Resumo da notícia

A Western Union lançará a stablecoin USDPT na rede Solana até 2026.

Stablecoins já representam 30% do volume total transacionado em cripto.

GENIUS Act e ETFs de Solana impulsionam adoção institucional global.

Best Wallet cresce como solução Web3 com cashback, staking e multi-chain.

A Western Union, importante empresa do ramo de remessas financeiras, anunciou oficialmente sua entrada no mercado de criptoativos.

A companhia planeja lançar sua própria stablecoin com lastro em dólar, chamada U.S. Dollar Payment Token (USDPT), construída sobre a blockchain Solana (SOL).

A previsão é que o ativo seja lançado no primeiro semestre de 2026, em parceria com o Anchorage Digital Bank, instituição cripto licenciada nos EUA.

Trata-se de um movimento histórico para o setor, marcando a integração direta entre um dos maiores nomes do sistema financeiro tradicional e a infraestrutura Web3.

Com mais de 100 milhões de clientes em mais de 200 países, a Western Union pretende transformar radicalmente seu modelo operacional.

Por isso, ela adotará tecnologia blockchain para viabilizar transferências rápidas e baratas, especialmente em remessas internacionais, seu principal mercado.

Stablecoins: crescimento explosivo e papel estratégico

O avanço da Western Union ocorre em um cenário de forte expansão no mercado de stablecoins. Nos últimos 12 meses, o setor apresentou números expressivos:

Stablecoins já representam aproximadamente 30% de todo o volume transacionado em criptomoedas;

O volume negociado no setor cresceu 83% entre julho de 2024 e julho de 2025;

A participação de mercado aumentou 52% no mesmo período;

Mais de 90% das stablecoins têm lastro em dólar.

O objetivo da Western Union é aproveitar as vantagens significativas da tecnologia frente aos sistemas bancários tradicionais, como, por exemplo, liquidação quase instantânea, taxas mínimas e transparência.

Já a escolha da Solana não surpreende. Conhecida por oferecer alta capacidade de processamento e baixas tarifas, a rede se consolidou entre as maiores altcoins como infraestrutura ideal para micropagamentos e transferências internacionais de alto volume.

Ao emitir sua própria stablecoin, a Western Union também controla as reservas, capturando rendimento sobre títulos e operando de forma independente de terceiros como USDC ou USDT.

Ambiente regulatório e ETFs de Solana impulsionam adoção

O lançamento ocorre em linha com o novo ambiente regulatório dos EUA, reforçado pelo GENIUS Act, legislação que fornece estrutura legal para emissões de stablecoins lastreadas em dólar.

Outro catalisador importante é a aprovação dos ETFs à vista de Solana, ampliando assim a exposição institucional à rede. Isso reforça a posição da rede como infraestrutura financeira global.

Esse conjunto de fatores abre caminho para um ciclo de adoção acelerada, tanto por usuários comuns quanto por grandes instituições financeiras.

O que significa o movimento da Western Union

A entrada da Western Union no setor é mais do que um novo lançamento — trata-se de uma validação institucional do modelo de dinheiro tokenizado.

Se o USDPT entregar liquidez imediata, taxas competitivas e movimentação global instantânea, o impacto pode ser profundo no mercado de remessas e pagamentos internacionais. Isso importa muito porque essas áreas movimentam centenas de bilhões de dólares por ano.

Em resumo, a convergência entre finanças tradicionais e Web3 parece cada vez mais inevitável. Desta vez, com players históricos como a Western Union acelerando a adoção.

Em paralelo, soluções como a Best Wallet se tornam essenciais para usuários que desejam manter controle total sobre seus fundos, sem intermediários, enquanto acessam stablecoins e novos ativos Web3.

Best Wallet: infraestrutura para a era das stablecoins

Com o avanço das stablecoins e o crescimento do ecossistema Solana, soluções de custódia e uso real de cripto também ganham destaque.

Entre elas, está a Best Wallet, solução Web3 não-custodial voltada para armazenamento, pagamentos e participação em pré-vendas.

O token nativo da plataforma, $BEST, impulsiona o ecossistema e oferece benefícios como, por exemplo:

Redução de taxas dentro do aplicativo;

Acesso antecipado a lançamentos cripto;

Recompensas maiores em staking;

Direitos de governança.

Além disso, o Best Card, cartão próprio da plataforma, deve chegar ao mercado com 8% de cashback. Este é um diferencial relevante em soluções Web3 de pagamento.

A crescente procura pelo projeto ficou bem refletida na pré-venda do $BEST. Afinal, ela ultrapassou US$ 16,7 milhões em arrecadação, com compras significativas de grandes investidores.

Além disso, a Best Wallet já suporta mais de 60 blockchains e possui acesso nativo a swaps e ferramentas para acompanhar lançamentos. Assim, consolida-se como um hub mobile para stablecoins e ativos digitais.

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.