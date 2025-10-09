Coinspeaker

© 2025 Coinspeaker LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

Samsung e Coinbase levam cripto a 75 milhões de usuários

Parceria histórica integra Coinbase One na Samsung Wallet, oferecendo taxas zero e acesso gratuito a serviços premium para usuários Galaxy nos EUA, com expansão global prevista.

Camila Picheth By Camila Picheth Marta Stephens Edited by Marta Stephens Atualizado em 4 mins read
Samsung e Coinbase levam cripto a 75 milhões de usuários

Resumo da notícia

  • Samsung e Coinbase anunciam integração para 75 milhões de usuários Galaxy nos EUA.
  • Coinbase One com taxas zero será gratuito na Samsung Wallet.
  • Apple, Xiaomi, Oppo e Vivo não têm integração cripto nativa similar.
  • Expansão global planejada para alcançar 1 bilhão de usuários Galaxy.
  • Parceria é a maior distribuição de consumidor já feita pela Coinbase. .

A Samsung deu um passo ousado que a coloca na vanguarda da adoção de criptomoedas entre as gigantes de tecnologia. Em uma parceria histórica com a Coinbase, anunciada em 3 de outubro de 2025, a fabricante sul-coreana irá integrar serviços de cripto diretamente na Samsung Wallet, oferecendo acesso a 75 milhões de usuários de smartphones Galaxy nos Estados Unidos.

A iniciativa não apenas representa a maior distribuição ao consumidor já realizada pela Coinbase, mas também posiciona a Samsung como pioneira, deixando concorrentes como Apple, Xiaomi e outras para trás na corrida pela integração nativa de cripto.

O que muda para donos de smartphones Galaxy

Com a nova integração, os usuários da Samsung nos EUA terão acesso gratuito ao Coinbase One, o serviço de assinatura da exchange que normalmente custa a partir de US$ 4,99 por mês.

Os benefícios incluem negociação sem taxas, recompensas de staking aprimoradas e proteção de conta. Além disso, o Samsung Pay será disponibilizado como uma opção de pagamento nas contas da Coinbase, unificando a experiência financeira do usuário no mesmo ambiente onde já guardam cartões de pagamento e documentos.

No momento da redação deste artigo, as criptomoedas mais negociadas reagem positivamente. O Bitcoin (BTC) está sendo negociado a US$ 122.326, com alta de 4,8% nos últimos sete dias. Enquanto isso, o Ethereum (ETH) está a US$ 4.455, com valorização de 3,7% no mesmo período, segundo dados do CoinGecko.

Por sua vez, a parceria representa um movimento estratégico para a Coinbase. As ações da empresa (COIN) fecharam a US$ 375,78 no dia do anúncio.

Apple e outras fabricantes ficam para trás na corrida cripto

A decisão da Samsung de integrar nativamente uma grande exchange de criptomoedas a sua carteira digital a diferença de suas principais concorrentes. A Apple, por exemplo, ainda não oferece suporte nativo para criptomoedas em sua Apple Wallet.

Consequentemente, usuários de iPhone precisam recorrer a aplicativos de terceiros, como MetaMask ou a própria carteira da Coinbase, para gerenciar seus ativos digitais. Embora o Apple Pay possa ser usado para comprar cripto em algumas plataformas, a experiência não é integrada ao ecossistema da Apple.

Enquanto isso, outras fabricantes de Android também ficam para trás. Xiaomi, Oppo e Vivo não apresentam soluções nativas robustas. A Huawei chegou a fazer uma parceria com a BTC.com para oferecer uma carteira de cripto em sua loja de aplicativos. Contudo, a iniciativa não teve a mesma profundidade e escala da integração Samsung-Coinbase.

Dessa forma, a Samsung é a primeira a unir forças com uma exchange líder de mercado. O resultado é uma experiência completa e acessível sem precedentes.

Coinbase One: o serviço premium que vira gratuito

O acesso gratuito ao Coinbase One é um dos grandes atrativos da parceria. O serviço oferece uma série de vantagens que podem reduzir os custos e aumentar os ganhos dos usuários, incentivando a entrada de novos investidores no mercado de cripto.

A gratuidade do serviço para os usuários da Samsung Wallet remove uma barreira de entrada e torna a negociação de criptomoedas mais acessível para um público amplo e diversificado.

Shan Aggarwal, Chief Business Officer da Coinbase, afirmou em comunicado oficial:

‘Nossa missão é trazer mais de um bilhão de pessoas on-chain, e isso começa encontrando-as onde elas já estão: em seus telefones’

Expansão global pode alcançar 1 bilhão de usuários

A parceria começa nos Estados Unidos. No entanto, a expansão global está prevista para os próximos meses. O potencial de alcance é imenso: mais de um bilhão de usuários de smartphones Galaxy em todo o mundo podem ser alcançados.

Além disso, a Samsung detém cerca de 13% do mercado global de smartphones, segundo dados do BankMyCell de setembro de 2025. Consequentemente, isso a torna um canal de distribuição massivo para o mercado de criptomoedas.

Com esta parceria, a Samsung sai na frente de suas concorrentes. Mais do que isso, a empresa dá um passo significativo para tornar as criptomoedas parte integrante da vida financeira de milhões de pessoas ao redor do mundo. Assim, a iniciativa consolida sua posição como uma empresa inovadora e atenta às novas tecnologias.

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.

Notícias de Blockchain
Camila Picheth
Camila Picheth

Camila Picheth é jornalista com mais de 10 anos de experiência, especializada em Web3. Traduz tecnologias emergentes em narrativas claras e acessíveis para diferentes públicos do universo cripto e atua como Chainlink Advocate.

Camila Picheth on X

Share:
Artigos Relacionados