Прогноз по XRP: на графике цены замечен тревожный сигнал

Цена XRP за последние 24 часа снизилась на 2,7%, остановив уверенный рост начала года. Теперь трейдеры внимательно следят за рынком – на графике появился редкий тревожный сигнал.

Криптоаналитик Али Мартинес заметил на недельном графике фигуру gravestone doji (надгробная свеча). Это свеча, которая часто указывает на разворот вниз после роста.

Этот сигнал появился как раз в момент, когда XRP дошел до уровня $2,40 – зоны сильного сопротивления. В этой точке продавцы начали активно фиксировать прибыль, и цена быстро потеряла весь предыдущий рост.

Напряженную ситуацию подтверждает и объем торгов: всего за сутки он вырос на 180% и достиг $3,2 млрд. Это говорит о жесткой борьбе между покупателями и продавцами.

Кроме того, за последнюю неделю XRP подешевел уже на 5%, что усиливает признаки слабости после неудачной попытки пробить сопротивление. Теперь главный вопрос – приведет ли этот сигнал к более глубокой коррекции цены XRP в ближайшие дни. Или актив найдет в себе силы быстро восстановиться?

Прогноз цены XRP: быкам нужно удержать уровень $1,95, чтобы рост продолжился

Если посмотреть на дневной график, уровень $2,40 совпадает с 200-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) XRP. Это сильная зона сопротивления, которая уже дважды останавливала рост цены.

Источник: TradingView

То, что XRP в третий раз не смог пробить этот уровень, говорит о том, что рынок по-прежнему настроен скорее пессимистично. Аналитики говорят о преобладании медвежьих настроений. Пока цена находится ниже 200-дневной EMA, средне- и долгосрочный тренд обычно считается негативным.

Дополнительный тревожный сигнал дал индикатор RSI. Он опустился ниже своей EMA, что является сигналом на продажу. А это как раз область медведей.

Ключевой уровень на $1,95: сможет ли цена его удержать?

Сейчас для XRP критически важно удержать поддержку в районе $1,95. Если цена останется выше этого уровня, у монеты еще есть шанс отскочить и снова попытаться пробить зону $2,40.

В целом ралли XRP выглядит ослабленным. Криптоаналитики заметили, что инвесторы стали чаще переводить деньги в проекты на ранней стадии с более сильной фундаментальной идеей и реальными инновациями.

Куда уходят деньги инвесторов? В перспективные проекты, часто на стадии предпродажи. Один из таких вариантов — Bitcoin Hyper ($HYPER). Его пресейл уже собрал более $30 млн и активно обсуждается в криптосообществе. Дело в том, что он впервые переносит высокую скорость сети Solana в экосистему Bitcoin — раньше такого никто не делал.

Давайте подробнее разберем эту новинку.

Bitcoin Hyper ($HYPER) использует технологии Solana, чтобы запустить DeFi в сети Bitcoin

Проект Bitcoin Hyper ($HYPER) решает давние проблемы биткоина, из-за которых его блокчейн так и не смог полноценно развить DeFi-сервисы и платежные приложения.

Используя архитектуру Solana, эта система ускоряет работу сети и снижает комиссии. В результате владельцы BTC получают возможность:

зарабатывать доход (yield),

стейкать монеты,

давать и брать кредиты,

при этом не покидая экосистему Bitcoin.

Как это работает?

Через Hyper Bridge ваши биткоиныпереводятся хранятся в специальном кошельке внутри сети Bitcoin. Взамен вы почти мгновенно получаете эквивалентную сумму в сети Hyper L2, которую можно использовать в DeFi-приложениях.

По мере того как эту технологию начнут поддерживать крупные кошельки и биржи, спрос на токен $HYPER будет расти, поскольку он нужен для работы всей системы.

Как купить $HYPER безопасно и быстро?

Токен сейчас доступен на предпродаже. Чтобы купить его, нужно: