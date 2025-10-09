Samsung e Coinbase levam cripto a 75 milhões de usuários

Resumo da notícia

Samsung e Coinbase anunciam integração para 75 milhões de usuários Galaxy nos EUA.

Coinbase One com taxas zero será gratuito na Samsung Wallet.

Apple, Xiaomi, Oppo e Vivo não têm integração cripto nativa similar.

Expansão global planejada para alcançar 1 bilhão de usuários Galaxy.

Parceria é a maior distribuição de consumidor já feita pela Coinbase. .

A Samsung deu um passo ousado que a coloca na vanguarda da adoção de criptomoedas entre as gigantes de tecnologia. Em uma parceria histórica com a Coinbase, anunciada em 3 de outubro de 2025, a fabricante sul-coreana irá integrar serviços de cripto diretamente na Samsung Wallet, oferecendo acesso a 75 milhões de usuários de smartphones Galaxy nos Estados Unidos.

A iniciativa não apenas representa a maior distribuição ao consumidor já realizada pela Coinbase, mas também posiciona a Samsung como pioneira, deixando concorrentes como Apple, Xiaomi e outras para trás na corrida pela integração nativa de cripto.

O que muda para donos de smartphones Galaxy

Com a nova integração, os usuários da Samsung nos EUA terão acesso gratuito ao Coinbase One, o serviço de assinatura da exchange que normalmente custa a partir de US$ 4,99 por mês.

Os benefícios incluem negociação sem taxas, recompensas de staking aprimoradas e proteção de conta. Além disso, o Samsung Pay será disponibilizado como uma opção de pagamento nas contas da Coinbase, unificando a experiência financeira do usuário no mesmo ambiente onde já guardam cartões de pagamento e documentos.

Excited to be partnering with @Samsung to make crypto even more accessible. We’re offering 75M+ Samsung Galaxy users in the U.S. free access to Coinbase One to bring them onboard. And we’ve fully integrated Samsung Pay, so every Coinbase user in the U.S. can use that to buy… pic.twitter.com/kfBvo2znCQ — Brian Armstrong (@brian_armstrong) October 3, 2025

No momento da redação deste artigo, as criptomoedas mais negociadas reagem positivamente. O Bitcoin (BTC) está sendo negociado a US$ 122.326, com alta de 4,8% nos últimos sete dias. Enquanto isso, o Ethereum (ETH) está a US$ 4.455, com valorização de 3,7% no mesmo período, segundo dados do CoinGecko.

Por sua vez, a parceria representa um movimento estratégico para a Coinbase. As ações da empresa (COIN) fecharam a US$ 375,78 no dia do anúncio.

Apple e outras fabricantes ficam para trás na corrida cripto

A decisão da Samsung de integrar nativamente uma grande exchange de criptomoedas a sua carteira digital a diferença de suas principais concorrentes. A Apple, por exemplo, ainda não oferece suporte nativo para criptomoedas em sua Apple Wallet.

Consequentemente, usuários de iPhone precisam recorrer a aplicativos de terceiros, como MetaMask ou a própria carteira da Coinbase, para gerenciar seus ativos digitais. Embora o Apple Pay possa ser usado para comprar cripto em algumas plataformas, a experiência não é integrada ao ecossistema da Apple.

Enquanto isso, outras fabricantes de Android também ficam para trás. Xiaomi, Oppo e Vivo não apresentam soluções nativas robustas. A Huawei chegou a fazer uma parceria com a BTC.com para oferecer uma carteira de cripto em sua loja de aplicativos. Contudo, a iniciativa não teve a mesma profundidade e escala da integração Samsung-Coinbase.

Dessa forma, a Samsung é a primeira a unir forças com uma exchange líder de mercado. O resultado é uma experiência completa e acessível sem precedentes.

Coinbase One: o serviço premium que vira gratuito

O acesso gratuito ao Coinbase One é um dos grandes atrativos da parceria. O serviço oferece uma série de vantagens que podem reduzir os custos e aumentar os ganhos dos usuários, incentivando a entrada de novos investidores no mercado de cripto.

A gratuidade do serviço para os usuários da Samsung Wallet remove uma barreira de entrada e torna a negociação de criptomoedas mais acessível para um público amplo e diversificado.

Shan Aggarwal, Chief Business Officer da Coinbase, afirmou em comunicado oficial:

‘Nossa missão é trazer mais de um bilhão de pessoas on-chain, e isso começa encontrando-as onde elas já estão: em seus telefones’

Expansão global pode alcançar 1 bilhão de usuários

A parceria começa nos Estados Unidos. No entanto, a expansão global está prevista para os próximos meses. O potencial de alcance é imenso: mais de um bilhão de usuários de smartphones Galaxy em todo o mundo podem ser alcançados.

Além disso, a Samsung detém cerca de 13% do mercado global de smartphones, segundo dados do BankMyCell de setembro de 2025. Consequentemente, isso a torna um canal de distribuição massivo para o mercado de criptomoedas.

Com esta parceria, a Samsung sai na frente de suas concorrentes. Mais do que isso, a empresa dá um passo significativo para tornar as criptomoedas parte integrante da vida financeira de milhões de pessoas ao redor do mundo. Assim, a iniciativa consolida sua posição como uma empresa inovadora e atenta às novas tecnologias.

