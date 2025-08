Pi Network investe US$ 20 mi em robôs humanoides

A Pi Network acaba de investir US$ 20 milhões na OpenMind, uma startup de robótica que desenvolve sistemas descentralizados para robôs humanoides.

Também participaram do aporte empresas como a Coinbase Ventures, Pantera Capital, Ribbit Capital e Sequoia China.

Esse é o primeiro movimento relevante da Pi desde o anúncio do seu fundo de US$ 100 milhões, lançado em maio. O objetivo da iniciativa é financiar projetos com utilidade no mundo real.

A parceria com a OpenMind mostra a ambição da Pi em se tornar referência em automação baseada em inteligência artificial. Além disso, expõe seu plano estratégico de investir em tecnologias emergentes, algo buscado por muitas criptomoedas promissoras.

No entanto, parte da comunidade não recebeu bem a novidade. Muitos usuários demonstraram preocupação com o rumo do projeto. Afinal, defendem que os recursos deveriam ser usados no desenvolvimento da própria rede e classificaram o investimento como ‘alarmante’.

🚨 I see this "BREAKING" news as something alarming. The two on top of the $Pi project, took money from the $Pi project and invested it into some of their personal preferences rather than investing into integrations, developers and new projects on $Pi.

