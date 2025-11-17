Специализируется на Web-3 журналистике, исследуя блокчейн-технологии, криптовалюты и децентрализованные проекты. Делает сложные концепции понятными, анализируя инновации в DeFi, NFT и то, как Web-3 трансформирует цифровое пространство.
Публичная майнинг-компания Bitfarms (тикер BITF) объявила в четверг, что полностью прекратит добычу биткоина к 2027 году и перенаправит мощности на инфраструктуру для искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений (HPC). Акции компании упали на 18% после публикации квартального отчёта, в котором Bitfarms зафиксировала чистый убыток $46 млн ($0,08 на акцию) при выручке $69 млн за третий квартал 2025 года.
Что изменится для Bitfarms
Вот, как выглядят ключевые решения этого стратегического разворота Bitfarms — одной из крупнейших публичных компаний-майнеров биткоина в Северной Америке:
1. Постепенное сворачивание операций по добыче BTC в течение 2026–2027 годов. Bitfarms становится первой крупной публичной майнинговой компанией, установившей конкретную дату полного выхода из майнинга биткоина.
2. Переход к ИИ и HPC. Конверсия существующих дата-центров для работы с графическими процессорами (GPU) и предоставления вычислительных мощностей под задачи искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений.
3. Первый проект — переоборудование дата-центра мощностью 18 МВт в штате Вашингтон под GPU-кластер на базе Nvidia GB300-класса с:
- Мощностью до 190 кВт на стойку
- Целевой эффективностью использования энергии (PUE) 1,2–1,3
- Жидкостным охлаждением
- Планируемым завершением работ к декабрю 2026 года
- $128 млн обязывающим контрактом на оборудование
3. Выход из Латинской Америки. Согласно заявлению Bitfarms, операции в Аргентине и Парагвае классифицированы как «прекращённые» .
Финансовые результаты Q3 2025
|Показатель
|Значение
|Чистый убыток
|$46 млн
|Убыток на акцию
|$0,08
|Выручка
|$69 млн
|Падение акций
|–18%
Убыток в Q3 произошел на фоне:
- Давления на денежные потоки майнеров из-за высокой сложности сети Bitcoin
- Цены биткоина в диапазоне $95 736–$101 000
- Ретестов уровня $99 000 в ноябре 2025 года
- Общей капитализации крипторынка $3,34 трлн при суточном объёме торгов $178,14 млрд (доминация BTC — 57,2%)
Текущие активы Bitfarms
|Параметр
|Значение
|Подключённая мощность
|341 МВт
|Общий портфель энергомощностей
|2,1 ГВт
|Количество дата-центров
|12 (Северная Америка)
|Регионы
|США, Канада
Позиция руководства
Бен Гагнон (Ben Gagnon), CEO Bitfarms назвал переход на ИИ «основной стратегией развития компании». Он выделил объект в Вашингтоне как потенциальный центр GPU-as-a-Service (GaaS), способный генерировать больший операционный доход, чем любой период майнинга BTC. Также Гагнон подтвердил график сворачивания майнинга на 2026–2027 годы.
Отраслевой контекст: майнеры переходят к ИИ
Bitfarms не первая майнинговая компания, диверсифицирующаяся в ИИ, но первая крупная публичная компания, установившая конкретную дату полного выхода из майнинга биткоина.
Конкуренты и их стратегии:
|Компания
|Стратегия
|Marathon Digital (MARA)
|Расширение в ИИ и энергетическую инфраструктуру, но сохранение майнинга BTC
|Hut 8
|Запуск сервиса GPU-as-a-Service, параллельно с майнингом
|IREN (Iris Energy)
|Многолетние контракты на ИИ-облака, масштабирование до 23 000 GPU, сохранение майнинга
Также важно, что в отличие от вышеуказанных компаний, Bitfarms не диверсифицируется, а полностью меняет бизнес-модель.
Как отреагировал рынок
Акции Bitfarms (BITF):
- Падение на 18% после объявления
- Трейдеры негативно восприняли комбинацию убытка в Q3 и капитальных затрат на конверсию
Контекст стоимости биткоина:
- Текущая цена: $95 736 (на момент публикации материала)
- Диапазон «недавних сессий»: $97 000–$101 000
- Уровень поддержки: $99 000 (несколько ретестов в ноябре)
- Макродавление: Слабость после преодоления $100 000