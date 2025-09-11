Resumo da notícia

A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) declarou que a maioria das memecoins, como Dogecoin (DOGE) e Shiba Inu (SHIB), não se enquadra na definição de valores mobiliários.

Isso significa que esses ativos digitais operam sem as proteções federais normalmente aplicadas a investidores no mercado financeiro tradicional.

Decisão reforça falta de proteção para investidores

Segundo a SEC, transações envolvendo as melhores memecoins não atendem aos critérios para serem classificadas como securities.

Na prática, isso deixa os compradores desses ativos sem a cobertura das regras federais de proteção ao investidor. A decisão aprofunda um debate já existente dentro da comissão, já que nem todos os reguladores concordam com a exclusão.

A comissária Caroline Crenshaw foi uma das vozes mais críticas. Para ela, a medida ‘exclui de forma categórica as memecoins, apesar da presença de esforço gerencial e expectativa de lucro’. Crenshaw também alertou para o risco de enfraquecer a confiança de investidores institucionais no segmento.

Impactos sobre o mercado de memecoins

Na ausência de supervisão federal, a atividade no mercado de memecoins continua fortemente impulsionada por traders de varejo. Já os investidores institucionais podem adotar uma postura mais cautelosa, diante da incerteza regulatória.

Mesmo sem classificação como valores mobiliários, as memecoins seguem expostas a riscos conhecidos: volatilidade extrema, baixa liquidez em alguns casos e vulnerabilidade a manipulações. Reguladores estaduais ainda podem agir, e a SEC mantém espaço para aplicar sanções em casos de fraude ou má conduta.

Volatilidade e riscos persistem

Especialistas lembram que a natureza especulativa das memecoins mantém elevados os riscos de perda para quem investe.

Embora algumas tenham atingido popularidade global, como o DOGE e o SHIB, a falta de um quadro regulatório específico aumenta a exposição a manipulações de preço e esquemas fraudulentos.

A comissária Crenshaw reforçou a necessidade de maior clareza regulatória:

O vácuo atual apenas amplia a incerteza e mantém os investidores mais vulneráveis.

Historicamente, as memecoins já operam em espaços não regulados, atraindo tanto oportunidades rápidas de lucro quanto episódios de forte volatilidade.

O movimento da SEC indica que, enquanto o setor cripto avança em direção à institucionalização com ETFs e IPOs de exchanges, as memecoins permanecem no território especulativo, com espaço para ganhos rápidos, mas também riscos proporcionais.

Memecoins fora da alçada da SEC: espaço para inovação e cultura digital

A recente declaração da SEC de que memecoins como Dogecoin e Shiba Inu não se enquadram nas leis de valores mobiliários pode ser vista como um risco para investidores institucionais.

No entanto, esse mesmo cenário abre espaço para algo que define o setor, ou seja, liberdade criativa. Sem as amarras regulatórias que cercam outros ativos digitais, as memecoins seguem sendo o reflexo da cultura da internet, da viralização e da força das comunidades online.

Nesse ambiente menos engessado, surgem projetos que não apenas replicam fórmulas já conhecidas, mas reinventam a própria lógica do entretenimento financeiro.

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.