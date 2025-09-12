Memecoins lucram com morte de Charlie Kirk e geram polêmica

Resumo da notícia

Traders lucraram mais de US$ 2 milhões com memecoins criadas após o assassinato de Charlie Kirk.

Debate ético divide a comunidade cripto sobre lucrar com tragédias.

Pump.fun e seu DEX PumpSwap registraram um volume diário de US$ 533 milhões.

O assassinato de Charlie Kirk, influente ativista conservador e aliado de Donald Trump, desencadeou uma onda de criação e negociação de memecoins que rapidamente movimentaram milhões de dólares.

Em menos de 24 horas, quatro tokens inspirados no episódio atingiram picos de valorização, com o maior deles alcançando um market cap de US$ 35 milhões.

Os criadores dessas moedas receberam mais de US$ 500 mil em royalties. Já os cinco principais traders de cada token somaram lucros de US$ 1,5 milhão.

fees earned from launching the $CHARLIE aka Justice For Charlie Kirk memecoin on @pumpdotfun pic.twitter.com/gkMd64G4Fa — nich (@nichxbt) September 10, 2025

Também as redes sociais se inflamaram, com usuários rastreando e expondo quem estava lucrando com o evento.

No entanto, a plataforma Pump.fun, onde os tokens foram criados, afirmou que essas moedas não violam suas regras. Afinal, não existe restrição contra a criação de tokens baseados em crimes ou tragédias.

Comunidade cripto reage com posições opostas

Isso ocorre em um cenário no qual surgem novas criptomoedas diariamente, inspiradas nos mais variados temas.

A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) afirmou recentemente que memecoins não se enquadram em leis de valores mobiliários. Portanto, não contam com a mesma proteção de ativos tradicionais. Ou seja, os investidores devem estar ainda mais cientes do grau especulativo de muitos desses tokens.

Mas nem todos aceitaram a resposta da Pump.fun. O streamer Jytol, ligado à própria Pump.fun, declarou ao site Decrypt:

Lucrar com a morte de alguém, especialmente com um evento dessa magnitude, é doentio.

Para ele, negociar tokens ligados à morte ou violência ultrapassa qualquer limite moral.

seeing what happened to Charlie Kirk and then people creating memecoins about it is absolutely disgusting your favorite extractor KOLs have sick minds, kinda sad this is happening on Solana pic.twitter.com/cbiAHVTifl — loffy (0/hero) 🇵🇹 🎯 (@loffydotsol) September 10, 2025

Por outro lado, traders experientes defenderam o movimento. Por exemplo, o investidor 0xWinged afirmou que a reação de indignação é apenas ‘sinalização de virtude’. Também disse que ‘todo jogo é justo’ no universo das memecoins. Ele também reconheceu que a prática é ‘distópica’. Mas argumentou que, se ele não lucrar, outro irá no seu lugar.

Outros participantes compararam a negociação de tokens como o inspirado na morte de Charlie Kirk ao investimento em ações de empresas de guerra, o que também gera debates éticos.

Histórico de lucro com tragédias

Esse não é um fenômeno inédito. Em outras ocasiões, traders criaram tokens baseados em rumores sobre a morte de Joe Biden, que depois se provaram falsos.

Hey Solana trenchers Launching memecoins based off of Charlie Kirk’s death (or anyone’s death) Is an extremely shitty thing to do Enjoy your literal blood money — Nurse Neil (@neilarora16) September 10, 2025

Já surgiram moedas com referências a ideologias extremistas, como a Swasticoin, e até a assassinatos recentes, como o de Iryna Zarutska, que gerou tokens que chegaram a US$ 40 milhões em capitalização.

Vale destacar que parte dos lucros do token Justice for Iryna foi destinada a uma campanha para apoiar a família da vítima. Por isso, o caso gerou menos críticas. Mas essa iniciativa parece ser exceção, já que a maioria dos tokens desse tipo beneficia apenas os seus criadores e alguns investidores, como seria o caso das moedas que usam o nome de Charlie Kirk.

PumpSwap também se beneficiou

A própria Pump.fun se beneficiou do aumento no volume de negociações. Afinal, sua DEX, PumpSwap, registrou US$ 533 milhões em movimentação em um único dia, o maior nível em três meses.

Por outro lado, os dados disponíveis mostram que o número de novos tokens e a receita da plataforma não tiveram crescimento expressivo.

Analistas do setor afirmam que esse tipo de especulação é resultado natural de um mercado sem barreiras de entrada. Ou seja, como qualquer pessoa pode criar e negociar tokens em segundos, tragédias se transformam em ativos negociáveis de forma quase instantânea.

Tokens inspirados em Charlie Kirk geram debate ético

Por fim, alguns especialistas veem esse comportamento como reflexo da própria essência dos mercados descentralizados. Segundo o perfil Scorched Earth Policy, existe uma ‘barreira de tolerância oscilante’, que muda conforme o consenso cultural da comunidade.

Mas, segundo ele, tentar impor moralidade ao mercado pode ser ilusório:

‘É de mau gosto participar de algo assim, mas também é ingênuo achar que pode ser melhorado.

Então, para muitos, o fenômeno de moedas ligadas a tragédias continuará sendo uma realidade inevitável. Afinal, o mercado cripto é aberto, anônimo e movido por atenção.

Para os críticos, esse é um sinal preocupante sobre os rumos da cultura cripto. Para os defensores, é apenas a manifestação mais pura do livre mercado.

