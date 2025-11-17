Публичная майнинг-компания Bitfarms (тикер BITF) объявила в четверг, что полностью прекратит добычу биткоина к 2027 году и перенаправит мощности на инфраструктуру для искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений (HPC). Акции компании упали на 18% после публикации квартального отчёта, в котором Bitfarms зафиксировала чистый убыток $46 млн ($0,08 на акцию) при выручке $69 млн за третий квартал 2025 года.

Что изменится для Bitfarms

Вот, как выглядят ключевые решения этого стратегического разворота Bitfarms — одной из крупнейших публичных компаний-майнеров биткоина в Северной Америке:

1. Постепенное сворачивание операций по добыче BTC в течение 2026–2027 годов. Bitfarms становится первой крупной публичной майнинговой компанией, установившей конкретную дату полного выхода из майнинга биткоина.

2. Переход к ИИ и HPC. Конверсия существующих дата-центров для работы с графическими процессорами (GPU) и предоставления вычислительных мощностей под задачи искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений.

3. Первый проект — переоборудование дата-центра мощностью 18 МВт в штате Вашингтон под GPU-кластер на базе Nvidia GB300-класса с:

Мощностью до 190 кВт на стойку

Целевой эффективностью использования энергии (PUE) 1,2–1,3

Жидкостным охлаждением

Планируемым завершением работ к декабрю 2026 года

$128 млн обязывающим контрактом на оборудование

3. Выход из Латинской Америки. Согласно заявлению Bitfarms, операции в Аргентине и Парагвае классифицированы как «прекращённые» .

Финансовые результаты Q3 2025

Показатель Значение Чистый убыток $46 млн Убыток на акцию $0,08 Выручка $69 млн Падение акций –18%

Убыток в Q3 произошел на фоне:

Давления на денежные потоки майнеров из-за высокой сложности сети Bitcoin

Цены биткоина в диапазоне $95 736–$101 000

Ретестов уровня $99 000 в ноябре 2025 года

Общей капитализации крипторынка $3,34 трлн при суточном объёме торгов $178,14 млрд (доминация BTC — 57,2%)

Текущие активы Bitfarms

Параметр Значение Подключённая мощность 341 МВт Общий портфель энергомощностей 2,1 ГВт Количество дата-центров 12 (Северная Америка) Регионы США, Канада

Позиция руководства

Бен Гагнон (Ben Gagnon), CEO Bitfarms назвал переход на ИИ «основной стратегией развития компании». Он выделил объект в Вашингтоне как потенциальный центр GPU-as-a-Service (GaaS), способный генерировать больший операционный доход, чем любой период майнинга BTC. Также Гагнон подтвердил график сворачивания майнинга на 2026–2027 годы.

Отраслевой контекст: майнеры переходят к ИИ

Bitfarms не первая майнинговая компания, диверсифицирующаяся в ИИ, но первая крупная публичная компания, установившая конкретную дату полного выхода из майнинга биткоина.

Конкуренты и их стратегии:

Компания Стратегия Marathon Digital (MARA) Расширение в ИИ и энергетическую инфраструктуру, но сохранение майнинга BTC Hut 8 Запуск сервиса GPU-as-a-Service, параллельно с майнингом IREN (Iris Energy) Многолетние контракты на ИИ-облака, масштабирование до 23 000 GPU, сохранение майнинга

Также важно, что в отличие от вышеуказанных компаний, Bitfarms не диверсифицируется, а полностью меняет бизнес-модель.

Как отреагировал рынок

Акции Bitfarms (BITF):

Падение на 18% после объявления

после объявления Трейдеры негативно восприняли комбинацию убытка в Q3 и капитальных затрат на конверсию

Контекст стоимости биткоина:

Текущая цена: $95 736 (на момент публикации материала)

(на момент публикации материала) Диапазон «недавних сессий»: $97 000–$101 000

Уровень поддержки: $99 000 (несколько ретестов в ноябре)

Макродавление: Слабость после преодоления $100 000