Dogecoin mira US$ 0,33 com rompimento e expectativa por ETF

O preço do Dogecoin (DOGE) voltou ao centro das atenções nesta semana após um rompimento técnico de alta acompanhado por forte volume.

O movimento, somado à crescente especulação sobre a aprovação de um ETF de Dogecoin, abriu espaço para projeções otimistas, com analistas apontando um alvo em torno de US$ 0,33.

Rompimento técnico e alvo de preço

Nas últimas 24 horas, o Dogecoin avançou cerca de 7%, com o volume de negociação disparando mais de 160%. Isso levantou expectativas positivas para as melhores memecoins do mercado.

Além disso, o DOGE rompeu uma formação triangular simétrica que vinha se estreitando desde meses anteriores, composta por uma linha de tendência descendente e outra ascendente.

Esse rompimento acima da região dos US$ 0,23 é considerado decisivo. Afinal, caso o preço se mantenha acima desse patamar até o fechamento diário, os gráficos projetam um alvo técnico em US$ 0,33, devido à altura do triângulo rompido.

Por outro lado, se o DOGE perder o suporte de US$ 0,22 e voltar para dentro da figura, há o risco de ‘falso rompimento’, com possibilidade de queda para US$ 0,20.

ETF de Dogecoin pode ser decisivo

Além da leitura técnica, o mercado também está reagindo a um fator fundamental, isto é, a expectativa de aprovação do primeiro ETF de Dogecoin.

A iniciativa parte da REX Shares, em parceria com a Osprey Funds, que protocolaram o pedido do REX-Osprey™ DOGE ETF.

Looks like Rex is going to launch a Doge ETF via the 40 Act a la $SSK next week based on below tweet combined w how they just filed an effective prospectus. Doge looks like first one to go out, but the pros also includes on there are Trump, XRP and Bonk so poss those too at some… https://t.co/svyAFLB8Q3 — Eric Balchunas (@EricBalchunas) September 4, 2025

Diferentemente de outros pedidos em análise, a proposta usa uma estrutura regulatória menos comum, baseada no Investment Company Act de 1940.

Esse enquadramento pode permitir que o fundo seja lançado ainda nesta semana, já que contorna processos mais demorados da SEC, como o formulário 19b-4.

Perspectivas para o DOGE

O mercado de criptomoedas vem ganhando impulso com a aprovação de diferentes ETFs, e a inclusão do Dogecoin nesse cenário reforça sua posição além do status de memecoin.

Se o ETF for confirmado e o rompimento técnico for validado, o DOGE pode atrair novos fluxos de capital institucional. Assim, consolidaria sua posição como um dos ativos mais fortes do atual ciclo de mercado.

Por enquanto, traders e investidores monitoram de perto o fechamento diário na região dos US$ 0,23. A confirmação desse patamar pode ser o estopim para a busca do próximo alvo em US$ 0,33.

Maxi Doge: o Dogecoin dos degens

O Maxi Doge (MAXI) se apresenta como a versão mais ousada e irreverente do Dogecoin, com uma proposta voltada diretamente para o público degen.

Os degens cripto são aqueles traders que buscam risco elevado e multiplicadores agressivos. Diferente do apelo ‘fofo’ do Dogecoin original, o Maxi Doge aposta em uma estética mais radical, trazendo a imagem do ‘buff Doge’ como símbolo de força e exagero.

A narrativa central foca em oferecer à comunidade uma experiência de memecoin com alavancagem máxima, que mistura humor, cultura da internet e potencial especulativo.

Essa combinação cria um diferencial de marketing poderoso, que pode atrair desde curiosos até investidores em busca da próxima grande narrativa cripto.

No universo das memecoins, onde a viralização é fundamental para o sucesso, o Maxi Doge constrói sua identidade em cima do exagero, da ironia e do estilo de vida dege. Com isso, consolida-se como um projeto que não apenas copia, mas reinventa a fórmula do Dogecoin.

Tokenomics transparente e segurança validada

Um dos grandes diferenciais do Maxi Doge ($MAXI) em relação a outras memecoins é o foco em transparência e confiança desde o lançamento.

Isso porque o projeto tem estrutura sem rodadas privadas ou alocações exclusivas para insiders, garantindo que a pré-venda fique aberta de forma justa para a comunidade.

Além disso, o contrato inteligente do $MAXI passou por auditorias independentes conduzidas por empresas reconhecidas no setor, como Coinsult e SolidProof.

Os relatórios confirmaram que não existem funções ocultas de mint arbitrário, taxas abusivas ou mecanismos que possam comprometer os investidores.

Essa abordagem coloca o Maxi Doge em uma posição diferenciada dentro do mercado de memecoins, tradicionalmente marcado por riscos e desconfiança.

Com tokenomics claro, segurança validada e ausência de privilégios ocultos, o projeto transmite mais credibilidade.

Portanto, mostra-se excelente tanto para investidores de varejo quanto para grandes participantes que buscam exposição ao setor de memes sem abrir mão de regras básicas de governança.

