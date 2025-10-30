Resumo da notícia

Pré-venda do PepeNode já supera US$ 1,96 milhão.

Modelo mine-to-earn elimina grind e foca em decisões estratégicas de mineração virtual.

Tokenomics deflacionário com 70% dos tokens usados em upgrades são queimados.

Investidores já podem fazer staking com rendimento anual dinâmico acima de 600%.

Jogo promete unir diversão, estratégia e geração real de rendimento no universo cripto.

O novo jogo cripto mine-to-earn PepeNode (PEPENODE) já arrecadou US$ 1,96 milhão em sua pré-venda. Com isso, espera-se que chegue ao marco de US$ 2 milhões em poucas horas.

O PepeNode continua ganhando forte tração entre investidores iniciais, que o enxergam como o próximo grande conceito no mundo cripto. Este projeto reinventa o processo de mineração, tradicionalmente intensivo em capital e altamente competitivo.

Em resumo, o PepeNode aborda a mineração como um jogo estratégico que permite aos usuários ganhar rendimento passivo otimizando suas configurações de mineração virtual.

Diferente dos jogos play-to-earn (P2E) que definiram uma era, como o Axie Infinity, que exigiam grind constante para ganhar recompensas, o PepeNode elimina essa mecânica.

Em vez disso, os jogadores apenas tomam decisões estratégicas ao combinar os nodes certos e atualizar suas salas de mineração virtuais para maximizar os ganhos.

Aqueles que apoiarem cedo têm a chance de garantir sua participação no que pode se tornar a próxima grande tendência do setor. Por isso, corra para aproveitar os tokens PEPENODE ao preço mais baixo.

Nas próximas horas, o preço irá aumentar. Afinal, o projeto avança para o próximo estágio de arrecadação, marcando mais um passo em sua pré-venda acelerada.

O P2E não está morto, está evoluindo

Os jogos P2E foram uma das maiores tendências cripto durante a pandemia, quando muitos buscavam novas formas de ganhar enquanto o trabalho tradicional estava em pausa.

Para muitos, especialmente em países como as Filipinas, jogos como Axie Infinity se tornaram uma fonte real de renda, permitindo converter tokens obtidos com grind diário no jogo em dinheiro.

No entanto, em vez de sustentar o valor a longo prazo, a maioria desses ecossistemas foi construída apenas em torno de ganhar e liquidar recompensas.

Como resultado, os preços dos novos tokens caíram, o interesse diminuiu e apenas os jogadores que realmente amavam o jogo permaneceram ativos.

Para muitos, pode parecer que o movimento P2E acabou após seus dias de glória. Mas, na realidade, ele amadureceu como um setor estabelecido dentro do universo dos games cripto.

Segundo a Chainplay, o mercado P2E ainda possui capitalização de US$ 6,2 bilhões, e só nas últimas 24 horas os volumes de negociação ultrapassaram US$ 630 milhões.

O verdadeiro desafio está no tokenomics. Afinal, construir sistemas de recompensa que mantenham jogadores engajados e preços estáveis ou crescentes no longo prazo não é fácil.

Mas é aqui que o PepeNode traz algo novo. Ele não foge da ideia de lucrar com cripto, que é central na mineração, mas transforma isso em um jogo de estratégia em vez de uma corrida de gastos.

Portanto, quanto mais otimizada sua configuração virtual de mineração, mais cripto você pode ganhar, assim como na mineração real, mas sem o custo operacional.

E é aqui que o tokenomics do PepeNode pode dar ao modelo P2E o reboot necessário para torná-lo sustentável, competitivo e divertido novamente.

Como o PepeNode une mineração e jogo cripto em um sistema sustentável

O PepeNode está introduzindo um novo tipo de jogo que evita as armadilhas de tokenomics que prejudicaram os primeiros projetos P2E.

Isso porque o projeto está construindo um jogo de mineração virtual onde os usuários podem minerar tokens PEPENODE sem necessidade de hardware caro ou setups complexos.

No PepeNode, não se trata de grind constante ou gameplay repetitivo. Os ganhos dependem da eficiência do seu setup virtual. O jogo gira em torno de decisões estratégicas, como escolher os nodes certos e montar uma sala de servidores eficiente.

Cada node tem características únicas e, portanto, combinar os corretos aumenta o potencial de ganho. Atualizar instalações, como expandir a sala de mineração, por exemplo, aumenta ainda mais o rendimento.

Aqui está o diferencial do PepeNode para o modelo de jogo cripto antigo:

70% dos tokens usados em upgrades são queimados permanentemente;

Tokens retornam ao ecossistema como combustível, não apenas como liquidez de saída;

Configurações otimizadas podem gerar memecoins populares como PEPE e FARTCOIN.

Essas mecânicas posicionam o PepeNode como a próxima fase da mineração e do gaming.

Holders de PepeNode ganham antes mesmo do lançamento

Dizem que boas coisas acontecem para quem espera. Mas os holders do PepeNode não precisam esperar muito.

Isso porque, mesmo antes do lançamento oficial, compradores da pré-venda já podem colocar seus tokens para trabalhar, ganhando enquanto o projeto se prepara para estrear.

A equipe não quer cair na armadilha comum das pré-vendas, isto é, projetos que levantam milhões e ficam meses em silêncio, perdendo momentum até a geração dos tokens e sofrendo com o sell-off pós-hype.

Por isso, o PepeNode permite que os investidores iniciais já possam gerar rendimento, acumulando tokens antes mesmo do jogo ir ao ar, garantindo assim uma vantagem inicial. Essa utilidade antecipada vem do protocolo de staking, que oferece atualmente um rendimento anual dinâmico de 653%.

Até agora, mais de 1,2 bilhão de tokens PEPENODE, cerca de 68% de toda a alocação da pré-venda, foram colocados em staking. Isso mostra a confiança dos primeiros apoiadores no potencial de longo prazo do projeto.

Como comprar e fazer staking de PEPENODE

Quer participar e garantir seus tokens PEPENODE enquanto ele ainda está em pré-venda? Acesse o site oficial e compre usando ETH, BNB, USDT (ERC-20 e BEP-20), cartão de crédito ou débito.

Os compradores podem conectar suas carteiras favoritas, como a Best Wallet, considerada uma das melhores carteiras cripto e Bitcoin do setor.

Aliás, o PepeNode já aparece na seção ‘Upcoming Tokens’ da carteira, permitindo comprar, acompanhar e resgatar quando o projeto estiver no ar.

Para começar a ganhar passivamente, basta fazer staking no protocolo nativo do projeto. Além disso, o contrato inteligente foi auditado pela Coinsult, oferecendo segurança adicional para quem está entrando agora.

Siga o projeto no X e no Telegram para ficar por dentro das novidades.

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.