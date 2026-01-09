Угроза для Биткоина: как квантовые вычисления способны нарушить работу сети – мнение аналитика Coinbase

Рынок криптовалют начинает вторую неделю 2026 года в странном настроении. BTC держится около отметки $90 000, но импульс для дальнейшего роста выглядит слабым. С одной стороны, институциональный спрос через ETF в начале года резко вспыхнул – это добавило оптимизма на рынок. С другой – так же резко начались оттоки.

Напомним, что институциональный спрос – это действия со стороны крупных компаний с традиционных рынков. Обычно они приносят стабильность, играя без эмоций, уверенно и “по-крупному”. Однако оттоки таких средств принято рассматривать не как начало капитуляции, а как сигнал нервной перестановки позиций.

И вот на таком фоне в инфополе снова всплывает тема, которую многие предпочитают откладывать “на потом”. Речь про основу – безопасность Биткоина. Об этом мы и говорим нашем новом материале.

Почему вопросы безопасности BTC снова в центре внимания?

Дэвид Дуонг, глобальный глава инвестиционных исследований Coinbase, предупреждает: квантовые вычисления создают две конкретные угрозы для криптографической безопасности биткоина .

Это важно не потому, что “завтра все сломается”. На них стоит обратить внимание, потому что рынок переоценивает вероятность наступления экстремальных ситуаций (tail-risk) как раз тогда, когда цена высоко, а ликвидность скачет. То есть, положение дел вроде оптимистичное, но заставляет нервничать.

Дуонг выделяет два направления, где Биткоин оказывается уязвим. Он смотрит не столько “квантовый майнинг”, сколько опасается компрометации подписей и атак на то, что принято считать устойчивым по умолчанию. По его оценке, уязвимость сильнее проявляется там, где публичные ключи уже “светились” в сети. Произойти это могло из‑за повторного использования адресов и старых типов скриптов.

Второе направление – рыночное. Как только инвесторы начинают верить, что “когда-нибудь” потребуется массовая миграция подписей, они начинают смотреть на BTC иначе. Теперь для них Bitcoin – это актив с будущими операционными издержками. Это не означает BTC “обнулится” через пару дней. Рынок обычно думает о таких рисках заранее.

Параллельно экосистема пытается расширять полезность BTC через L2/rollup-решения. Это гонка за “программируемым биткоином”. Правда, есть и обратная сторона: чем больше мостов и смарт‑контрактов, тем выше риск.

К 2035 году власти требуют переход на квантоустойчивую криптографию

Госструктуры США и ЕС уже обязали операторов критической инфраструктуры перейти на постквантовую криптографию (PQC) к 2035 году. Это официальные рекомендации. Разработчики Bitcoin и исследования вроде Chaincode Labs тоже оценивают эти сроки.

Chaincode видит два сценария:

Быстрый прорыв в квантовых технологиях — миграция за 2 года.

Плавный переход — 5–7 лет на обновления.

