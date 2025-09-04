Coinspeaker

TOKEN6900 é lançado — Vai explodir como o SPX6900?

Com apenas um dia de seu lançamento, o TOKEN6900 promete ser a próxima grande memecoin do mercado.

Gabriel Gomes By Gabriel Gomes Flavio Aguilar Edited by Flavio Aguilar
Resumo da notícia

  • O Token6900 foi listado na quarta-feira, 3 de setembro.
  • A pré-venda arrecadou mais de US$ 3,5 milhões.
  • Projeto pode replicar sucesso do SPX6900, que valorizou mais de 41 milhões por cento.
  • O staking está disponível com rendimento atual de 29% ao ano.

Um dia após o TOKEN6900 (T6900) ser lançado, os investidores avaliam se vale a pena comprar barato antes que o preço exploda.

Afinal, diversos especialistas estimam que ele pode disparar 41.402.177%, assim como fez o SPX6900.

O TOKEN6900 é uma visão satírica dos mercados financeiros dos EUA, mas com um toque sério: o de ser a alternativa descontraída ao modelo engessado e de baixos retornos de Wall Street hoje.

Ou seja, se você está cansado de ver insiders pegando as melhores oportunidades para si, como o CEO polonês que roubou o boné de uma criança no US Open, então provavelmente se interessará em adquirir uma parte do token T6900.

Assim como o SPX6900 antes dele, o T6900 não finge ser um rastreador de ativos subjacentes, seja petróleo ou ações.

Na verdade, ele transforma em virtude o fato de não ser nada além de um recipiente para suas emoções e sentimentos. Assim, o T6900 engarrafa o seu desprezo e raiva contra Wall Street e vende isso de volta ao mercado como liquidez de vibes.

O T6900 transforma emoções reais em valor e, como o SPX6900, pode alcançar US$ 1 bilhão em market cap

Muitos reclamam que o sistema financeiro tradicional faz dinheiro do nada, mas o T6900 cria valor a partir de emoções reais e das comunidades que ancoram esses sentimentos em símbolos cripto, também conhecidos como memecoins.

Em suma, o TOKEN6900 é o epítome dessa nova forma de enxergar valor na economia digital. Da mesma maneira que engajamento e viralidade em redes sociais transformaram o TikTok em uma máquina de dinheiro e vários YouTubers em milionários, as memecoins fazem o mesmo pelas comunidades.

No universo cripto e além, não há comunidade maior do que o universo dos pequenos traders e investidores que querem desafiar ‘o sistema’ por meio das melhores memecoins.

Afinal, a derrubada da oligarquia financeira sempre foi discutida e desejada, mas nunca aconteceu. Pelo menos até que o T6900 assumiu o desafio.

O T6900 é o predador supremo das memecoins, posicionado na interseção entre a atitude degen e o hype do mercado. É o líder de torcida da ‘finança demente’ e dos traders que alucinam 24/7. Assim como o SPX6900 antes dele, o TOKEN6900 busca se tornar a próxima memecoin bilionária.

TOKEN6900 arrecadou mais de US$ 3,5 milhões – assim como o SPX6900, pode transformar você em milionário

Ao fim da pré-venda, o projeto atingiu a marca de US$ 3,5 milhões em arrecadação.

Diante disso, os compradores do token T6900 já estão imaginando a possibilidade de conquistar retornos capazes de mudar suas vidas.

Graças ao forte alinhamento de marca com o SPX6900, visível na arte do site e nos posts do X que trazem o mascote ‘Stig’ do T6900 (numa referência ao programa britânico Top Gear), a comparação com a chamada ‘moeda do Murad’ é inevitável.

O SPX6900, apoiado pela personalidade cripto Murad Mahmudov em 2023, obteve ganhos estratosféricos, subindo de US$ 0,0001776 para US$ 1,08 hoje. Segundo dados do CoinMarketCap, isso equivale a uma valorização de 41.401.646%.

Ou seja, quem tivesse investido (ou melhor, especulado) US$ 100 no SPX6900 em sua mínima estaria hoje sentado em US$ 41 milhões. Não é à toa que Murad gosta de falar sobre o Superciclo das Memecoins.

Um vídeo do canal cripto no YouTube HyperScanner, que conta com 116 mil inscritos, prevê que o T6900 pode ser uma moeda capaz de multiplicar por 100.

Quem comprou o T6900 pode ter ganhos de 100x

Por sorte, você está lendo este artigo, o que significa que está entre o grupo seleto de traders que descobriram essa joia antes da chegada das massas.

Afinal, com apenas um dia de seu lançamento, o TOKEN6900 está sendo vendido por US$ 0,007125.

O token será listado em exchanges descentralizadas a partir de agora. Além disso, já abriu as portas para a reivindicação (claim) dos tokens pelos compradores da pré-venda.

Durante toda a pré-venda, os compradores puderam realizar staking e começar a ganhar recompensas. Atualmente, tokens em staking rendem 29% ao ano se bloqueados por 12 meses, embora o rendimento tenha um ajuste dinâmico conforme o valor depositado no contrato inteligente.

O TOKEN6900 pode ser adquirido no site oficial com cripto ou cartão. A Best Wallet, carteira não custodial, também oferece acesso direto à pré-venda, com a possibilidade de compra direto no app.

Aliás, a Best Wallet recentemente recebeu um certificado pela WalletConnect e ganhou destaque pelo recurso Upcoming Tokens, que lista projetos promissores antes mesmo de chegarem às exchanges.

O aplicativo está disponível no Google Play e na App Store. Junte-se à comunidade TOKEN6900 no X e no Instagram.

Com formação em TI, Gabriel tem dedicado os últimos anos em redação de conteúdo especializado em criptoativos, Web3 e inovação financeira. Sua intensa curiosidade gera análises, notícias e artigos opinativos sobre o futuro do dinheiro, com foco em projetos relevantes, tecnologias disruptivas e tendências de mercado.

