Stablecoin para PlayStation está nos planos da Sony para 2026

Resumo da notícia

Sony prepara uma stablecoin lastreada em dólar para pagamentos digitais.

O projeto deve atender apenas clientes nos EUA por causa do GENIUS Act.

A empresa quer reduzir taxas e fortalecer seu ecossistema de jogos e animes.

A Sony pretende lançar uma stablecoin para PlayStation com lastro em dólar americano. A iniciativa, prevista para 2026, busca facilitar pagamentos de jogos, assinaturas e conteúdos digitais no ecossistema da empresa.

A estratégia se apoia no avanço regulatório dos EUA, que abriu espaço para emissões de stablecoins após o GENIUS Act.

Por que a Sony planeja uma stablecoin para PlayStation

O Sony Bank solicitou uma licença bancária nacional nos EUA em outubro. Portanto, a subsidiária Connectia Trust poderá realizar operações envolvendo criptoativos, incluindo novas criptomoedas como sua futura stablecoin.

A Associação de Bancos Comunitários Independentes da América (ICBA, na sigla em inglês) criticou o movimento. Afinal, segundo a entidade, a Sony estaria tentando explorar brechas regulatórias.

No entanto, a Sony manteve o plano e já firmou parceria com a Bastion para desenvolver a infraestrutura da moeda.

A stablecoin pode vir a reduzir custos operacionais da empresa. Por exemplo, diminuiria taxas de cartão de crédito ao permitir que os usuários paguem diretamente com o token.

Ou seja, esse modelo reforçaria o controle da Sony sobre seus fluxos de receita digital, que incluem assinaturas, jogos e compras internas.

Solução deve incluir outros produtos e serviços

O plano deve beneficiar o PlayStation 5, jogos para PC e serviços em nuvem. Também abrangerá plataformas como Crunchyroll e compras de animes.

As formas tradicionais de pagamento geram taxas que afetam o preço final ao consumidor. Então, o uso de stablecoins pode tornar as compras e assinaturas mais competitivas.

A empresa ainda não comentou oficialmente a notícia divulgada pelo site Nikkei. Mas seu histórico mostra interesse crescente no setor.

Em 2021, a Sony registrou patentes ligadas a NFTs, com foco em itens como armas, skins e avatares. Além disso, solicitou um sistema para rastrear ativos digitais por blockchain. No entanto, nada disso chegou ao público.

A criação da Soneium, blockchain de segunda camada no Ethereum, elevou as expectativas. Mas nenhuma grande franquia PlayStation aderiu ao uso de criptoativos na rede.

Então, o lançamento da stablecoin pode servir como ponte para futuros jogos com integração digital. Também pode ampliar o alcance de pagamentos globais, desde que receba sinal verde das autoridades.

