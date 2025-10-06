Coinspeaker

© 2025 Coinspeaker LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

Solana ganha força como principal blockchain para stablecoins

Quem diz isso é Matt Hougan, diretor de investimentos da Bitwise Asset Management, uma das maiores gestoras de criptoativos do mundo.

Gabriel Gomes By Gabriel Gomes Marta Stephens Edited by Marta Stephens Atualizado em 5 mins read
Solana ganha força como principal blockchain para stablecoins

Resumo da notícia

  • Solana é apontada como futura líder de stablecoins por diretor da Bitwise.
  • Rede reduz tempo de liquidação para apenas 150 microssegundos.
  • Stablecoins ganham força como elo entre cripto e finanças tradicionais.
  • Snorter se destaca como ferramenta de inteligência on-chain na Solana.

A Solana está cada vez mais perto de conquistar um papel central no mercado financeiro global, mais especificamente como uma blockchain para stablecoins.

Quem diz isso é Matt Hougan, diretor de investimentos da Bitwise Asset Management, uma das maiores gestoras de criptoativos do mundo.

Segundo ele, a Solana tem tudo para se tornar a principal blockchain para stablecoins e também para a tokenização de ativos reais. Este, aliás, é um dos setores mais promissores do mercado cripto.

Porque a Solana chama atenção de Wall Street

A explicação está na parte técnica, já que, além de uma das principais criptomoedas do mercado, a Solana entrega uma rede rápida, barata e eficiente.

Ademais, as melhorias recentes reduziram o tempo de liquidação de 400 microssegundos para apenas 150. Isso significa transações quase instantâneas, algo essencial para bancos, corretoras e fundos que operam em alta velocidade.

Wall Street valoriza redes que entregam desempenho. A Solana oferece exatamente isso, afirmou Hougan.

Além disso, ele destacou que muitos investidores institucionais ainda veem o Bitcoin como uma reserva de valor, mas com pouca utilidade prática.

Já as stablecoins, emitidas em blockchains como a Solana, estão mostrando uma ponte clara entre o sistema financeiro tradicional e o universo cripto.

Blockchain para stablecoins: o elo entre o cripto e o mercado tradicional

As stablecoins estão ganhando força entre bancos e grandes empresas porque oferecem liquidez e estabilidade em transações digitais.

Elas permitem pagamentos instantâneos, transferências internacionais baratas e integração com sistemas de tokenização de ativos, como imóveis, ações e títulos. De acordo com Hougan, essa é a verdadeira revolução da blockchain para stablecoins:

Estamos vendo o início de um novo mercado de pagamentos e ativos tokenizados, algo que pode mudar completamente a forma como o dinheiro circula.

Solana ainda é pequena, mas cresce rápido

Hoje, a Solana ainda tem uma fatia modesta desse mercado. São cerca de US$ 13,9 bilhões em stablecoins emitidas na rede, o equivalente a apenas 4,7% do total global. Nesse sentido, a rede Ethereum ainda lidera com folga, com 59% e mais de US$ 172 bilhões em ativos estáveis.

Mesmo assim, a tendência mostra que a Solana vem conquistando mais empresas, exchanges e emissores de stablecoins graças à sua eficiência e baixo custo por transação.

Tokenização e o futuro da Solana

Para o executivo da Bitwise, a Solana pode se tornar uma peça-chave da nova economia tokenizada. Empresas e governos já estudam emitir títulos, ações e até commodities na blockchain.

Nesse contexto, a Solana tem vantagens óbvias, como, por exemplo: alta velocidade, baixo custo e compatibilidade com stablecoins corporativas.

Se essa tendência se confirmar, a rede pode deixar de ser uma opção ‘alternativa’ e se tornar a espinha dorsal da tokenização institucional.

Diante de tudo isso, a Solana está se firmando como a blockchain para stablecoins e ativos do mundo real. Com suporte institucional crescente e tecnologia cada vez mais madura, a rede tem potencial para transformar o futuro das finanças globais.

Oportunidades em redes como Solana

O avanço da blockchain para stablecoins está criando um novo ecossistema de oportunidades dentro da Solana, uma rede que combina velocidade, liquidez e custos extremamente baixos.

Esse cenário não beneficia apenas grandes instituições, mas também abre espaço para ferramentas que ajudam investidores comuns a navegar nesse ambiente em tempo real.

Nesse sentido, o Snorter Bot Token (SNORT) surge como uma das soluções mais promissoras. Integrado à Solana e ao Telegram, ele permite detectar novos tokens, rastrear injeções de liquidez e identificar sinais de valorização antes que cheguem aos dashboards públicos.

Em outras palavras, o Snorter coloca o poder da análise on-chain nas mãos do usuário comum, democratizando o acesso a dados que antes eram exclusivos de traders profissionais e desenvolvedores.

Snorter: o radar inteligente do novo ciclo cripto

O Snorter é mais que um bot de trading, trata-se de uma plataforma de inteligência automatizada construída para identificar as próximas grandes oportunidades em redes como Solana e Ethereum.

Seu sistema monitora continuamente as filas de transações e validadores, detectando novos lançamentos, movimentos de baleias e padrões de liquidez que precedem explosões de preço.

Além disso, o Snorter aplica filtros avançados de segurança de contratos e análise anti-rug, exibindo apenas os tokens com potencial real. A execução é instantânea, feita diretamente pelo Telegram, com tecnologia Fast Sniper que reduz a latência a níveis mínimos.

Com o crescimento acelerado das stablecoins e da tokenização na Solana, o Snorter se torna um complemento natural. Desse modo, oferece aos investidores não somente dados, mas também agilidade e precisão para agir antes que o mercado acorde.

A pré-venda do token $SNORT está em andamento e oferece acesso antecipado à ferramenta com taxas reduzidas e funcionalidades exclusivas.

Trata-se de uma oportunidade rara de entrar em um projeto que une inteligência de mercado, automação e a infraestrutura mais veloz da blockchain moderna, aproveite!

Conheça o Snorter Bot aqui

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.

Notícias de Blockchain
Gabriel Gomes
Gabriel Gomes

Com formação em TI, Gabriel tem dedicado os últimos anos em redação de conteúdo especializado em criptoativos, Web3 e inovação financeira. Sua intensa curiosidade gera análises, notícias e artigos opinativos sobre o futuro do dinheiro, com foco em projetos relevantes, tecnologias disruptivas e tendências de mercado.

Share:
Artigos Relacionados