MemeCore valorizou 211% em uma semana e acumula 2.536% desde o lançamento.

Movimento reforça como baleias capturam lucros antes do varejo.

Snorter Bot Token (SNORT) rastreia liquidez e baleias em tempo real via Telegram.

Pré-venda já arrecadou US$ 4 milhões, com staking, copy trading e taxas reduzidas.

O MemeCore (M) disparou 211% na última semana, superando pela primeira vez a marca de US$ 1 na quarta-feira (3/9).

O movimento chamou ainda mais atenção porque ocorreu enquanto o mercado cripto vinha em queda nos últimos 30 dias.

Esse tipo de rompimento quase sempre passa despercebido pelos traders de varejo até que já seja tarde demais. Nesse ponto, os lucros costumam ficar concentrados em algumas baleias que identificaram a oportunidade primeiro.

Mas o Snorter Bot Token (SNORT) quer mudar isso, dando ao varejo a chance de detectar essas oportunidades mais cedo.

Construído como um bot de trading para Telegram baseado em Solana, com futuras capacidades multichain, o Snorter foi projetado para rastrear fluxos de liquidez e executar negociações com alta velocidade e baixo custo.

Essa combinação permite que usuários ajam antes do pico do movimento, em vez de virarem vítimas do FOMO. Além disso, com a pré-venda já perto de US$ 4 milhões, os traders de varejo mostram confiança no Snorter como a ferramenta que pode equilibrar o jogo contra as baleias.

O preço atual da pré-venda é de US$ 0,1035 por SNORT. Mas esse patamar não vai durar, pois a próxima alta de preço está programada para menos de 20 horas.

Varejo precisa de ferramentas para aproveitar rompimentos antes da liquidez de saída

O mercado pode estar se inclinando para uma altcoin season em setembro, já que historicamente este mês costuma ser um dos mais fracos para o Bitcoin.

Ao mesmo tempo, várias das melhores altcoins já superaram o BTC nos últimos 90 dias, sinalizando que o capital está girando.

Essa rotação geralmente flui dos grandes ativos para os menores e, às vezes, desemboca no canto mais arriscado do mercado: as memecoins.

O MemeCore é a prova mais recente. Ele disparou 211% em apenas sete dias e já acumula 2.536% desde o lançamento, levando seu valor de mercado para mais de US$ 2 bilhões.

Nesse nível, um investimento inicial de R$ 1.000,00 hoje valeria mais de R$ 26.000,00. Com a superação da barreira de US$ 1, aumentaram as especulações de que o token pode buscar ganhos de 100x, o que significaria até 75 vezes de valorização adicional.

Se vai alcançar essa meta ainda é incerto, especialmente porque o Bitcoin costuma ganhar força em outubro e novembro, quando o capital pode voltar ao ativo principal.

Assim, enquanto o mercado ainda não entrou de vez no modo BTC, a próxima memecoin pode já estar no forno, só esperando a liquidez chegar. A lição que fica com o caso do MemeCore é que entrar cedo, lá atrás, em julho, teria feito toda a diferença.

O problema é que apenas as baleias, ou quem tem capital suficiente para movimentar o mercado, costumam capturar esses movimentos primeiro. Quando o varejo entra, a alta já passou e eles acabam virando liquidez de saída.

O Snorter Bot Token quer quebrar esse ciclo. Automatizando a detecção e execução diretamente dentro do Telegram, o Snorter dá ao varejo a chance de identificar rompimentos como o do MemeCore antes das baleias, permitindo agir quando a oportunidade ainda está fresca.

A tecnologia por trás do Snorter

O retorno de 25x do MemeCore em dois meses para os primeiros investidores é um lembrete do que o varejo perde quando os sinais iniciais passam despercebidos. O Snorter Bot Token está sendo desenvolvido justamente para mudar isso.

Como já foi dito, trata-se de um bot de trading de alta performance para Telegram, baseado em Solana, que entrega ao varejo os mesmos sinais usados por baleias, mas na velocidade de um bot.

O Snorter escaneia as redes Solana e Ethereum em tempo real, rastreando fluxos de liquidez, atividade de carteiras de baleias e lançamentos de novos contratos para sinalizar rompimentos ainda em formação.

E o roadmap vai além. A ascensão do MemeCore na Binance mostra por que o Snorter já nasce com uma visão multichain. A meta é dar ao varejo acesso antecipado nos principais ecossistemas de memecoins.

A execução é projetada para ser rápida e eficiente. As negociações ocorrem dentro do Telegram, com liquidação em sub-segundos, proteção contra MEV e as menores taxas do mercado.

Apenas por segurar SNORT, os usuários já reduzem taxas de 1,5% para 0,85%, um valor bem mais barato que concorrentes como Banana Gun, Maestro ou Trojan.

O MemeCore mostra o custo de entrar tarde. O Snorter é a chance do varejo atacar primeiro e deixar as baleias correndo atrás.

Utilidade do SNORT e potencial de crescimento

O MemeCore, com a proposta de conectar criadores e comunidades por meio de memes e dApps, já alcançou US$ 2 bilhões em valor de mercado.

Mas imagine o potencial de um projeto que já levantou mais do que o Banana Gun em sua fase inicial. Além disso, junto com outros grandes bots do Telegram, está sendo construído para superá-lo.

A missão é dar ao varejo a chance de agir antes das baleias. Portanto, se tiver sucesso, o preço do SNORT pode explodir.

O token nativo SNORT reduz taxas de negociação para o menor nível do mercado, remove limites de sniping, libera recursos de copy trading. Ele tabém funciona como moeda principal de staking e ainda concede direitos de governança sobre o futuro do projeto.

Setembro pode ser o mês do Snorter

Com o Bitcoin perdendo força, setembro pode ser a janela perfeita para o lançamento do Snorter, já que os investidores estão caçando ativamente o próximo fenômeno grande do mercado.

O Snorter se posiciona como o único projeto criado para encontrar outros rompimentos. Isso torna a pré-venda uma rara chance de entrar antes de o ciclo começar.

Embora a data de lançamento ainda não tenha sido confirmada, a pré-venda já permite garantir SNORT a um preço muito mais baixo do que o da futura listagem em exchanges. Você pode comprar no site oficial com SOL, ETH, BNB, USDT, USDC ou até cartão de crédito.

Para uma melhor experiência, o Snorter recomenda o uso de uma carteira não custodial certificada pela WalletConnect, como a Best Wallet, considerada uma das melhores carteiras cripto disponíveis.

Os saldos da pré-venda aparecem diretamente no app, que ainda dá acesso exclusivo a novos lançamentos por meio da seção Upcoming Tokens. A Best Wallet está disponível para download no Google Play e na App Store.

Por fim, para acompanhar as novidades, siga o Snorter no X e no Instagram.

