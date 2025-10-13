Zcash foi principal destaque da última semana: alta irá continuar?

Resumo da notícia

A altcoin saiu de uma mínima em US$ 143 em 5 de outubro para alcançar US$ 275 na sexta-feira (10/10).

No entanto, o ativo já recuou cerca de 15% desde então, o que levanta dúvidas sobre a continuidade do movimento.

O candle atual apresenta um longo pavio superior, sinalizando exaustão da força compradora.

O curto prazo da Zcash dependerá da capacidade do ativo de sustentar níveis acima de US$ 240.

A Zcash (ZEC) segue em evidência. O ativo disparou mais de 90% na última semana, tendo o melhor desempenho entre as maiores criptomoedas em valor de mercado.

A altcoin saiu de uma mínima em US$ 143 em 5 de outubro para alcançar US$ 275 na sexta-feira (10/10). Esse foi o preço mais alto da ZEC nos últimos quatro anos.

No entanto, o ativo já recuou cerca de 15% desde então, o que levanta dúvidas sobre a continuidade do movimento. Será que a ZEC terá força para romper a barreira psicológica de US$ 300? A análise técnica pode oferecer pistas importantes.

Zcash dispara, mas inicia correção

A Zcash iniciou um rali impressionante no final de setembro, acumulando ganhos superiores a 400% desde então. Esse avanço recolocou o projeto em evidência, atraindo traders e investidores atentos ao desempenho das melhores altcoins.

Isso ocorre em um momento no qual os investidores institucionais planejam dobrar a exposição a criptos até 2028, segundo pesquisa.

Apesar da força vista, alguns sinais no gráfico diário sugerem cautela. O volume de negociação registrado nesta semana foi menor que o da semana passada, o que mostra leve enfraquecimento do movimento.

Além disso, o candle atual apresenta um longo pavio superior, sinalizando exaustão da força compradora. Isso indica que os touros não conseguiram sustentar a ZEC acima de US$ 250, nível considerado psicológico pelo mercado.

A retração de Fibonacci também confirma uma possível correção. Isso porque a ZEC já se encontra abaixo do nível de 0,236, reforçando a leitura de que um ajuste pode estar em curso.

Nesse cenário, a altcoin pode buscar a chamada zona de ouro de Fibonacci, localizada entre 0,5 e 0,618. Isso significaria uma queda adicional de até 22%, levando o preço próximo a US$ 180.

Portanto, o curto prazo da Zcash dependerá da capacidade do ativo de sustentar níveis acima de US$ 240. Caso contrário, o mercado poderá assistir a uma correção mais ampla.

Gráfico de 4 horas e indicadores técnicos

No gráfico de 4 horas, a ZEC mostra sinais de possível consolidação entre US$ 220 e US$ 240. Esse intervalo pode limitar novas altas rumo a US$ 300, mas também pode servir como contenção para os vendedores, impedindo uma correção mais agressiva.

Os indicadores técnicos reforçam esse cenário de consolidação, apesar de o viés geral ainda ser positivo. O Índice de Força Relativa (RSI) permanece acima de 70, o que indica sobrecompra, mas também revela a força do movimento recente. Enquanto isso, o MACD mostra cruzamento de alta, sugerindo que a pressão compradora ainda existe.

Já o ADX, em nível lateral acima de 40, indica tendência forte, embora sem expansão adicional no momento. Por fim, o CMF se mantém acima de zero e em trajetória ascendente, mostrando que o token ainda tem entrada de capital.

Em resumo, a Zcash segue em evidência após o forte rali das últimas semanas. Apesar dos sinais de exaustão, a consolidação pode abrir espaço para nova tentativa de rompimento rumo a US$ 300.

Porém, se perder o suporte atual, a altcoin pode recuar até a zona de ouro de Fibonacci, próxima a US$ 180. Traders e investidores, portanto, devem seguir estado de cautela, aguardando o próximo movimento decisivo da ZEC.

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.