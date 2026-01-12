Виталик Бутерин: независимость Ethereum зависит от развития децентрализованных стейблкоинов

Виталик Бутерин вновь поднял вопрос о роли стейблкоинов в будущем сети Ethereum. Ее сооснователь предупредил, что долгосрочная независимость связана с развитием децентрализованных альтернатив, в меньшей степени привязанных к доллару США.

Поясним, что это значит далее в материале.

Роль стабильных криптовалют на современном рынке

Стейблкоины стали ключевой инфраструктурой для крипторынков. Их совокупная рыночная стоимость составляет около $307,8 млрд. Однако сектор по-прежнему сконцентрирован вокруг централизованных продуктов, обеспеченных долларом. То есть, доллар США все еще оказывает сильное воздействие на рынок.

USDT от Tether доминирует с объемом эмиссии (выпуска новых монет) примерно $186,8 млрд. Это составляет более 60% общего предложения. За ним следует USDC от Circle с показателем около $74,6 млрд.

Децентрализованные стейблкоины пока значительно уступают по масштабу. USDe от Ethena и Sky Dollar оцениваются примерно в $6,3 млрд каждый. Dai, когда-то флагманский децентрализованный стейблкоин Ethereum, сократился до примерно $4,5 млрд в обращении после нескольких лет снижения.

Стейблкоины с привязкой к доллару: Бутерин предупредил о неочевидных рисках

Замечания Бутерина прозвучали в ответ на высказывание Габриэля Шапиро из Delphi Labs. Он назвал Ethereum “контринвестицией” на фоне актуальных тенденций. Речь о тех, которые поддерживаются венчурным (рисковым) капиталом.

Бутерин признал краткосрочную полезность активов, привязанных к доллару. Он также заявил, что более глубокая зависимость от американской валюты подвергает финансы на основе Ethereum внешним рискам. Имеются в виду решения в области монетарной политики и геополитические факторы, которые сеть не может контролировать.

Глава Ethereum задается вопросом, что произойдет, если доллар столкнется с устойчивой инфляцией или потерей доверия? Он напомнил, что Ethereum создавалась как система, устойчивая к действиям государств. То есть, независимая даже от доминантного доллара США.

Помимо самой привязки к фиату, Бутерин выделил две фундаментальные технические проблемы. Они неоднократно подрывали развитие децентрализованных стейблкоинов:

Дизайн оракулов

Стейблкоины полагаются на источники ценовых данных (price feeds) для управления залоговым обеспечением и ликвидностью. Однако, если этими данными станут манипулировать рыночные игроки, протоколам придется прибегнуть к дорогостоящим механизмам защиты.

Бутерин отметил, что эти издержки часто перекладываются на пользователей через повышенные комиссии или инфляцию. Это снижает удобство использования и доверие. Экономика стейкинга Ethereum

Растущая доходность стейкинга напрямую конкурирует с моделями стейблкоинов, требующих ETH в качестве залога. Это делает блокировку активов менее привлекательной, если протоколы не могут компенсировать или интегрировать эти доходы.

Уроки Terra до сих пор влияют на разработку стейблкоинов

Бутерин обозначил возможные пути развития. Он рассмотрел варианты от значительного снижения доходности стейкинга до создания новых категорий с меньшим риском «слэшинга» (штрафования).

Он также подчеркнул, что стейблкоины не могут полагаться на фиксированные коэффициенты обеспечения. Они должны иметь возможность пересчета (перебалансировки) во время резких рыночных движений, даже если это означает временный отказ от доходности. Проще говоря, важно реагировать на рыночные изменения. Фиксированная ставка в данном случае мешает процессу.

Напомним, что прошлые попытки создания децентрализованных стейблкоинов часто заканчивались провалом. Именно поэтому дебаты и дискуссии на этот счет сейчас так важны.

Крах Terra (UST) в 2022 году привел к потерям на десятки миллиардов долларов. Основатель Terraform Labs До Квон был приговорен в прошлом месяце к 15 годам тюрьмы. Все это усилило скептицизм вокруг алгоритмических стейблкоинов с высокой доходностью.

С тех пор прогресс был осторожным. DAI от MakerDAO по-прежнему широко используется, но его рост замедлился. Более новые модели пока не достигли сопоставимых масштабов.

RAI от Reflexer – стейблкоин, обеспеченный ETH и не привязанный к фиату, — однажды был назван Бутериным идеальной моделью. Однако его ограниченное внедрение и ряд проблем, показали, насколько сложно поддерживать такие конструкции.

Эти замечания вызвали широкую дискуссию в сообществе Ethereum.

Некоторые разработчики и пользователи утверждают, что стейблкоины, не привязанные к доллару, привлекательны, но им не хватает реального спроса.

Другие возражают, говоря, что сложность проблемы не означает, что ее невозможно решить. По-настоящему децентрализованный стейблкоин с устойчивыми оракулами соответствует долгосрочной миссии Ethereum. Даже если массовое внедрение остается делом отдаленного будущего.

Пока рынок отвлечен разговорами о ETH, SUBBD выстраивает фундамент

Пока большинство трейдеров прикованы к графикам и краткосрочным ценовым движениям топ-10 криптовалют, SUBBD фокусируется на чем-то более устойчивом. Например, на монетизации контента и реальной полезности своего токена.

SUBBD дает контент-мейкерам напрямую взаимодействовать с аудиторией и управлять доходами через Web3-подписки. Все это вместо зависимости от рекламы, алгоритмов или централизованных платформ.

Проект уже привлек свыше $1,4 млн и в настоящее время предлагает доход 20% годовых (APY). Это помогло привлечь ранних инвесторо, ищущих доходность, обеспеченную реальным продуктом, а не просто спекуляцией.

SUBBD позиционирует себя как Web3-альтернативу платформам вроде Patreon. Из преимуществ: здесь доступны криптоплатежи, а все вознаграждения прозрачны. Также экономика ориентирована, в первую очередь, на создателей. Переходите на официальный сайт за подробностями. Там же вы можете присоединиться к перспективной предпродаже.