WLFI lançará cartão cripto para gastos diretos no varejo.

Empresa estuda tokenização de petróleo, gás, algodão e madeira.

Stablecoin USD1 já é a quinta maior do mercado global.

Expansão ocorre em meio a críticas políticas e controvérsias.

Bitcoin Hyper surge como alternativa para pagamentos escaláveis.

A World Liberty Financial, empresa cripto ligada à família Trump, revelou planos ambiciosos de expansão durante a conferência Token2049, realizada em Singapura.

Afinal, o anúncio incluiu o lançamento de um cartão de débito cripto e o início de estudos para a tokenização de commodities reais, como petróleo, gás, algodão e madeira.

Segundo o CEO da empresa, Zach Witkoff, o cartão será capaz de ‘conectar ativos digitais ao consumo do dia a dia’. Portanto, permite que os usuários gastem as principais criptomoedas diretamente no varejo.

Aliás, um projeto-piloto deve sair já no próximo trimestre, com previsão de estreia oficial entre o fim de 2025 e o início de 2026.

A ideia de um aplicativo de varejo chegou a ser mencionada no mês passado, durante a Korea Blockchain Week. No entanto, Witkoff e Donald Trump Jr., cofundador da WLFI, disseram que ainda não há anúncio oficial sobre a ferramenta.

Outro ponto central é a tokenização de ativos do mundo real. Witkoff afirmou que a empresa já trabalha ativamente nesse segmento:

Commodities como petróleo, gás, algodão e madeira deveriam ser negociadas on-chain.

A iniciativa busca abrir espaço para novos instrumentos financeiros dentro da plataforma da WLFI, ampliando a utilidade prática dos tokens.

Stablecoin USD1 e crescimento acelerado

A empresa de Trump já possui seu próprio token e uma stablecoin, o USD1, atrelada ao dólar americano e lastreada em títulos do Tesouro dos EUA.

O ativo rapidamente alcançou relevância e hoje é a quinta maior stablecoin do mundo, com capitalização de mercado de US$ 2,7 bilhões.

A WLFI também lançou seu token nativo, o $WLFI, listado em setembro, embora ele venha apresentando forte volatilidade desde a estreia.

Em agosto, a companhia anunciou que a empresa de tecnologia ALT5 Sigma compraria US$ 750 milhões em WLFI, em troca de participação acionária na própria WLFI, como parte de uma estratégia de tesouraria.

Apesar do rápido crescimento, o USD1 enfrenta um ambiente competitivo dominado por gigantes como a USDT (Tether) e a USDC (Circle).

Além disso, relatórios recentes apontam que mais da metade da liquidez da stablecoin está concentrada em apenas três carteiras, levantando dúvidas sobre a real demanda orgânica.

Mesmo assim, a World Liberty Financial mantém sua narrativa de expansão global e anunciou que o USD1 será lançado também na blockchain Aptos, ampliando o alcance do ativo no ecossistema multichain.

Críticas à World Liberty Financial e impactos políticos

O avanço da World Liberty Financial ocorre em meio ao apoio aberto de Donald Trump à indústria cripto desde o início de seu segundo mandato presidencial. O presidente já chegou a lançar até mesmo uma memecoin própria, o $TRUMP.

No entanto, a proximidade entre política e negócios vem despertando críticas de opositores, que apontam potenciais conflitos de interesse e riscos éticos.

Trump Jr., durante o evento, rebateu as acusações ao afirmar que a empresa não é uma organização política, mas sim um projeto voltado a fortalecer os interesses nacionais dos EUA.

Além disso, segundo Witkoff, a stablecoin USD1 contribui para a hegemonia do dólar ao estimular a compra de títulos americanos:

Estamos viajando o mundo para convencer pessoas a adotar o USD1. Na prática, isso leva mais países a comprarem Treasuries, o que fortalece o dólar.

Blockchain como motor de inovação e oportunidades de investimento

A tecnologia blockchain deixou de ser vista apenas como suporte para criptomoedas. Agora, é considerada um instrumento multifuncional para resolver problemas complexos da economia global.

Nesse sentido, escalabilidade, transparência, eficiência em transações e tokenização de ativos são apenas alguns exemplos de como essa tecnologia pode remodelar setores inteiros.

A World Liberty Financial, ligada à família Trump, já entendeu isso e vem atuando em diversas frentes, desde stablecoins até a tokenização de commodities.

Esse movimento sinaliza que o mercado de criptoativos deve se tornar cada vez mais aquecido, abrindo espaço para projetos que tragam soluções diferenciadas.

Nesse cenário, investidores atentos devem acompanhar iniciativas que unem inovação tecnológica com aplicabilidade prática, como é o caso do Bitcoin Hyper (HYPER).

Bitcoin Hyper: de ouro digital a meio de pagamento global

O Bitcoin Hyper (HYPER) surge, basicamente, como uma resposta direta a uma das maiores limitações do Bitcoin, isto é, sua dificuldade em se tornar um meio de pagamento eficiente.

Embora o Bitcoin já tenha amplo reconhecimento como reserva de valor, sua rede enfrenta gargalos de escalabilidade que limitam o uso em transações rápidas e de baixo custo.

É aí que o HYPER se diferencia. Por ser construído sobre a arquitetura da Solana Virtual Machine (SVM), o projeto combina a segurança do Bitcoin com a velocidade e escalabilidade de uma blockchain moderna.

Em suma, isso permite que satoshis sejam tokenizados e utilizados em aplicações DeFi, staking, liquidez e até como colateral em plataformas descentralizadas.

Na prática, o HYPER transforma o BTC em um ativo funcional para o cotidiano. Afinal, ele amplia suas possibilidades de uso em comércio eletrônico, transferências internacionais e serviços financeiros digitais.

Para os investidores, o Hyper representa não apenas uma aposta em inovação, mas também uma forma de participar ativamente da evolução do Bitcoin rumo à sua utilização massiva como sistema de pagamentos global.

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.