas 24 horas.
Esse é um sinal de que o mercado está bastante ativo e sensível às variações do preço. O salto no volume pode indicar duas leituras simultâneas:
- Investidores realizando vendas em pânico após a perda do suporte;
- Traders aproveitando a volatilidade para reposicionamentos agressivos.
Ao mesmo tempo, a capitalização de mercado caiu 11,4%, chegando a US$ 20,26 bilhões, reforçando o impacto imediato da queda no valor total do ativo.
Esse comportamento intensifica a percepção de que o Dogecoin está entrando em um ciclo mais desafiador, em meio a dúvidas crescentes sobre sua viabilidade de longo prazo.
Aliás, esse debate costuma voltar de tempos em tempos devido à ausência de um limite máximo na oferta de tokens, o que pressiona o preço em cenários de baixa demanda.
Caso o ativo não consiga reencontrar um suporte sólido, os analistas afirmam que a região de US$ 0,10 torna-se o destino mais provável.
Os investidores agora acompanham de perto se o ativo conseguirá reagir e romper as resistências de curto prazo, enquanto o sentimento geral permanece cauteloso.
Enquanto o DOGE perde força, o Maxi Doge redefine a fórmula das memecoins
Enquanto o Dogecoin perde suportes importantes e levanta dúvidas sobre sua capacidade de reação no curto prazo, o Maxi Doge (MAXI) surge como a nova aposta do mercado.
Trata-se de uma espécie de ‘evolução do DOGE’, que já captou US$ 4,2 milhões em pré-venda e segue crescendo sem sinais de desaceleração.
O token vem atraindo investidores de memecoins que enxergam no projeto uma versão renovada, mais ousada e muito mais carismática do meme original.
A proposta do Maxi Doge busca exatamente o que o investidor atual procura: identidade forte, irreverência e uma narrativa de underdog com apelo mainstream.
Embora ainda seja um microcap, o Maxi Doge dificilmente permanecerá nessa faixa por muito tempo.
Afinal, a expectativa é de que a descoberta de preço comece assim que o token for listado em uma grande exchange, momento em que a liquidez e o interesse devem aumentar rapidamente.
Conheça melhor o projeto Maxi Doge
Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.