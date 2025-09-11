Wells Fargo prevê 5 cortes de juros nos EUA até meados de 2026

Resumo da notícia

Wells Fargo projeta três cortes de 25 bps em 2025 e mais dois no início de 2026 nos EUA.

A taxa básica pode cair para 3,0%–3,25% até meados de 2026.

Expectativa de liquidez favorece ativos de risco como Bitcoin e altcoins.

Possibilidade de 'sell-the-news': cortes podem ser vistos como sinal de fraqueza econômica.

A Wells Fargo, prestadora de serviços financeiros dos EUA, declarou que o Federal Reserve (Fed) deverá implementar até cinco cortes nas taxas de juros até meados de 2026.

A perspectiva da Wells Fargo abre caminho para um cenário macro de acomodação monetária prolongada. Ou seja, pode vir um momento de liquidez e apetite pelo risco no país.

Desde 2020, os EUA vivem um cenário de contração monetária com o objetivo de conter a inflação. No entanto, os últimos dados econômicos apontam para uma possível virada na estratégia em breve, com o Fed priorizando uma maior liquidez.

Segundo o banco, três desses cortes ocorreriam ainda em 2025 e outros dois no início de 2026, podendo reduzir a taxa básica para algo entre 3,0% e 3,25%.

Perspectiva da Wells Fargo renova otimismo

A perspectiva renovou o otimismo no mercado financeiro tradicional. No entanto, traz implicações ainda mais relevantes para ativos de risco, incluindo as melhores criptomoedas do mercado.

Um ambiente de juros baixos tem potencial de redirecionar capital para o mercado cripto, especialmente se for acompanhado por fraqueza do dólar e aumento da liquidez global .

Mas nem todos compartilham desse otimismo incondicional. Por exemplo, o JPMorgan alerta que esse movimento pode, paradoxalmente, levar a um ‘sell-the-news’. Em outras palavras, haveria uma forte correção após a confirmação dos cortes.

A justificativa é que os investidores poderiam reavaliar o contexto econômico e ajustar posições, mesmo após as reduções ocorrerem.

O impacto na esfera cripto

A correlação entre juros mais baixos e valorização das criptomoedas tem sido uma narrativa recorrente entre os especialistas do setor. A tese não surgiu do nada e já se comprovou algumas vezes. A erosão dos rendimentos fixos tende a impulsionar o capital em ativos de risco como o Bitcoin e as altcoins.

Cortes de juros tipicamente revigoram o apetite por risco, impulsionam liquidez e podem enfraquecer o dólar. Ou seja, esse movimento poderia favorecer o deslocamento de capitais para o cripto.

Além disso, há aumentos visíveis na volatilidade do mercado e no fluxo para opções de compra (calls). Isso indica que os traders estão se posicionando para aproveitar a elevação dos preços .

No entanto, nem sempre esse ambiente acaba se confirmando como positivo. Em 2025, apesar da incerteza em torno de cortes, só a expectativa de gigantes como Wells Fargo já provocou uma rotação de portfólio.

Além disso, caso o mercado interprete os cortes como sinal de fragilidade econômica, pode se desencadear um movimento avesso ao risco. Desse modo, as criptomoedas acabariam prejudicadas no curto prazo.

Contexto macroeconômico

A reprecificação das cortes de juros ocorre em um cenário de mercado de trabalho em desaceleração. Dados mostram que apenas 22 mil vagas foram criadas em agosto (muito abaixo das previsões). Além disso, a curva de rendimentos nos Estados Unidos começou a se inclinar, o que indica aumento das apostas em cortes antecipados.

Investidores repletos de incertezas ajustam as metas. A S&P 500 já opera em máximas, impulsionada por resultados corporativos positivos e por expectativas de crescimento moderado.

O ouro também voltou a brilhar, atingindo o recorde de US$ 3.673 por onça. Esse é um reflexo direto de apostas em uma política monetária mais frouxa e em um dólar mais fraco.

Cripto na crista da onda, mas com cautela

Dados mostram que, nos últimos dias, Ethereum e Bitcoin se valorizaram entre 0,6% a 0,8%. Altcoins como XRP, Solana e Dogecoin ganharam ainda mais. O mercado atribui essa performance ao sentimento de liquidez futura e ao movimento de fluxos em ETFs de Bitcoin spot (à vista).

Segundo especialistas do setor, o momento nos mercados tradicionais e digitais está se espelhando. A abertura para taxas mais brandas abre espaço para que investidores voltem a correr risco. Mas, se ainda pairarem dúvidas sobre a trajetória futura da economia, a extensão da alta cripto pode ser reduzida.

O que esperar do próximo ciclo?

Caso os cortes de juros venham conforme esperam os analistas, pode haver um aumento de liquidez e maior apetito por risco. Cortes no radar e dados fracos de emprego convergem para criar um ambiente potencialmente favorável às criptos como hedge e ativo de crescimento.

No entanto, correções eventuais são possíveis. O famoso ‘sell-the-news’ e preocupações com inflação persistente podem gerar quedas pontuais, dependendo do tom do Fed após o corte.

Além disso, o terreno é volátil. Tanto o dólar norte-americano quanto mercados tradicionais parecem bastante sensíveis, tornando o cenário macro fundamental para decisões no setor cripto.

Por fim, vale lembrar que o ciclo ainda está em construção. Setembro é um mês diferente, conforme apontou o próprio Wells Fargo, carregado de expectativa e divergência de cenários. A direção futura depende fortemente de novos dados, assim como do tom da comunicação do Fed.

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.