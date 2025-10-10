Coinspeaker

Memecoins BNB despencam mais de 30% – Fim da febre meme na Binance?

Binance lança o Meme Rush e provoca uma correção em massa nas memecoins da BNB Chain.

Gabriel Gomes By Gabriel Gomes Marta Stephens Edited by Marta Stephens
Resumo da notícia

  • Memecoins da BNB Chain caem mais de 30% em um dia.
  • Lançamento da plataforma Meme Rush desencadeia migração de capital.
  • BNB perde US$ 100 e registra seu maior recuo diário.
  • Concentração e baixa liquidez agravaram o colapso dos tokens.
  • Maxi Doge surge como nova aposta para o próximo ciclo cripto.

O mercado das memecoins da BNB Chain viveu um dia turbulento nesta quinta-feira, afinal, diversos tokens registraram quedas superiores a 30%.

O movimento aconteceu logo após o anúncio da plataforma Meme Rush. Trata-se de uma nova iniciativa da Binance em parceria com a Four.Meme, voltada a lançamentos ‘fair launch’ dentro da Binance Wallet.

A volatilidade foi tanta que o próprio BNB (BNB) chegou a cair US$ 100 em apenas 24 horas, sendo negociado a cerca de US$ 1.246 no momento da redação. Aliás, este é o maior recuo diário já registrado para o token.

Motivos por trás da queda das memecoins BNB

Embora parte da queda tenha vindo de investidores realizando lucros, analistas apontam que outros fatores estruturais aceleraram o colapso de algumas das novas memecoins BNB. Entre eles, destacam-se:

  • Alta concentração de tokens em poucas carteiras, já que um único endereço chegou a controlar 39% do suprimento do token PALU, 23% do Binance Life (币安人生) e 14% do token 4.
  • Baixa liquidez em pools, que fez com que pequenas ordens de venda tivessem impacto desproporcional nos preços.
  • Volumes inflados artificialmente, com transações em lote de mais de US$ 100 mil, levantando suspeitas de manipulação.

Essas características criam um cenário típico de boom e crash. Quando a liquidez é pequena, os preços sobem rapidamente, mas qualquer movimento de venda forte causa uma queda em cascata.

O impacto da plataforma Meme Rush

A nova plataforma Meme Rush, anunciada pela Binance, pretende trazer transparência e KYC aos lançamentos de memecoins, algo raro no setor.

No entanto, a notícia acabou desencadeando uma migração de capital e muitos traders venderam seus tokens atuais esperando participar dos futuros lançamentos da nova plataforma.

Assim, o que seria um esforço para profissionalizar o mercado, acabou precipitando uma correção abrupta em dezenas de tokens da BNB Chain, incluindo GIGGLE, PALU e Binance Life, todos com capitalização inferior a US$ 50 milhões.

Indícios de movimentações coordenadas

A conta Bubblemaps, no X (antigo Twitter), apontou que um único investidor comprou cerca de US$ 100 mil em PALU. Isso ocorreu minutos antes de Changpeng Zhao (CZ), ex-CEO da Binance, publicar uma imagem com o logotipo da memecoin.

A coincidência levantou suspeitas de operações coordenadas para manipular o preço. Além disso, alguns projetos, como o YEPE, tinham até 60% do fornecimento concentrado em carteiras de insiders.

BNB recua e ameaça o ciclo das memecoins

A queda de 9,5% do BNB, que saiu de seu recorde de US$ 1.357 para US$ 1.246, intensificou ainda mais a correção no ecossistema.

Especialistas acreditam que a sustentabilidade da ‘meme season’ da BNB Chain dependerá da capacidade do token de recuperar o patamar dos US$ 1.300 e da adesão real à plataforma Meme Rush.

Caso contrário, a febre pode ter atingido o pico, deixando para trás uma lição sobre concentração, liquidez e os riscos de apostar em tokens movidos apenas por hype.

Um novo capítulo para o mercado cripto

A recente correção das memecoins da BNB Chain é mais um lembrete de que o mercado cripto continua altamente especulativo e volátil.

Entretanto, ela também mostra que há espaço para evolução, com a chegada de iniciativas que buscam equilibrar inovação e responsabilidade, como é o caso do Maxi Doge, por exemplo.

Afinal, mesmo com as quedas, o universo das memecoins continua atraindo novos investidores. Portanto, o próximo ‘boom’ pode vir de onde menos se espera.

Maxi Doge quer redefinir o jogo da memecoin

O Maxi Doge (MAXI) chega com uma proposta audaciosa, ele não quer ser apenas mais uma memecoin, mas sim o próximo ‘cão alfa’ que vai desafiar as lendas do setor.

Enquanto muitos tokens apostam apenas em hype, o Maxi Doge une narrativa intensa, comunidade engajada e funcionalidades que vão além da piada, como staking, contagens de ROI, e integração com futuros.

Seu preço de pré-venda, atualmente em $0,0002615, dá aos investidores a chance de entrar no case antes das fases de valorização.

Além disso, a pré-venda já acumula US$ 2,8 milhões em aportes, o que reforça o interesse e acende o alerta entre quem busca projetos de alto risco e alto retorno.

Mas não se trata só de especulação. O Maxi Doge está apostando forte em gamificação, com competições de trading, rankings e prêmios dentro da comunidade.

A ideia é transformar traders em parte ativa do ecossistema, criando uma cultura própria, quase esportiva, em torno do token.

Em um momento em que o mercado busca projetos que tragam emoção e utilidade, o Maxi Doge aparece como uma aposta arrojada.

Para quem gosta de operar com adrenalina e potencial de multiplicação, o momento de observar pode ser útil, mas o momento de agir pode ser decisivo, então aproveite já.

Visite a pré-venda do Maxi Doger

Com formação em TI, Gabriel tem dedicado os últimos anos em redação de conteúdo especializado em criptoativos, Web3 e inovação financeira. Sua intensa curiosidade gera análises, notícias e artigos opinativos sobre o futuro do dinheiro, com foco em projetos relevantes, tecnologias disruptivas e tendências de mercado.

