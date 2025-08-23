Coinspeaker

Ripple e Binance se unem à TRM Labs para lançar a Beacon Network

Iniciativa visa barrar fundos ilícitos em tempo real e reforçar a segurança do setor cripto.

Gabriel Gomes By Gabriel Gomes Flavio Aguilar Edited by Flavio Aguilar Atualizado em 5 mins read
Resumo da notícia

  • Ripple e Binance lançaram a Beacon Network junto com a TRM Labs.
  • A nova rede em tempo real visa bloquear fundos roubados antes que saiam da blockchain.
  • Mais de US$ 47 bilhões em cripto já foram ligados a fraudes desde 2023.
  • A Best Wallet surge como uma opção não custodial e segura para investidores individuais.

A Ripple e a Binance anunciaram parceria com a empresa de compliance TRM Labs para lançar a Beacon Network. Trata-se de uma rede de resposta em tempo real voltada a combater fraudes e roubos envolvendo ativos digitais.

Com isso, o setor cripto acaba de ganhar uma iniciativa inédita de segurança. O objetivo é bloquear fundos roubados antes que deixem a blockchain.

Ação coletiva para barrar recursos criminosos

A Beacon Network nasce com apoio de grandes players globais. Afinal, além de Ripple, Binance e TRM Labs, fazem parte do grupo fundador empresas como a Coinbase, Kraken, Crypto.com, OKX, Robinhood, PayPal, Stripe e Anchorage Digital.

O sistema permite que usuários reportem endereços de carteiras suspeitas, enquanto agências policiais marcam transações de alto risco ligadas a atividades ilegais.

Pesquisadores independentes de segurança, como ZachXBT, Security Alliance (SEAL) e zeroShadow, também apoiarão a iniciativa monitorando a blockchain em tempo real para identificar ameaças e repassar informações aos parceiros.

Segundo dados da TRM Labs, mais de US$ 47 bilhões em criptomoedas promissoras já foram transferidos para endereços ligados a fraudes desde 2023. Só em 2025, hacks e golpes somaram US$ 2,3 bilhões em prejuízos.

Entre os casos mais graves, estão:

  • O hack da Bybit, que resultou em perdas de US$ 1,5 bilhão;
  • O ataque à CoinDCX, com um rombo adicional de US$ 44 milhões.

Em ambos os casos, criminosos moveram recursos rapidamente entre exchanges para dificultar o rastreio. Isso reforça a importância de uma rede de cooperação como a Beacon Network.

Possível impacto da Beacon Network

Com a formação da rede, espera-se construir um mecanismo de defesa mais rápido e sincronizado entre exchanges, provedores de pagamento e autoridades globais.

A expectativa é que a Beacon Network aumente a confiança no setor de ativos digitais, restringindo a capacidade de criminosos converterem fundos ilícitos em dinheiro fiduciário.

CEO da Ripple alerta comunidade XRP

A preocupação com a segurança não é nova. Em julho, o CEO da Ripple, Brad Garlinghouse, já havia feito um alerta aos detentores de XRP sobre o aumento de golpes durante a recente alta do token.

Ele destacou que contas hackeadas no YouTube estavam sendo usadas para se passar pela Ripple e divulgar falsos sorteios de XRP.

Garlinghouse reforçou que nem ele nem a Ripple solicitaram o envio de XRP a usuários. Além disso, pediu vigilância máxima da comunidade contra fraudes, especialmente em momentos de valorização do mercado.

O lançamento da Beacon Network, somado ao alerta da Ripple, reflete uma postura mais firme da indústria frente ao desafio da segurança digital.

Afinal, a união entre empresas de peso, órgãos reguladores e especialistas independentes marca um passo relevante para proteger investidores e dificultar a vida de hackers e golpistas.

Quando o assunto é segurança cripto, todo cuidado é pouco

Golpes, hacks e esquemas fraudulentos continuam sendo uma das maiores ameaças ao investidor de criptomoedas.

Mesmo com iniciativas como a Beacon Network, que aumentam a proteção em nível setorial, a responsabilidade individual ainda é fundamental.

Afinal, muitas perdas poderiam ser evitadas se os usuários armazenassem seus ativos de forma mais segura. Nesse contexto, uma das alternativas mais recomendadas é recorrer a carteiras cripto de confiança, que oferecem recursos de proteção avançados e diminuem a exposição a ataques.

É o caso da Best Wallet, que vem se consolidando como uma das carteiras mais seguras e completas do mercado. Totalmente não custodial, ela garante que apenas o usuário tem controle sobre seus ativos, sem necessidade de KYC para criar ou usar a carteira.

Best Wallet: segurança, praticidade e inovação para seus criptoativos

Página inicial da Best Wall, carteira não-custodial de cripto

A segurança da Best Wallet é reforçada pela tecnologia MPC (Multi-Party Computation) da Fireblocks, que divide a chave privada em duas partes: uma protegida no servidor e outra no dispositivo do usuário. Com isso, assegura que nem mesmo a própria Best Wallet tenha acesso aos fundos.

Além da segurança avançada com 2FA, autenticação biométrica e backups criptografados na nuvem, a Best Wallet se destaca pela experiência de uso.

Além disso, a carteira é compatível com diversas redes, como Bitcoin, Ethereum, BNB Smart Chain, Polygon e Base, e já iniciou a integração com Solana.

Dentro do app, o usuário pode comprar, enviar, receber e fazer swaps (inclusive cross-chain) de forma simples e transparente, sempre com taxas competitivas.

Outro diferencial é o recurso de Upcoming Tokens, que permite participar de vendas de tokens em estágio inicial de forma prática e segura, sem depender de conexões externas, reduzindo assim o risco de golpes de phishing.

Além disso, o aplicativo oferece visão consolidada de portfólio, gamificação para engajamento e integração futura com o Best Pay (on-ramp fiat-cripto) e o Best Card, que permitirá gastar cripto no dia a dia com cashback.

Ou seja, a Best Wallet combina segurança de ponta, facilidade de uso e um ecossistema em expansão. Isso a torna ideal tanto para iniciantes quanto para investidores avançados que buscam praticidade e proteção no universo cripto.

Baixe agora sua Best Wallet

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.

Gabriel Gomes
Gabriel Gomes

Com formação em TI, Gabriel tem dedicado os últimos anos em redação de conteúdo especializado em criptoativos, Web3 e inovação financeira. Sua intensa curiosidade gera análises, notícias e artigos opinativos sobre o futuro do dinheiro, com foco em projetos relevantes, tecnologias disruptivas e tendências de mercado.

