Salvador pode aceitar pagamento de tributos com criptomoedas

O vereador Alexandre Aleluia (PL) apresentou um projeto de lei que autoriza o pagamento de tributos em Salvador com Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) e stablecoins.

A proposta contempla taxas, impostos, contribuições e até tarifas de serviços públicos, como estacionamento e transporte coletivo.

O texto já tem parecer favorável da comissão de Constituição, Justiça e Redação Final (CCJ) da Câmara Municipal. Também recebeu o ok da comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização.

Como funcionaria na prática

Segundo Aleluia, os pagamentos seriam feitos em plataformas de negociação, que converteriam os valores em Bitcoin e nas melhores altcoins para reais antes de repassar à prefeitura:

Uma exchange atuará como intermediária, realizando a conversão de forma rápida e automática.

O vereador afirmou que a ideia é facilitar a vida de moradores e turistas que utilizam ativos digitais. Além disso, destacou que a iniciativa pode estimular doações e criar novas fontes de receita para a cidade.

A iniciativa se assemelha à de Buenos Aires, que passou a aceitar criptos em pagamentos de taxas e tributos recentemente.

No entanto, o Projeto de Lei 122/23 ainda precisa passar por discussão no plenário. A votação estava prevista para a última quarta-feira (10/9). Mas a casa cancelou a sessão por falta de acordo entre os parlamentares.

Experiências em outras cidades

Em entrevista ao portal bahia.ba, Aleluia lembrou que o Rio de Janeiro já implementou medida semelhante, o que reforça o potencial de Salvador para adotar o mesmo modelo.

Por outro lado, especialistas apontam que a volatilidade do Bitcoin pode ser um desafio. Então, stablecoins podem ser a alternativa mais segura para evitar perdas na conversão.

Também há questões regulatórias a resolver. A Receita Federal (RF) e o Banco Central (BC) acompanham operações com criptoativos, mas ainda não há uma legislação específica para pagamentos de tributos.

Por fim, a implantação exigirá sistemas auditáveis e transparentes para prevenir fraudes e garantir segurança aos usuários.

