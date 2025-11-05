São Paulo recebe eventos cripto Satsconf 2025 e ETH Latam 2025

Resumo da notícia

A cidade de São Paulo se mostra nesta semana um dos epicentros do ecossistema cripto da América Latina. Entre 6 e 9 de novembro de 2025, a capital recebe uma sucessão de eventos institucionais e técnicos que, em conjunto, marcam um momento inédito de integração entre inovação, regulação e infraestrutura financeira digital.

De um lado, o universo Bitcoin domina a agenda com a Satsconf 2025 e o OranjeBTC Summit 2025. Do outro, o Ethereum e seus desenvolvedores movimentam a cidade com a ETH Latam 2025.

Além disso, o evento chama atenção ao marcar a primeira visita de Vitalik Buterin no Brasil.

Ademais, nesta quarta-feira (5), o lançamento da OKX Pay traz o olhar corporativo e regulatório sobre identidade, pagamentos e compliance. Por fim, nesta terça-feira (4) aconteceu o Sumsub Roadshow.

A convergência dessas iniciativas confirma que o Brasil já não é apenas um participante do mercado cripto. É um centro de formulação, implementação e demonstração prática de como blockchain, stablecoins e infraestrutura de pagamentos digitais podem coexistir sob um mesmo ecossistema.

Satsconf 2025: o coração do Bitcoin em território brasileiro

Realizada nos dias 7 e 8 de novembro, a Satsconf 2025 volta a reunir a comunidade bitcoiner em torno dos princípios que moldaram o surgimento do ativo. Soberania financeira, privacidade e descentralização.

Desse modo, o evento contará com painéis sobre mineração com energia limpa, educação financeira descentralizada, Lightning Network e regulação.

Entre os convidados estão nomes como Stephan Livera, Fernando Ulrich, Bradley Rettler e Tadge Dryja, cocriador da Lightning Network, que discutirão o papel do Bitcoin na era da digitalização monetária.

Mais do que um encontro técnico, a conferência se firma como uma celebração da cultura cypherpunk. Portanto, será um espaço onde tecnologia e filosofia se misturam para repensar o dinheiro em um mundo cada vez mais tokenizado.

ETH Latam 2025: a infraestrutura da Web3 ganha corpo

Paralelamente, quase como um confronto direto, entre 6 e 9 de novembro acontece o ETH Latam 2025.

O evento desembarca em São Paulo com a promessa de reunir desenvolvedores, pesquisadores e empresas que constroem sobre o Ethereum e impulsionam as melhores criptomoedas dentro da rede.

A conferência marca a primeira visita do co-fundador da Ethereum, Vitalik Buterin, no Brasil. A conferência já passou por Buenos Aires e Cidade do México. Agora, chega ao Brasil para consolidar o país como hub regional de inovação Web3.

A programação inclui hackathons, workshops técnicos e painéis sobre escalabilidade, layer 2, tokenização de ativos do mundo real, governança DAO e privacidade de dados. Grandes players do ecossistema, como Consensys, Chainlink, Circle e Polygon, participam do evento.

Se a Satsconf representa o Bitcoin como pilar monetário, o ETH Latam mostra o outro lado da moeda. A infraestrutura programável que viabiliza novas aplicações, do DeFi ao RWA tokenizado.

OranjeBTC Summit 2025: a ponte entre Bitcoin e o mercado institucional

Complementando o calendário, ocorre no dia 6 de novembro, no Teatro B32, o OranjeBTC Summit 2025, encontro restrito a investidores e parceiros institucionais da companhia. O evento faz parte da São Paulo Bitcoin Week.

Para muitos, ele simboliza a maturidade do mercado brasileiro de ativos digitais ao unir tecnologia, governança e visão de longo prazo.

Sob o tema ‘Conserte o dinheiro, liberte as pessoas — o propósito da OranjeBTC’, o CEO Guilherme Gomes abrirá a programação. Na sequência, o economista Fernando Ulrich e o educador Felipe Sant’Ana debaterão ‘Os aspectos mais fascinantes do Bitcoin’, com moderação de Paulo Bonfá.

