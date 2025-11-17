Coinspeaker

Майнинг-компания Bitfarms объявила, что полностью прекратит добычу Bitcoin к 2027 году и перенаправит мощности на инфраструктуру для ИИ. Акции компании упали на 18%.

Алексей Серебренников
Акции Bitfarms упали на 18% на фоне отказа от майнинга биткоина

Публичная майнинг-компания Bitfarms (тикер BITF) объявила в четверг, что полностью прекратит добычу биткоина к 2027 году и перенаправит мощности на инфраструктуру для искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений (HPC). Акции компании упали на 18% после публикации квартального отчёта, в котором Bitfarms зафиксировала чистый убыток $46 млн ($0,08 на акцию) при выручке $69 млн за третий квартал 2025 года.

Что изменится для Bitfarms

Вот, как выглядят ключевые решения этого стратегического разворота Bitfarms — одной из крупнейших публичных компаний-майнеров биткоина в Северной Америке:

1. Постепенное сворачивание операций по добыче BTC в течение 2026–2027 годов. Bitfarms становится первой крупной публичной майнинговой компанией, установившей конкретную дату полного выхода из майнинга биткоина.

2. Переход к ИИ и HPC. Конверсия существующих дата-центров для работы с графическими процессорами (GPU) и предоставления вычислительных мощностей под задачи искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений.

3. Первый проект — переоборудование дата-центра мощностью 18 МВт в штате Вашингтон под GPU-кластер на базе Nvidia GB300-класса с:

  • Мощностью до 190 кВт на стойку
  • Целевой эффективностью использования энергии (PUE) 1,2–1,3
  • Жидкостным охлаждением
  • Планируемым завершением работ к декабрю 2026 года
  • $128 млн обязывающим контрактом на оборудование

3. Выход из Латинской Америки. Согласно заявлению Bitfarms, операции в Аргентине и Парагвае классифицированы как «прекращённые» .

Финансовые результаты Q3 2025

Показатель Значение
Чистый убыток $46 млн
Убыток на акцию $0,08
Выручка $69 млн
Падение акций –18%

Убыток в Q3 произошел на фоне:

  • Давления на денежные потоки майнеров из-за высокой сложности сети Bitcoin
  • Цены биткоина в диапазоне $95 736–$101 000
  • Ретестов уровня $99 000 в ноябре 2025 года
  • Общей капитализации крипторынка $3,34 трлн при суточном объёме торгов $178,14 млрд (доминация BTC — 57,2%)

Текущие активы Bitfarms

Параметр Значение
Подключённая мощность 341 МВт
Общий портфель энергомощностей 2,1 ГВт
Количество дата-центров 12 (Северная Америка)
Регионы США, Канада

Позиция руководства

Бен Гагнон (Ben Gagnon), CEO Bitfarms назвал переход на ИИ «основной стратегией развития компании». Он выделил объект в Вашингтоне как потенциальный центр GPU-as-a-Service (GaaS), способный генерировать больший операционный доход, чем любой период майнинга BTC. Также Гагнон подтвердил график сворачивания майнинга на 2026–2027 годы.

Отраслевой контекст: майнеры переходят к ИИ

Bitfarms не первая майнинговая компания, диверсифицирующаяся в ИИ, но первая крупная публичная компания, установившая конкретную дату полного выхода из майнинга биткоина.

Конкуренты и их стратегии:

Компания Стратегия
Marathon Digital (MARA) Расширение в ИИ и энергетическую инфраструктуру, но сохранение майнинга BTC
Hut 8 Запуск сервиса GPU-as-a-Service, параллельно с майнингом
IREN (Iris Energy) Многолетние контракты на ИИ-облака, масштабирование до 23 000 GPU, сохранение майнинга

Также важно, что в отличие от вышеуказанных компаний, Bitfarms не диверсифицируется, а полностью меняет бизнес-модель.

Как отреагировал рынок

Падение акций Bitfarm | Источник: Google Finance

Акции Bitfarms (BITF):

  • Падение на 18% после объявления
  • Трейдеры негативно восприняли комбинацию убытка в Q3 и капитальных затрат на конверсию

Падение биткоина до $97k | Источник: CoinMarketcap

Контекст стоимости биткоина:

  • Текущая цена: $95 736 (на момент публикации материала)
  • Диапазон «недавних сессий»: $97 000–$101 000
  • Уровень поддержки: $99 000 (несколько ретестов в ноябре)
  • Макродавление: Слабость после преодоления $100 000
