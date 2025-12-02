Novo projeto mine-to-earn PepeNode pode valorizar 100x

Resumo da notícia

Pré-venda do PepeNode já ultrapassa US$ 2,24 milhões, e o preço do token subirá na próxima fase.

Jogadores podem minerar PEPE, FARTCOIN e, em breve, DOGE dentro de um simulador estratégico.

Mineração virtual com nodes, upgrades e mecânicas avançadas cria um ciclo de jogo comparado ao Factorio.

Analistas especulam potencial de 100x graças ao modelo deflacionário e à crescente demanda por memecoins.

O Bitcoin (BTC) segue cada vez mais vulnerável, com indicadores fundamentais e técnicos apontando para uma correção mais profunda. E, quando o mercado sangra, os mineradores tradicionais sofrem.

Mas no novo projeto mine-to-earn PepeNode (PEPENODE), os jogadores continuam ganhando independentemente do ciclo.

Isso porque o PepeNode transforma a experiência de mineração em um jogo virtual divertido e estratégico. Assim, qualquer pessoa pode entrar, otimizar uma estrutura digital e ganhar criptomoedas reais ao longo do caminho.

O PepeNode permite minerar algumas das principais memecoins do mercado, incluindo Pepe (PEPE) e Fartcoin (FARTCOIN).

Mas ele já tem planos de expandir para tokens clássicos, como o Dogecoin (DOGE), conforme o jogo crescer.

O projeto já arrecadou US$ 2,24 milhões em sua pré-venda, mas o prazo está acabando. Afinal, a fase atual termina em poucas horas. Em seguida, o preço do token, atualmente de US$ 0,0011731, subirá mais uma vez.

Quando a mineração se torna difícil, recompensas em memecoins ficam mais atraentes

Quando parecia que o BTC recuperaria sua força após reconquistar os US$ 91 mil na semana passada, a criptomoeda caiu repentinamente na madrugada de segunda-feira (1/12).

A queda foi impulsionada por liquidações massivas, com cerca de US$ 646 milhões apagados do mercado após um movimento macro repentino de aversão ao risco.

À medida que o BTC continua recuando do território dos seis dígitos, alguns mineradores começam a sentir a pressão. A dor aumenta com a constatação de que 95% de todo o fornecimento de Bitcoin já foi minerado.

Nesse patamar, o preço do BTC precisa subir continuamente para manter a mineração lucrativa. Caso contrário, muitos mineradores, especialmente em países com energia cara, precisam que o Bitcoin valha bem mais que os seis dígitos — apenas para empatar.

Ainda assim, como diz Michael Saylor, esses níveis seriam ‘o presente de Satoshi para os fiéis’, um raro desconto antes do próximo grande movimento.

Mas muitos no mercado cripto não estão focados apenas no Bitcoin. Outras narrativas têm gerado ganhos massivos, e poucas foram tão explosivas quanto o setor de memecoins no último ano.

É aqui que entra o PepeNode, oferecendo aos investidores uma forma de ganhar passivamente algumas das principais memecoins, como PEPE e FARTCOIN. Além disso, tem potencial para adicionar nomes ainda maiores conforme o jogo evolui.

O ciclo estratégico que pode transformar o PepeNode em um fenômeno

Quem acompanha a pré-venda percebe que o PepeNode está transformando a mineração em um jogo completo. Portanto, na prática, está se tornando a primeira memecoin mine-to-earn do mercado.

A mecânica central gira em torno de construir e otimizar um rig de mineração virtual. Os jogadores usam tokens PEPENODE (atualmente disponíveis apenas na pré-venda) para expandir seu setup e aumentar o potencial de ganhos.

Os jogadores podem comprar nodes, ampliar a sala de servidores ou fazer upgrades na infraestrutura, com cada ação influenciando a eficiência geral da operação.

Existe também um elemento de aleatoriedade, já que cada node possui propriedades únicas, criando combinações extremamente poderosas ou configurações pouco eficientes.

Embora ainda não totalmente reveladas, as futuras mecânicas podem incluir reparos, sistemas de resfriamento, zonas de sinergia, otimização de layout e outros elementos de gestão.

Ou seja, no PepeNode tudo é pensado para tornar a mineração virtual mais estratégica e envolvente. É um loop de jogo tão denso e focado em otimização que muitos já o comparam ao Factorio, se o Factorio tivesse cripto integrada ao núcleo.

O token PEPENODE pode realmente subir 100x?

Nesta fase, as projeções para o potencial de valorização estão ficando ousadas, com alguns analistas prevendo um salto completo de 100x.

Influenciadores como Alessandro De Crypto e Borch Crypto já declararam publicamente essa possibilidade. O otimismo vem da combinação de gameplay inovador com forte suporte financeiro.

Com mais de US$ 2,24 milhões arrecadados, o time tem recursos para construir o jogo completo e manter o desenvolvimento a longo prazo, algo que muitos antigos projetos play-to-earn não conseguiram.

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.