Coinspeaker

© 2025 Coinspeaker LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

BTC deve se recuperar no fim do ano e buscar US$ 160 mil – Será que o Hyper pode ajudar?

Projeções de ciclo indicam possível alta explosiva em dezembro.

Gabriel Gomes By Gabriel Gomes Flavio Aguilar Edited by Flavio Aguilar Atualizado em 4 mins read
BTC deve se recuperar no fim do ano e buscar US$ 160 mil – Será que o Hyper pode ajudar?

Resumo da notícia

  • Modelo da CryptoCon aponta rali para US$ 160 mil.
  • Baleias acumulam 45 mil BTC mesmo com saídas recordes.
  • Hyper transforma BTC em combustível para dApps e DeFi.
  • Pré-venda do HYPER chega a US$ 28,4 milhões com alta demanda.

Mesmo com a fraqueza recente do Bitcoin (BTC), os analistas estão ignorando o pessimismo imediato e projetando uma possível arrancada no fim do ano.

Alguns modelos indicam que dezembro pode marcar um forte rali, capaz de empurrar o BTC em direção aos US$ 160 mil.

Para que isso aconteça, será necessário um retorno consistente do sentimento de alta, algo que ainda não se vê de forma ampla.

Porém, a Layer-2 mais rápida do ecossistema Bitcoin, o Bitcoin Hyper (HYPER), pode desempenhar um papel importante ao reacender a utilidade e o fluxo de demanda no Bitcoin.

A pré-venda do Bitcoin Hyper já atingiu US$ 28,4 milhões. Ou seja, no estágio atual, com HYPER a US$ 0,013325, investidores ainda têm chance de garantir tokens a um ótimo preço.

Modelo da CryptoCon projeta rali em dezembro

Novembro decepcionou, e o Bitcoin caiu para a faixa dos US$ 82 mil, mesmo esse sendo historicamente o mês mais otimista do BTC.

Mas, de acordo com um modelo da CryptoCon, a queda não altera o cenário de longo prazo. Isso porque o gráfico acompanha topos de ciclo, não correções intermediárias.

Segundo o modelo das ‘curvas douradas decrescentes’, cada ciclo atinge um desvio menor (+5 em 2013, +4 em 2017, +3 em 2021), mas ainda assim entrega grandes altas.

Então, a projeção coloca o próximo topo potencial em dezembro, alinhado à curva de desvio +2, indicando um alvo entre US$ 160 mil e US$ 186 mil.

Além disso, historicamente, assim como ocorre com as principais altcoins, o BTC passa por correções profundas antes da perna final de alta, o mesmo cenário de agora.

Outra evidência é a acumulação de baleias. Afinal, só no início de novembro, grandes investidores compraram mais de 45 mil BTC (US$ 4,6 bilhões), mesmo com recordes de saídas dos ETFs.

No entanto, para romper a barreira dos seis dígitos, não basta a demanda especulativa. O Bitcoin precisa de utilidade real. E é aí que entra o Bitcoin Hyper.

Bitcoin Hyper transforma o BTC em combustível

O diferencial central do Bitcoin Hyper é que ele coloca o BTC no centro de todas as transações em um ambiente de execução compatível com o da Solana Virtual Machine (SVM).

Ou seja, dApps, jogos, protocolos DeFi, plataformas de ativos do mundo real, todos usam BTC como moeda padrão, mas com velocidade superior à dos dApps do Ethereum.

Isso é possível graças à ponte canônica do Hyper, que trava o BTC na camada base e reemite um BTC wrapped na Layer-2.

Esse wrapped emitido circula livremente entre aplicações SVM sem o gargalo da rede Bitcoin.

Então, quando o usuário finaliza suas operações, o wrapped BTC é queimado e o BTC original é liberado na camada base.

Portanto, a liquidação é feita sempre em Bitcoin, garantindo segurança máxima e descentralização real.

Esse modelo cria um novo motor de demanda para o BTC. Afinal, quanto mais aplicações utilizam o ecossistema Hyper, maior é o fluxo de BTC como combustível.

Naturalmente, isso impulsiona o valor do HYPER, token usado para pagar as taxas de uso, fazer staking e controlar a governança da rede.

Ou seja, trata-se da infraestrutura que permite a movimentação do BTC dentro do ecossistema.

Se o BTC bater US$ 160 mil, o que acontece com o HYPER?

Caso o BTC realmente busque os US$ 160 mil, os investidores querem saber o impacto disso sobre o HYPER.

Se o Hyper realmente criar o primeiro grande uso utilitário escalável do Bitcoin, basta uma fração do suprimento global de BTC entrando no ecossistema para gerar bilhões em valor travado. E isso significa uma enorme pressão de compra sobre o HYPER.

Por isso, com US$ 28,4 milhões arrecadados e 60% dos tokens de pré-venda já travados em staking, o mercado demonstra alta convicção no projeto.

Como participar da pré-venda do Bitcoin Hyper

Para comprar HYPER, tudo que você precisa fazer é acessar o site oficial da pré-venda e seguir as instruções. É possível comprar com SOL, ETH, USDT, USDC, BNB ou cartão de crédito.

Já a carteira recomendada é a Best Wallet, considerada uma das mais seguras e funcionais do mercado.

O token $HYPER aparece atualmente na aba Upcoming Tokens da Best Wallet, facilitando sua compra, monitoramento e resgate.

O app da Best Wallet está disponível na Google Play e na Apple App Store. Se quiser acompanhar mais novidades, siga o Bitcoin Hyper no Telegram e no X.

Aproveite a pré-venda do $HYPER

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.

Comunicados de Imprensa
Gabriel Gomes
Gabriel Gomes

Com formação em TI, Gabriel tem dedicado os últimos anos em redação de conteúdo especializado em criptoativos, Web3 e inovação financeira. Sua intensa curiosidade gera análises, notícias e artigos opinativos sobre o futuro do dinheiro, com foco em projetos relevantes, tecnologias disruptivas e tendências de mercado.

Share:
Artigos Relacionados