Deputado propõe apreensão de criptomoedas de apostas ilegais

Resumo da notícia

Projeto de lei pode incluir criptoativos entre bens sujeitos a confisco em casos de apostas ilegais.

O texto cria tipos penais para manipulação esportiva e exploração clandestina de plataformas.

Proposta também responsabiliza empresas de tecnologia que direcionarem usuários a sites irregulares.

A apreensão de criptomoedas ganhou novo destaque após a apresentação do PL 6066/2025, de autoria do deputado Mersinho Lucena.

Afinal, a proposta busca enquadrar criptoativos usados em atividades ilícitas de apostas. Além disso, o projeto amplia o alcance das punições e estabelece novas regras para confisco de bens obtidos com práticas irregulares.

Entenda as regras previstas no projeto

O texto do projeto deixa explícita a inclusão de ‘créditos, carteiras digitais e criptoativos’ entre os itens passíveis de confisco. Isso pode incluir não apenas o Bitcoin, mas também outras criptomoedas promissoras.

A proposta também prevê que o Estado recolha valores provenientes de lucros ilícitos. No entanto, cabe ao magistrado decidir o destino final desses bens, que podem ser destruídos, alienados ou incorporados ao patrimônio público.

O deputado defende que os recursos sejam direcionados a políticas de prevenção ao jogo patológico, à promoção da integridade esportiva e ao combate à lavagem de dinheiro.

Portanto, a apreensão de criptomoedas assumiria um papel estratégico no financiamento dessas iniciativas. A proposta tenta responder ao avanço das operações ilegais que utilizam plataformas digitais para movimentar fundos de forma sigilosa.

Deputado quer tipo penal específico para fraudes esportivas

O PL também cria um tipo penal específico para a manipulação fraudulenta de eventos esportivos. E isso abrangeria tanto a alteração de resultados quanto fraudes em estatísticas menores, como cartões e escanteios.

O projeto prevê ainda punições mais severas quando houver envolvimento de organizações criminosas. Também são alvo as apostas segmentadas, conhecidas como single bets.

O texto endurece o tratamento para atletas, árbitros e dirigentes envolvidos nesses esquemas. Por exemplo, casos direcionados a manipulações de difícil detecção podem receber penas maiores.

Empresas de tecnologia na mira

O projeto de lei vai além do confisco e mira operadores ilegais de apostas físicas ou digitais. Quem fornece infraestrutura, processa pagamentos ou promove plataformas sem autorização estaria na mira.

Mas o tema mais sensível é mesmo o das empresas de tecnologia. Além disso, o texto responsabiliza buscadores e sistemas de recomendação que direcionem os usuários a sites ilegais.

Por fim, falhas graves em algoritmos podem gerar punições adicionais. A apreensão de criptomoedas, nesse contexto, torna-se parte de uma estratégia maior para frear operações clandestinas e reduzir brechas tecnológicas exploradas por grupos criminosos.

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.