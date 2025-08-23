Resumo da notícia

Ripple e Binance lançaram a Beacon Network junto com a TRM Labs.

A nova rede em tempo real visa bloquear fundos roubados antes que saiam da blockchain.

Mais de US$ 47 bilhões em cripto já foram ligados a fraudes desde 2023.

A Best Wallet surge como uma opção não custodial e segura para investidores individuais.

A Ripple e a Binance anunciaram parceria com a empresa de compliance TRM Labs para lançar a Beacon Network. Trata-se de uma rede de resposta em tempo real voltada a combater fraudes e roubos envolvendo ativos digitais.

Com isso, o setor cripto acaba de ganhar uma iniciativa inédita de segurança. O objetivo é bloquear fundos roubados antes que deixem a blockchain.

Ação coletiva para barrar recursos criminosos

A Beacon Network nasce com apoio de grandes players globais. Afinal, além de Ripple, Binance e TRM Labs, fazem parte do grupo fundador empresas como a Coinbase, Kraken, Crypto.com, OKX, Robinhood, PayPal, Stripe e Anchorage Digital.

O sistema permite que usuários reportem endereços de carteiras suspeitas, enquanto agências policiais marcam transações de alto risco ligadas a atividades ilegais.

Pesquisadores independentes de segurança, como ZachXBT, Security Alliance (SEAL) e zeroShadow, também apoiarão a iniciativa monitorando a blockchain em tempo real para identificar ameaças e repassar informações aos parceiros.

Segundo dados da TRM Labs, mais de US$ 47 bilhões em criptomoedas promissoras já foram transferidos para endereços ligados a fraudes desde 2023. Só em 2025, hacks e golpes somaram US$ 2,3 bilhões em prejuízos.

Entre os casos mais graves, estão:

O hack da Bybit, que resultou em perdas de US$ 1,5 bilhão;

O ataque à CoinDCX, com um rombo adicional de US$ 44 milhões.

Em ambos os casos, criminosos moveram recursos rapidamente entre exchanges para dificultar o rastreio. Isso reforça a importância de uma rede de cooperação como a Beacon Network.

Possível impacto da Beacon Network

Com a formação da rede, espera-se construir um mecanismo de defesa mais rápido e sincronizado entre exchanges, provedores de pagamento e autoridades globais.

A expectativa é que a Beacon Network aumente a confiança no setor de ativos digitais, restringindo a capacidade de criminosos converterem fundos ilícitos em dinheiro fiduciário.

CEO da Ripple alerta comunidade XRP

A preocupação com a segurança não é nova. Em julho, o CEO da Ripple, Brad Garlinghouse, já havia feito um alerta aos detentores de XRP sobre o aumento de golpes durante a recente alta do token.

Ele destacou que contas hackeadas no YouTube estavam sendo usadas para se passar pela Ripple e divulgar falsos sorteios de XRP.

Garlinghouse reforçou que nem ele nem a Ripple solicitaram o envio de XRP a usuários. Além disso, pediu vigilância máxima da comunidade contra fraudes, especialmente em momentos de valorização do mercado.

O lançamento da Beacon Network, somado ao alerta da Ripple, reflete uma postura mais firme da indústria frente ao desafio da segurança digital.

Afinal, a união entre empresas de peso, órgãos reguladores e especialistas independentes marca um passo relevante para proteger investidores e dificultar a vida de hackers e golpistas.

Quando o assunto é segurança cripto, todo cuidado é pouco

Golpes, hacks e esquemas fraudulentos continuam sendo uma das maiores ameaças ao investidor de criptomoedas.

Mesmo com iniciativas como a Beacon Network, que aumentam a proteção em nível setorial, a responsabilidade individual ainda é fundamental.

Afinal, muitas perdas poderiam ser evitadas se os usuários armazenassem seus ativos de forma mais segura. Nesse contexto, uma das alternativas mais recomendadas é recorrer a carteiras cripto de confiança, que oferecem recursos de proteção avançados e diminuem a exposição a ataques.

É o caso da Best Wallet, que vem se consolidando como uma das carteiras mais seguras e completas do mercado. Totalmente não custodial, ela garante que apenas o usuário tem controle sobre seus ativos, sem necessidade de KYC para criar ou usar a carteira.

Best Wallet: segurança, praticidade e inovação para seus criptoativos

A segurança da Best Wallet é reforçada pela tecnologia MPC (Multi-Party Computation) da Fireblocks, que divide a chave privada em duas partes: uma protegida no servidor e outra no dispositivo do usuário. Com isso, assegura que nem mesmo a própria Best Wallet tenha acesso aos fundos.

Além da segurança avançada com 2FA, autenticação biométrica e backups criptografados na nuvem, a Best Wallet se destaca pela experiência de uso.

Além disso, a carteira é compatível com diversas redes, como Bitcoin, Ethereum, BNB Smart Chain, Polygon e Base, e já iniciou a integração com Solana.

Dentro do app, o usuário pode comprar, enviar, receber e fazer swaps (inclusive cross-chain) de forma simples e transparente, sempre com taxas competitivas.

Outro diferencial é o recurso de Upcoming Tokens, que permite participar de vendas de tokens em estágio inicial de forma prática e segura, sem depender de conexões externas, reduzindo assim o risco de golpes de phishing.

Além disso, o aplicativo oferece visão consolidada de portfólio, gamificação para engajamento e integração futura com o Best Pay (on-ramp fiat-cripto) e o Best Card, que permitirá gastar cripto no dia a dia com cashback.

Ou seja, a Best Wallet combina segurança de ponta, facilidade de uso e um ecossistema em expansão. Isso a torna ideal tanto para iniciantes quanto para investidores avançados que buscam praticidade e proteção no universo cripto.

Baixe agora sua Best Wallet

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.