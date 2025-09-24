MP do governo prevê imposto sobre criptomoedas menor

Resumo da notícia

Programa vai permitir regularização de criptomoedas não declaradas com imposto reduzido.

Alíquota final ainda será definida, mas pode ficar em torno de 5%.

MP 1303 fixa tributação de 17,5% para qualquer volume de criptoativos.

O governo prepara um programa que permitirá aos brasileiros regularizar criptomoedas e outros ativos digitais não declarados com alíquota reduzida. A medida será incluída na Medida Provisória (MP) 1303, que estabelece um imposto sobre criptomoedas fixo de 17,5%. Essa alíquota incide apenas sobre os ganhos.

A proposta, segundo o relator Carlos Zarattini (PT-SP), foi inspirada no programa de repatriação de recursos da era Dilma Rousseff. Portanto, quem aderir ao programa ficará livre de punições por crimes como evasão de divisas. Segundo Zarattini:

Pega o dinheiro que está lá fora sem declaração, o cara paga um imposto menor e regulariza.

O governo espera atrair recursos expressivos para dentro do sistema financeiro formal com essa proposta.

Governo mira estrutura simples e unificada

A MP 1303 altera de forma significativa o regime de tributação. Afinal, antes, operações de até R$ 35 mil por mês eram isentas. Também havia uma escada de alíquotas que chegava a 22% para ganhos acima de R$ 30 milhões.

No entanto, a nova regra elimina a diferenciação de faixas, impondo 17,5% de imposto sobre qualquer valor movimentado. A medida passa a alcançar inclusive ativos em autocustódia e aplicações no exterior. Além disso, vale tanto para o Bitcoin (BTC) quanto para outras criptomoedas promissoras.

A apuração será trimestral e permitirá compensação de perdas nos cinco trimestres anteriores. No entanto, a partir de 2026, essa compensação será mais restrita, o que pode aumentar a carga tributária efetiva para investidores mais ativos.

Mercado critica novo formato do imposto sobre criptomoedas

A proposta recebeu críticas de representantes do setor cripto. Afinal, especialistas apontam que a decisão ocorreu via Medida Provisória, sem o amplo debate que um projeto de lei permitiria.

Por outro lado, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, defendeu a medida.

Já em relação ao programa de desconto no imposto sobre criptomoedas, o Áureo Ribeiro (Solidariedade-RJ) destacou o que ele poderia representar em arrecadação:

Tem potencial para atrair trilhões [de reais] em ativos.

Além disso, ele lembra que a repatriação no governo Dilma arrecadou mais de R$ 50 bilhões.

Há expectativa de que a alíquota do programa de repatriação de criptos fique em torno de 5%, incidindo sobre o valor do ativo em 31 de dezembro de 2025. O parecer final deve ser divulgado nesta quarta-feira, 24/09, às 14h30, em comissão no Congresso, segundo informações da Folha.

Por fim, especialistas avaliam que a medida pode impulsionar a formalização de patrimônio digital e dar maior previsibilidade ao mercado de criptoativos no país, mas alertam que a alíquota definitiva será decisiva para o sucesso da iniciativa.

