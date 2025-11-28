Resumo da notícia

Pré-venda do Pepenode ultrapassa US$ 2,2 milhões e ganha força no mercado.

Jogo transforma mineração real em estratégia estilo Factorio com recompensas em cripto.

Token PEPENODE é deflacionário e essencial para upgrades, nós e expansão no game.

Best Wallet habilita compra, monitoramento e futuras recompensas do projeto diretamente no app.

O novo jogo cripto PepeNode atingiu a marca de US$ 2,2 milhões em sua pré-venda e vem ganhando destaque e comparações com o Factorio ao propor algo inédito no setor.

Em resumo, o projeto busca transformar a mineração de criptomoedas em um jogo de estratégia no estilo Factorio, mas com recompensas reais.

Inspirado no clássico de automação criado pela Wube Software, o projeto transporta a lógica de construir, otimizar e expandir sistemas industriais para um ambiente onde cada decisão impacta ganhos reais em ativos digitais.

No entanto, em vez de recursos fictícios, os jogadores administram tokens com valor de mercado.

Um Factorio com recompensas reais em cripto

Em Factorio, jogadores constroem fábricas complexas e otimizam fluxos de produção.

A proposta do PepeNode é semelhante, afinal, o jogador começa com uma sala de servidores vazia e precisa montar sua própria estrutura de mineração virtual. Então, você decide onde investir, como distribuir energia e quais combinações de nós utilizar.

A diferença é que, enquanto o jogo original simula fábricas, o PepeNode simula uma atividade de mineração real. Além disso, ele distribui recompensas em seu token nativo PEPENODE, assim como em algumas das maiores memecoins do mercado, como Pepe e Fartcoin.

Com o desenvolvimento do ecossistema, o jogo também prevê integrar outras grandes memecoins, como Dogecoin e Shiba Inu.

Mecânica estratégica com potencial de expansão

O PepeNode mantém o loop clássico de automatização e aprimoramento contínuo. Portanto, o jogador pode adquirir novos nós, fazer upgrades, ajustar sistemas e lidar com variáveis que tornam cada estratégia única.

Mesmo sem revelar todos os recursos, a equipe sugere que futuras atualizações poderão incluir mais elementos, como, por exemplo:

Superaquecimento de rigs;

Necessidade de refrigeração virtual;

Otimização de airflow;

Upgrades avançados de hardware.

Tudo isso sem custos de eletricidade e sem equipamentos físicos, mas com hashrate mensurável e recompensas distribuídas em tempo real.

Os jogadores poderão acompanhar sua produção, competir em rankings e disputar prêmios em memecoins, criando uma fusão entre jogo de estratégia, gamificação de mineração e DeFi.

A importância do token PEPENODE

O token PEPENODE é o eixo central de todo o ecossistema. Afinal, ele alimenta upgrades, compras de nós, expansão da base operacional e todo o ciclo de progressão dentro do jogo. Ainda em pré-venda, ele está disponível a um valor muito inferior ao esperado após o lançamento oficial.

Outro ponto de destaque é o tokenomics, desenhado para ser deflacionário, com 70% dos tokens utilizados para upgrades sendo permanentemente queimados. Ou seja, o token tem um mecanismo que reduz sua oferta ao longo do tempo.

Esse modelo cria um ciclo de valorização baseado em crescimento da base de jogadores, aumento natural da demanda e redução contínua do fornecimento circulante.

Para muitos analistas, esse é o motivo pelo qual o PEPENODE vem sendo apontado como um forte concorrente na ‘próxima grande corrida das memecoins em 2025’.

Comparação com o sucesso do Factorio

O jogo que inspirou PepeNode, disponível na Steam, é um dos títulos mais bem avaliados da história da plataforma. Lançado em 2016, o Factorio já ultrapassou 3,5 milhões em vendas.

Sua popularidade é baseada em estratégia, automação e otimização constante. O PepeNode replica esses elementos e adiciona um componente que Factorio não tem, isto é, ganhos reais em cripto.

Isso cria um jogo com potencial para atingir tanto fãs de estratégia quanto investidores em busca de novos modelos de earn-to-play.

Para comprar PEPENODE e estar posicionado quando o game for lançado, basta acessar o site do projeto e adquirir tokens usando ETH, BNB, USDT (ERC-20 ou BEP-20) ou cartão de crédito.

Além disso, os desenvolvedores recomendam a Best Wallet, uma das carteiras mais completas para Bitcoin e altcoins. O PepeNode aparece na seção Upcoming Tokens da carteira, permitindo comprar, acompanhar e futuramente reivindicar recompensas diretamente pelo app.

A segurança do contrato foi auditada pela Coinsult, garantindo uma maior transparência para investidores.

Por fim, com uma proposta inédita e mistura poderosa de gameplay estratégico e recompensas cripto reais, o PepeNode surge como um dos projetos mais promissores do setor.

Se a tendência atual continuar e o ecossistema expandir como previsto, o token PEPENODE pode, sim, se tornar uma das grandes histórias de crescimento do mercado em 2026.

Visite a pré-venda do $PEPENODE

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.