Ademais, outro painel de destaque, ‘Macroeconomia e oportunidades na América Latina’, reunirá Stefano Sergole (Minter), Henry Oyama (Hashdex), Luiz Ayala (BitGo) e Guiga Ferreira, CFO da OranjeBTC.

Com ingressos esgotados, o encontro institucional marca o início de uma nova fase para a empresa, que recentemente ultrapassou 3.700 BTC sob gestão e passou a integrar o debate global sobre resiliência monetária e infraestrutura de tesouraria em Bitcoin.

Sumsub Roadshow 2025: olhar regulatório e de infraestrutura para cripto

Enquanto os grandes eventos tratam de investimento e tecnologia, o Sumsub Roadshow 2025 trouxe o olhar regulatório e de infraestrutura.

A empresa global de verificação de identidade e monitoramento transacional promoveu uma série de palestras em São Paulo para discutir as implicações da regulação e o mercado de combate à fraudes no Brasil.

Portanto, entre os objetivos do roadshow está demonstrar como a individualização de contas e o avanço do KYT (Know Your Transaction) redefinem a forma como empresas financeiras operam no país.

Dessa maneira, o encontro contou com especialistas em regulação, bancos parceiros e executivos do setor de compliance.

O movimento da Sumsub reforça que o Brasil está na vanguarda da integração entre inovação financeira e controles prudenciais, e que as empresas que adotarem práticas robustas de identificação e rastreabilidade ganharão vantagem competitiva em um ambiente regulado.

OKX Pay: interoperabilidade em tempo real

Outro anúncio que movimenta a semana é o lançamento oficial da OKX Pay no Brasil, plataforma que permite pagamentos instantâneos via blockchain com integração direta a carteiras digitais e stablecoins.

A solução amplia a presença da OKX no país e reforça a tendência de convergência entre infraestrutura DeFi e meios de pagamento tradicionais. A funcionalidade permitirá transferências em tempo real entre usuários e empresas, com taxas reduzidas e suporte multimoeda.

Com o avanço de players como a OKX, o Brasil reforça seu papel como mercado-teste para soluções globais de interoperabilidade financeira, graças à combinação de regulação madura, infraestrutura de pagamentos avançada e crescente adoção de criptoativos.

Entre o institucional e o comunitário: o novo Brasil cripto

O contraste entre os eventos desta semana ilustra uma transformação estrutural. O setor cripto no Brasil deixou de ser um espaço de experimentação isolada e passou a integrar grandes instituições financeiras, gestoras, empresas de tecnologia e órgãos reguladores.

A encontro sobre criptomoedas Satsconf representa o ideal monetário e filosófico de liberdade, o ETH Latam reflete a experimentação tecnológica e o crescimento de aplicações descentralizadas.

Por outro lado, o OranjeBTC Summit traduz o avanço do capital institucional sobre o Bitcoin, e o Sumsub Roadshow e a OKX Pay mostram como infraestrutura, identidade e pagamentos digitais se conectam em um novo modelo de confiança e eficiência.

Juntas, essas iniciativas constroem um panorama em que o Brasil passa a atuar como laboratório global de integração entre regulação e inovação, unindo compliance, liquidez e tecnologia de forma cada vez mais sofisticada.

Bitcoin × Ethereum: ecossistemas complementares

Em resumo, ebora a antiga rivalidade entre Bitcoin e Ethereum ainda sirva como combustível para debates e comparações, o amadurecimento do mercado mostra que as duas redes caminham para funções complementares.

O Bitcoin consolida seu papel como ativo de reserva e base monetária descentralizada. Já o Ethereum avança como camada de aplicação e infraestrutura financeira programável. Portanto, a coexistência desses ecossistemas, ambos amplamente representados em São Paulo nesta semana, reforça o caráter multifacetado da revolução cripto.

Mais do que uma disputa, os eventos simultâneos evidenciam a transição para uma nova fase menos ideológica e mais funcional. Nesta fase, a interoperabilidade e o diálogo entre protocolos se tornam centrais.

Desse modo, a agenda cripto da primeira semana de novembro de 2025 marca um ponto de inflexão para o Brasil. Com conferências técnicas, encontros institucionais e anúncios corporativos, o país se consolida como referência em inovação, regulação e infraestrutura blockchain.

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.