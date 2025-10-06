Solana ganha força como principal blockchain para stablecoins

Resumo da notícia

Solana é apontada como futura líder de stablecoins por diretor da Bitwise.

Rede reduz tempo de liquidação para apenas 150 microssegundos.

Stablecoins ganham força como elo entre cripto e finanças tradicionais.

Snorter se destaca como ferramenta de inteligência on-chain na Solana.

A Solana está cada vez mais perto de conquistar um papel central no mercado financeiro global, mais especificamente como uma blockchain para stablecoins.

Quem diz isso é Matt Hougan, diretor de investimentos da Bitwise Asset Management, uma das maiores gestoras de criptoativos do mundo.

Segundo ele, a Solana tem tudo para se tornar a principal blockchain para stablecoins e também para a tokenização de ativos reais. Este, aliás, é um dos setores mais promissores do mercado cripto.

Porque a Solana chama atenção de Wall Street

A explicação está na parte técnica, já que, além de uma das principais criptomoedas do mercado, a Solana entrega uma rede rápida, barata e eficiente.

Ademais, as melhorias recentes reduziram o tempo de liquidação de 400 microssegundos para apenas 150. Isso significa transações quase instantâneas, algo essencial para bancos, corretoras e fundos que operam em alta velocidade.

Wall Street valoriza redes que entregam desempenho. A Solana oferece exatamente isso, afirmou Hougan.

Além disso, ele destacou que muitos investidores institucionais ainda veem o Bitcoin como uma reserva de valor, mas com pouca utilidade prática.

Já as stablecoins, emitidas em blockchains como a Solana, estão mostrando uma ponte clara entre o sistema financeiro tradicional e o universo cripto.

Blockchain para stablecoins: o elo entre o cripto e o mercado tradicional

As stablecoins estão ganhando força entre bancos e grandes empresas porque oferecem liquidez e estabilidade em transações digitais.

Elas permitem pagamentos instantâneos, transferências internacionais baratas e integração com sistemas de tokenização de ativos, como imóveis, ações e títulos. De acordo com Hougan, essa é a verdadeira revolução da blockchain para stablecoins:

Estamos vendo o início de um novo mercado de pagamentos e ativos tokenizados, algo que pode mudar completamente a forma como o dinheiro circula.

Solana ainda é pequena, mas cresce rápido

Hoje, a Solana ainda tem uma fatia modesta desse mercado. São cerca de US$ 13,9 bilhões em stablecoins emitidas na rede, o equivalente a apenas 4,7% do total global. Nesse sentido, a rede Ethereum ainda lidera com folga, com 59% e mais de US$ 172 bilhões em ativos estáveis.

Mesmo assim, a tendência mostra que a Solana vem conquistando mais empresas, exchanges e emissores de stablecoins graças à sua eficiência e baixo custo por transação.

Tokenização e o futuro da Solana

Para o executivo da Bitwise, a Solana pode se tornar uma peça-chave da nova economia tokenizada. Empresas e governos já estudam emitir títulos, ações e até commodities na blockchain.

Nesse contexto, a Solana tem vantagens óbvias, como, por exemplo: alta velocidade, baixo custo e compatibilidade com stablecoins corporativas.

Se essa tendência se confirmar, a rede pode deixar de ser uma opção ‘alternativa’ e se tornar a espinha dorsal da tokenização institucional.

Diante de tudo isso, a Solana está se firmando como a blockchain para stablecoins e ativos do mundo real. Com suporte institucional crescente e tecnologia cada vez mais madura, a rede tem potencial para transformar o futuro das finanças globais.

Oportunidades em redes como Solana

O avanço da blockchain para stablecoins está criando um novo ecossistema de oportunidades dentro da Solana, uma rede que combina velocidade, liquidez e custos extremamente baixos.

Esse cenário não beneficia apenas grandes instituições, mas também abre espaço para ferramentas que ajudam investidores comuns a navegar nesse ambiente em tempo real.

Nesse sentido, o Snorter Bot Token (SNORT) surge como uma das soluções mais promissoras. Integrado à Solana e ao Telegram, ele permite detectar novos tokens, rastrear injeções de liquidez e identificar sinais de valorização antes que cheguem aos dashboards públicos.

Em outras palavras, o Snorter coloca o poder da análise on-chain nas mãos do usuário comum, democratizando o acesso a dados que antes eram exclusivos de traders profissionais e desenvolvedores.

Snorter: o radar inteligente do novo ciclo cripto

O Snorter é mais que um bot de trading, trata-se de uma plataforma de inteligência automatizada construída para identificar as próximas grandes oportunidades em redes como Solana e Ethereum.

Seu sistema monitora continuamente as filas de transações e validadores, detectando novos lançamentos, movimentos de baleias e padrões de liquidez que precedem explosões de preço.

Além disso, o Snorter aplica filtros avançados de segurança de contratos e análise anti-rug, exibindo apenas os tokens com potencial real. A execução é instantânea, feita diretamente pelo Telegram, com tecnologia Fast Sniper que reduz a latência a níveis mínimos.

Com o crescimento acelerado das stablecoins e da tokenização na Solana, o Snorter se torna um complemento natural. Desse modo, oferece aos investidores não somente dados, mas também agilidade e precisão para agir antes que o mercado acorde.

A pré-venda do token $SNORT está em andamento e oferece acesso antecipado à ferramenta com taxas reduzidas e funcionalidades exclusivas.

Trata-se de uma oportunidade rara de entrar em um projeto que une inteligência de mercado, automação e a infraestrutura mais veloz da blockchain moderna, aproveite!

Conheça o Snorter Bot aqui

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.