Memecoins da BNB Chain caem mais de 30% em um dia.

Lançamento da plataforma Meme Rush desencadeia migração de capital.

BNB perde US$ 100 e registra seu maior recuo diário.

Concentração e baixa liquidez agravaram o colapso dos tokens.

Maxi Doge surge como nova aposta para o próximo ciclo cripto.

O mercado das memecoins da BNB Chain viveu um dia turbulento nesta quinta-feira, afinal, diversos tokens registraram quedas superiores a 30%.

O movimento aconteceu logo após o anúncio da plataforma Meme Rush. Trata-se de uma nova iniciativa da Binance em parceria com a Four.Meme, voltada a lançamentos ‘fair launch’ dentro da Binance Wallet.

A volatilidade foi tanta que o próprio BNB (BNB) chegou a cair US$ 100 em apenas 24 horas, sendo negociado a cerca de US$ 1.246 no momento da redação. Aliás, este é o maior recuo diário já registrado para o token.

Motivos por trás da queda das memecoins BNB

Embora parte da queda tenha vindo de investidores realizando lucros, analistas apontam que outros fatores estruturais aceleraram o colapso de algumas das novas memecoins BNB. Entre eles, destacam-se:

Alta concentração de tokens em poucas carteiras, já que um único endereço chegou a controlar 39% do suprimento do token PALU, 23% do Binance Life (币安人生) e 14% do token 4.

Baixa liquidez em pools, que fez com que pequenas ordens de venda tivessem impacto desproporcional nos preços.

Volumes inflados artificialmente, com transações em lote de mais de US$ 100 mil, levantando suspeitas de manipulação.

Essas características criam um cenário típico de boom e crash. Quando a liquidez é pequena, os preços sobem rapidamente, mas qualquer movimento de venda forte causa uma queda em cascata.

O impacto da plataforma Meme Rush

A nova plataforma Meme Rush, anunciada pela Binance, pretende trazer transparência e KYC aos lançamentos de memecoins, algo raro no setor.

No entanto, a notícia acabou desencadeando uma migração de capital e muitos traders venderam seus tokens atuais esperando participar dos futuros lançamentos da nova plataforma.

Assim, o que seria um esforço para profissionalizar o mercado, acabou precipitando uma correção abrupta em dezenas de tokens da BNB Chain, incluindo GIGGLE, PALU e Binance Life, todos com capitalização inferior a US$ 50 milhões.

Indícios de movimentações coordenadas

A conta Bubblemaps, no X (antigo Twitter), apontou que um único investidor comprou cerca de US$ 100 mil em PALU. Isso ocorreu minutos antes de Changpeng Zhao (CZ), ex-CEO da Binance, publicar uma imagem com o logotipo da memecoin.

A coincidência levantou suspeitas de operações coordenadas para manipular o preço. Além disso, alguns projetos, como o YEPE, tinham até 60% do fornecimento concentrado em carteiras de insiders.

When will it end? James Wynn just promoted another bundled memecoin Insiders hold 60% of $YEPE pic.twitter.com/hz2I7mydND — Bubblemaps 泡泡地图 (@bubblemaps) October 5, 2025

BNB recua e ameaça o ciclo das memecoins

A queda de 9,5% do BNB, que saiu de seu recorde de US$ 1.357 para US$ 1.246, intensificou ainda mais a correção no ecossistema.

Especialistas acreditam que a sustentabilidade da ‘meme season’ da BNB Chain dependerá da capacidade do token de recuperar o patamar dos US$ 1.300 e da adesão real à plataforma Meme Rush.

Caso contrário, a febre pode ter atingido o pico, deixando para trás uma lição sobre concentração, liquidez e os riscos de apostar em tokens movidos apenas por hype.

