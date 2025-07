Investidores institucionais impulsionam novo ATH do BNB

Resumo da notícia

O BNB, token nativo do ecossistema Binance, acaba de alcançar um marco impressionante: seu maior valor de todos os tempos (ATH).

Na manhã desta segunda-feira (28), o ativo chegou a US$ 858. Dessa maneira, chegou a um valor de mercado de US$ 117 bilhões e consolidou-se como a quinta maior criptomoeda do mundo em valor de mercado.

A valorização acumulada de mais de 30% apenas em julho marca não apenas um bom momento técnico para o token, mas também um ponto de virada em sua aceitação no meio institucional.

Ao mesmo tempo em que o Bitcoin enfrenta resistência ao tentar romper os US$ 120 mil, os investidores parecem buscar oportunidades mais promissoras em altcoins. Nesse sentido, o BNB é, claramente, um dos protagonistas dessa nova onda.

Fundos institucionais injetam força no ecossistema e alimentam ATH do BNB

Se o recorde por si só já seria suficiente para movimentar o mercado, um anúncio recente elevou ainda mais o entusiasmo.

Isso porque a CEA Industries, listada na Nasdaq (sob o ticker VAPE), e a 10X Capital estão liderando uma rodada privada de US$ 500 milhões para lançar a maior tesouraria pública focada exclusivamente em BNB.

Com apoio da YZi Labs e o interesse confirmado de mais de 140 instituições (incluindo pesos pesados como Pantera Capital, GSR, dao5 e Arrington Capital) o projeto prevê a centralização de grandes volumes de BNB sob uma estrutura corporativa transparente e auditável.

A iniciativa representa uma mudança radical na forma como empresas públicas podem se posicionar em ativos digitais, focando nas melhores altcoins. Além disso, o valor total pode chegar a US$ 1,25 bilhão, caso os warrants (instrumentos de garantia atrelados à oferta) sejam exercidos integralmente.

BNB ganha peso estratégico em tesourarias corporativas

O modelo de tesouraria lançado por CEA e 10X abre precedentes importantes para o mercado cripto. Além de fortalecer o papel do BNB no mundo corporativo, pode também servir como inspiração para iniciativas semelhantes com outros tokens como ETH, SOL ou AVAX.

Em suma, trata-se de uma evolução do conceito de ‘cripto como reserva de valor’, agora adaptado às exigências de governança e transparência que grandes empresas exigem.

A criação de liquidez institucional, somada à valorização do ativo e à sua crescente adoção, faz com que o BNB entre em um novo patamar de maturidade.

CZ mais rico e com BNB renovando seu ATH

Apesar da alta expressiva, a Binance, e seu fundador Changpeng Zhao, mantiveram silêncio oficial até o momento.

No entanto, dados on-chain indicam que CZ detém cerca de 64% do fornecimento circulante de BNB. Segundo estimativas, seu patrimônio líquido agora ultrapassa US$ 75 bilhões, consolidando-o como uma das figuras mais influentes (e ricas) do universo cripto.

Influenciadores como CryptoCruize apontam que esse novo recorde deve ser visto como reflexo de fundamentos sólidos, upgrades recentes na rede BNB Chain e um crescente interesse de investidores institucionais. Ainda assim, há quem alerte para correções no curto prazo, típicas após ralis tão expressivos.

Um novo capítulo para o BNB e o mercado cripto

O BNB está em franca ascensão, tanto em termos de preço quanto de relevância institucional.

A chegada de um fundo de meio bilhão de dólares focado exclusivamente no ativo simboliza a confiança do mercado em seu futuro e, mais que isso, a disposição de empresas e investidores em colocá-lo no centro de suas estratégias.

Enquanto o Bitcoin encontra dificuldades para avançar, o setor de altcoins ganha fôlego. E, nesse contexto, o BNB mostra que tem todas as credenciais para liderar a próxima fase de crescimento dos criptoativos.

