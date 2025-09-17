MEXC lança integração com Apple Pay e Google Pay

Resumo da notícia

MEXC passa a aceitar Apple Pay e Google Pay para compra de criptomoedas.

Plataforma oferece cashback para novos e antigos usuários.

Campanha promocional vai até 8 de outubro.

A MEXC, uma das maiores exchanges de criptomoedas do mundo, acaba de integrar Apple Pay e Google Pay como métodos de pagamento.

Agora, comprar criptoativos se torna mais simples e rápido na plataforma. Afinal, foram eliminadas etapas burocráticas que muitas vezes afastam novos investidores.

MEXC também anunciou promoção de cashback

A novidade permite concluir transações em segundos, bastando acessar a página Quick Buy. Em seguida, o usuário deve escolher entre as criptomoedas promissoras da plataforma e finalizar a compra com alguns toques.

Portanto, a experiência de compra se aproxima de operações comuns do dia a dia, tornando o acesso às criptomoedas mais intuitivo.

Para impulsionar a novidade, a MEXC lançou uma campanha de cashback válida até 8 de outubro.

Os novos usuários podem receber até US$ 20 de volta na primeira compra com Apple Pay ou Google Pay. Por outro lado, os clientes que já operam na plataforma terão direito a até US$ 10 de cashback.

Para receber o cashback, é preciso acessar a página Quick Buy e selecionar a criptomoeda e a moeda fiduciária de preferência. Em seguida, o usuário deve escolher Apple Pay ou Google Pay no checkout e concluir o pagamento. Mas é importante lembrar que a campanha é por tempo limitado, exigindo atenção aos prazos.

Exchange aceita mais de 50 moedas fiat

A MEXC trabalha para se posicionar como uma das exchanges mais acessíveis e tecnológicas do setor, incentivando novos investidores a entrarem no mercado de forma simples e recompensadora.

O movimento ocorre em um momento de crescimento do mercado cripto, com a adoção institucional ainda no começo.

Segundo a exchange, as transações dos usuários têm proteção de criptografia avançada e autenticação biométrica, garantindo mais segurança para os investidores.

Além disso, o serviço suporta mais de 30 criptomoedas e mais de 50 moedas fiduciárias, permitindo que usuários de diversos países participem da promoção. A MEXC aposta na liquidez e em uma experiência unificada para quem deseja comprar ativos digitais de forma segura.

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.