Resumo da notícia
- Modelo da CryptoCon aponta rali para US$ 160 mil.
- Baleias acumulam 45 mil BTC mesmo com saídas recordes.
- Hyper transforma BTC em combustível para dApps e DeFi.
- Pré-venda do HYPER chega a US$ 28,4 milhões com alta demanda.
Mesmo com a fraqueza recente do Bitcoin (BTC), os analistas estão ignorando o pessimismo imediato e projetando uma possível arrancada no fim do ano.
Alguns modelos indicam que dezembro pode marcar um forte rali, capaz de empurrar o BTC em direção aos US$ 160 mil.
Para que isso aconteça, será necessário um retorno consistente do sentimento de alta, algo que ainda não se vê de forma ampla.
Porém, a Layer-2 mais rápida do ecossistema Bitcoin, o Bitcoin Hyper (HYPER), pode desempenhar um papel importante ao reacender a utilidade e o fluxo de demanda no Bitcoin.
A pré-venda do Bitcoin Hyper já atingiu US$ 28,4 milhões. Ou seja, no estágio atual, com HYPER a US$ 0,013325, investidores ainda têm chance de garantir tokens a um ótimo preço.
Modelo da CryptoCon projeta rali em dezembro
Novembro decepcionou, e o Bitcoin caiu para a faixa dos US$ 82 mil, mesmo esse sendo historicamente o mês mais otimista do BTC.
Mas, de acordo com um modelo da CryptoCon, a queda não altera o cenário de longo prazo. Isso porque o gráfico acompanha topos de ciclo, não correções intermediárias.
By almost all measures, 160 – 170k is the next step up for Bitcoin.
The cycle top on the golden diminishing curves is at +2, which has gone completely untouched.
A ticking time bomb for an explosion to the upside pic.twitter.com/DHXnsMaD8H
— CryptoCon (@CryptoCon_) June 11, 2025
Segundo o modelo das ‘curvas douradas decrescentes’, cada ciclo atinge um desvio menor (+5 em 2013, +4 em 2017, +3 em 2021), mas ainda assim entrega grandes altas.
Então, a projeção coloca o próximo topo potencial em dezembro, alinhado à curva de desvio +2, indicando um alvo entre US$ 160 mil e US$ 186 mil.
Além disso, historicamente, assim como ocorre com as principais altcoins, o BTC passa por correções profundas antes da perna final de alta, o mesmo cenário de agora.
Outra evidência é a acumulação de baleias. Afinal, só no início de novembro, grandes investidores compraram mais de 45 mil BTC (US$ 4,6 bilhões), mesmo com recordes de saídas dos ETFs.
The Second Largest Whale Accumulation of 2025
“In the last week, whales accumulated more than 45,000 BTC, marking the second-largest weekly accumulation process in these wallets.” – By @caueconomy pic.twitter.com/Djjl6qdCiv
— CryptoQuant.com (@cryptoquant_com) November 12, 2025
No entanto, para romper a barreira dos seis dígitos, não basta a demanda especulativa. O Bitcoin precisa de utilidade real. E é aí que entra o Bitcoin Hyper.
Bitcoin Hyper transforma o BTC em combustível
O diferencial central do Bitcoin Hyper é que ele coloca o BTC no centro de todas as transações em um ambiente de execução compatível com o da Solana Virtual Machine (SVM).
Ou seja, dApps, jogos, protocolos DeFi, plataformas de ativos do mundo real, todos usam BTC como moeda padrão, mas com velocidade superior à dos dApps do Ethereum.
Isso é possível graças à ponte canônica do Hyper, que trava o BTC na camada base e reemite um BTC wrapped na Layer-2.
Esse wrapped emitido circula livremente entre aplicações SVM sem o gargalo da rede Bitcoin.
Então, quando o usuário finaliza suas operações, o wrapped BTC é queimado e o BTC original é liberado na camada base.
Portanto, a liquidação é feita sempre em Bitcoin, garantindo segurança máxima e descentralização real.
Esse modelo cria um novo motor de demanda para o BTC. Afinal, quanto mais aplicações utilizam o ecossistema Hyper, maior é o fluxo de BTC como combustível.
Naturalmente, isso impulsiona o valor do HYPER, token usado para pagar as taxas de uso, fazer staking e controlar a governança da rede.
Ou seja, trata-se da infraestrutura que permite a movimentação do BTC dentro do ecossistema.
Just casually sitting with the most overpowered Bitcoin layer 2 ever made. ⚡️🔥https://t.co/VNG0P4GuDo pic.twitter.com/GB5z7Nu62r
— Bitcoin Hyper (@BTC_Hyper2) November 17, 2025
Se o BTC bater US$ 160 mil, o que acontece com o HYPER?
Caso o BTC realmente busque os US$ 160 mil, os investidores querem saber o impacto disso sobre o HYPER.
Se o Hyper realmente criar o primeiro grande uso utilitário escalável do Bitcoin, basta uma fração do suprimento global de BTC entrando no ecossistema para gerar bilhões em valor travado. E isso significa uma enorme pressão de compra sobre o HYPER.
Por isso, com US$ 28,4 milhões arrecadados e 60% dos tokens de pré-venda já travados em staking, o mercado demonstra alta convicção no projeto.
Como participar da pré-venda do Bitcoin Hyper
Para comprar HYPER, tudo que você precisa fazer é acessar o site oficial da pré-venda e seguir as instruções. É possível comprar com SOL, ETH, USDT, USDC, BNB ou cartão de crédito.
Já a carteira recomendada é a Best Wallet, considerada uma das mais seguras e funcionais do mercado.
O token $HYPER aparece atualmente na aba Upcoming Tokens da Best Wallet, facilitando sua compra, monitoramento e resgate.
O app da Best Wallet está disponível na Google Play e na Apple App Store. Se quiser acompanhar mais novidades, siga o Bitcoin Hyper no Telegram e no X.
Aproveite a pré-venda do $HYPER
Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.