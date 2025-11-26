Resumo da notícia

Mesmo com a fraqueza recente do Bitcoin (BTC), os analistas estão ignorando o pessimismo imediato e projetando uma possível arrancada no fim do ano.

Alguns modelos indicam que dezembro pode marcar um forte rali, capaz de empurrar o BTC em direção aos US$ 160 mil.

Para que isso aconteça, será necessário um retorno consistente do sentimento de alta, algo que ainda não se vê de forma ampla.

Porém, a Layer-2 mais rápida do ecossistema Bitcoin, o Bitcoin Hyper (HYPER), pode desempenhar um papel importante ao reacender a utilidade e o fluxo de demanda no Bitcoin.

A pré-venda do Bitcoin Hyper já atingiu US$ 28,4 milhões. Ou seja, no estágio atual, com HYPER a US$ 0,013325, investidores ainda têm chance de garantir tokens a um ótimo preço.

Modelo da CryptoCon projeta rali em dezembro

Novembro decepcionou, e o Bitcoin caiu para a faixa dos US$ 82 mil, mesmo esse sendo historicamente o mês mais otimista do BTC.

Mas, de acordo com um modelo da CryptoCon, a queda não altera o cenário de longo prazo. Isso porque o gráfico acompanha topos de ciclo, não correções intermediárias.

By almost all measures, 160 – 170k is the next step up for Bitcoin. The cycle top on the golden diminishing curves is at +2, which has gone completely untouched. A ticking time bomb for an explosion to the upside pic.twitter.com/DHXnsMaD8H — CryptoCon (@CryptoCon_) June 11, 2025

Segundo o modelo das ‘curvas douradas decrescentes’, cada ciclo atinge um desvio menor (+5 em 2013, +4 em 2017, +3 em 2021), mas ainda assim entrega grandes altas.

Então, a projeção coloca o próximo topo potencial em dezembro, alinhado à curva de desvio +2, indicando um alvo entre US$ 160 mil e US$ 186 mil.

Além disso, historicamente, assim como ocorre com as principais altcoins, o BTC passa por correções profundas antes da perna final de alta, o mesmo cenário de agora.

Outra evidência é a acumulação de baleias. Afinal, só no início de novembro, grandes investidores compraram mais de 45 mil BTC (US$ 4,6 bilhões), mesmo com recordes de saídas dos ETFs.

The Second Largest Whale Accumulation of 2025 “In the last week, whales accumulated more than 45,000 BTC, marking the second-largest weekly accumulation process in these wallets.” – By @caueconomy pic.twitter.com/Djjl6qdCiv — CryptoQuant.com (@cryptoquant_com) November 12, 2025

No entanto, para romper a barreira dos seis dígitos, não basta a demanda especulativa. O Bitcoin precisa de utilidade real. E é aí que entra o Bitcoin Hyper.

Bitcoin Hyper transforma o BTC em combustível

O diferencial central do Bitcoin Hyper é que ele coloca o BTC no centro de todas as transações em um ambiente de execução compatível com o da Solana Virtual Machine (SVM).

Ou seja, dApps, jogos, protocolos DeFi, plataformas de ativos do mundo real, todos usam BTC como moeda padrão, mas com velocidade superior à dos dApps do Ethereum.

Isso é possível graças à ponte canônica do Hyper, que trava o BTC na camada base e reemite um BTC wrapped na Layer-2.

Esse wrapped emitido circula livremente entre aplicações SVM sem o gargalo da rede Bitcoin.

Então, quando o usuário finaliza suas operações, o wrapped BTC é queimado e o BTC original é liberado na camada base.

Portanto, a liquidação é feita sempre em Bitcoin, garantindo segurança máxima e descentralização real.

Esse modelo cria um novo motor de demanda para o BTC. Afinal, quanto mais aplicações utilizam o ecossistema Hyper, maior é o fluxo de BTC como combustível.

Naturalmente, isso impulsiona o valor do HYPER, token usado para pagar as taxas de uso, fazer staking e controlar a governança da rede.

Ou seja, trata-se da infraestrutura que permite a movimentação do BTC dentro do ecossistema.

Just casually sitting with the most overpowered Bitcoin layer 2 ever made. ⚡️🔥https://t.co/VNG0P4GuDo pic.twitter.com/GB5z7Nu62r — Bitcoin Hyper (@BTC_Hyper2) November 17, 2025

Se o BTC bater US$ 160 mil, o que acontece com o HYPER?

Caso o BTC realmente busque os US$ 160 mil, os investidores querem saber o impacto disso sobre o HYPER.

Se o Hyper realmente criar o primeiro grande uso utilitário escalável do Bitcoin, basta uma fração do suprimento global de BTC entrando no ecossistema para gerar bilhões em valor travado. E isso significa uma enorme pressão de compra sobre o HYPER.

Por isso, com US$ 28,4 milhões arrecadados e 60% dos tokens de pré-venda já travados em staking, o mercado demonstra alta convicção no projeto.

Como participar da pré-venda do Bitcoin Hyper

Para comprar HYPER, tudo que você precisa fazer é acessar o site oficial da pré-venda e seguir as instruções. É possível comprar com SOL, ETH, USDT, USDC, BNB ou cartão de crédito.

Já a carteira recomendada é a Best Wallet, considerada uma das mais seguras e funcionais do mercado.

O token $HYPER aparece atualmente na aba Upcoming Tokens da Best Wallet, facilitando sua compra, monitoramento e resgate.

O app da Best Wallet está disponível na Google Play e na Apple App Store. Se quiser acompanhar mais novidades, siga o Bitcoin Hyper no Telegram e no X.

