O XRP, token da Ripple, acaba de entrar em sua fase mais decisiva até agora, o que analistas chamam de ‘fase parabólica’. Pelo menos segundo projeções do analista técnico @meta_warior, destacadas pelo influenciador Amonyx no X.

Em suma, o token pode estar prestes a embarcar em uma das maiores altas de sua história, com alvos que chegam a US$ 100, com base em projeções logarítmicas de longo prazo.

🚨 According to @meta_warior’s latest chart, $XRP just entered its parabolic phase.

Targets? 🎯 • $22–30 (realistic)

• $50–70 if history repeats

• Up to $100 based on log scale! This might be the last time XRP is under $10. Don’t blink. 👁‍🗨 pic.twitter.com/Tb9YBwjj7k — Amonyx (@amonbuy) July 19, 2025

XRP rompe zona de acumulação de longo prazo

O gráfico compartilhado por @meta_warior traça a trajetória do XRP ao longo de quatro grandes fases de acumulação:

Base 1: 2014

2014 Base 2: Bull run de 2017

Bull run de 2017 Base 3: 2021 a 2024

2021 a 2024 Base 4: fase atual, que está sendo rompida

Segundo a análise, o ativo, uma das melhores altcoins do mercado, estaria deixando para trás essa última base, iniciando uma subida vertical que remete aos movimentos explosivos anteriores do XRP.

Esse rompimento se alinha com um padrão técnico conhecido como ‘agulha parabólica’. Isso quer dizer que uma consolidação prolongada culmina em uma disparada agressiva.

Além disso, o gráfico também mostra o token da Ripple dentro de um canal de crescimento logarítmico bem definido, que vem sendo respeitado há mais de uma década.

O preço, que recentemente rompeu a resistência histórica de US$ 3,40 (considerada por muitos como a verdadeira máxima histórica do ativo), agora gira em torno de US$ 3,42, indicando os primeiros sinais de breakout.

De acordo com a interpretação de Amonyx, a nova trajetória do XRP pode levá-lo, inicialmente, a patamares considerados realistas, como US$ 22 a US$ 30.

Porém, se os padrões históricos se repetirem, como o rali de 2017, o token pode alcançar US$ 50, US$ 70, ou até mesmo o topo do canal logarítmico de US$ 100.

Essas projeções não são aleatórias. Elas têm como base o histórico do próprio ativo, que costuma acelerar drasticamente após romper níveis técnicos relevantes. O recente rompimento dos US$ 3,40 ecoa movimentos semelhantes nos ciclos anteriores — cada um culminando em descobertas de preço exponenciais.

Fundamentos fortalecem a análise técnica sobre o token da Ripple

Além dos sinais gráficos, os fundamentos também jogam a favor do XRP. O momento atual coincide com uma retomada da força no mercado cripto, com crescente interesse institucional e novas ferramentas de exposição ao ativo.

É o caso do recém-lançado ETF alavancado ProShares Ultra XRP (UXRP), que oferece aos investidores tradicionais uma forma simplificada de acessar o desempenho do token.

Outro fator de peso é o desfecho iminente do processo da Ripple contra a SEC, que por anos gerou incertezas regulatórias. Com o fim dessa disputa se aproximando e o avanço da adoção institucional da Ripple, o sentimento do mercado evolui de otimismo cauteloso para confiança plena.

Token da Ripple parece oportunidade de um ciclo

O que torna esse momento ainda mais crítico é o fato de que o XRP continua sendo negociado abaixo de US$ 10. Se as projeções se confirmarem, esse nível de preço poderá jamais ser visto novamente.

À medida que o mercado entra nas fases finais do atual ciclo de alta, o XRP surge como uma das apostas com melhor relação risco-retorno entre os principais ativos digitais. Nas palavras de Amonyx:

Essa pode ser a última vez que veremos o XRP abaixo de US$ 10. Não pisque.

Com a fase parabólica já em andamento, o tão esperado breakout do XRP pode finalmente ter começado.

Uma nova temporada de altcoins se aproxima e o TOKEN6900 é a piada que pode virar oportunidade real

Com o mercado de criptomoedas retomando força, o Ethereum em forte alta e o Bitcoin se aproximando de seu topo histórico, os sinais de uma nova temporada de altcoins já são visíveis no horizonte.

Nesse contexto, ativos alternativos com forte apelo comunitário e alto potencial de viralização, como as memecoins, tendem a se beneficiar desproporcionalmente. E entre os projetos que surfam esse momento com a cara e a coragem, um nome se destaca pela ousadia: o TOKEN6900 (T6900).

TOKEN6900: a memecoin que leva o caos a sério

O TOKEN6900 (T6900) é uma memecoin ERC‑20 criada como paródia direta ao SPX6900, com exatamente um token a mais na oferta total (930.993.091), só porque sim.

Sem utilidade, sem promessas, apenas vibes, memes e delírio coletivo transformados em narrativa financeira. Além disso, o projeto oferece pré-venda com staking, recompensas passivas e marketing alimentado pela comunidade.

Com preço inicial de US$ 0,0064 e recompensas fixas para quem comprar mais cedo, o T6900 aposta no humor, no caos e na cultura de internet para tentar repetir (ou superar) a trajetória de outros fenômenos absurdos do mercado.

O TOKEN6900 foi concebido para ser a síntese da cultura cripto em 2025, ou seja, ironia em estado bruto, especulação sem sentido e comunidades dispostas a transformar qualquer piada em capitalização de mercado.

A julgar pelo que aconteceu com o SPX6900, o mercado atual está mais do que disposto a comprar memes que performam. E mesmo sem prometer luxo, revoluções ou processos judiciais, o T6900 já atrai atenção pela autenticidade absurda com que abraça o absurdo.

A proposta é simples: comprar porque é engraçado. Vender porque deixou de ser. E talvez lucrar no caminho.

Conheça o TOKEN6900

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.