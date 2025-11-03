Европейское подразделение криптобиржи Bybit прекратило открывать счета для граждан России независимо от места их проживания. Решение связано с 19-м пакетом санкций ЕС, введенным в октябре 2025 года. При этом глобальная версия Bybit.com продолжает работать без ограничений, а российские трейдеры могут воспользоваться альтернативными биржами и современными решениями вроде некастодиального кошелька Best Wallet с собственным токеном.

Что произошло

По сообщениям от 02.11.2025, Bybit.eu ввёл запрет на регистрацию пользователей с гражданством Афганистана, Беларуси, Ирана, Северной Кореи, России и США. Ограничения применяются независимо от страны проживания — даже владельцы европейского вида на жительство столкнулись с отказами при прохождении процедуры KYC.

Пользователь, переводивший аккаунт с Bybit NL на общеевропейскую платформу Bybit EU, получил отказ в верификации несмотря на наличие ВНЖ в ЕС и предоставление тех же документов, которые ранее были приняты. В письме служба поддержки сослалась на «потенциальные риски».

Важное уточнение от биржи: Хотя ситуация не затрагивает глобальный бизнес Bybit, новая политика европейского подразделения может базироваться на 19-м пакете санкций ЕС против России. Bybit.com остаётся доступной для российских пользователей с полным функционалом, включая P2P-обмен и вывод средств в рублях.

Почему это важно

23 октября 2025 года Евросоюз ввёл 19-й пакет санкций против России, который помимо торговых и персональных ограничений затронул криптоплатформы и операции с цифровыми активами. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о блокировке всех криптовалютных транзакций для российских резидентов, а ограничения также распространяются на иностранные банки, связанные с российскими альтернативными платёжными системами.

Аналогичные меры затронули и британский онлайн-банк Revolut, который начал закрывать счета россиян, проживающих в ЕС. По данным аналитики Similarweb, Россия лидирует по трафику на Bybit, составляя 34,27% от общего числа посещений в 2025 году. Это делает решение Bybit.eu значимым для десятков тысяч трейдеров.

Контекст

Bybit — одна из крупнейших криптобирж мира с дневным объёмом торгов свыше 36 млрд долларов и более 60 миллионами пользователей. В 2025 году биржа получила лицензию MiCA (Markets in Crypto-Assets) от австрийского регулятора FMA, что позволило легально обслуживать клиентов почти во всех странах Европейской экономической зоны Coin. Штаб-квартира европейского подразделения находится в Вене.

Согласно требованиям MiCA, Bybit начала поэтапно отказываться от стейблкоина USDT в Европе в пользу регуляторно одобренных альтернатив вроде USDQ, EURQ и EURD от компании Quantoz. Однако получение европейской лицензии не защитило российских пользователей от санкционных ограничений.

Что дальше

Пользователям Bybit.eu из России рекомендуется вывести средства до возможной блокировки счетов. Для продолжения торговли доступны два пути:

Переход на Bybit.com — глобальная версия остаётся без ограничений по гражданству

— глобальная версия остаётся без ограничений по гражданству Использование альтернативных платформ — о них подробнее ниже

Альтернативы для российских трейдеров

Централизованные биржи

Среди топ-платформ для российских пользователей выделяются Bybit, BingX, OKX, Bitget и MEXC — все поддерживают рублёвые P2P-операции, спотовую и фьючерсную торговлю с конкурентными комиссиями и русскоязычным интерфейсом.

Best Wallet — комплексное решение для россиян

На фоне закрытия централизованных площадок российские пользователи всё чаще обращаются к некастодиальным кошелькам. Best Wallet — это мультичейновый криптокошелек с более чем 1 миллионом загрузок, который объединяет хранение активов, торговлю и доступ к новым проектам в одном приложении.

Основные функции Best Wallet

Мультичейн-поддержка

Кошелёк поддерживает тысячи токенов на более чем 50 блокчейнах, включая Bitcoin, Ethereum, Solana, BNB и Polygon. Встроенный DEX-агрегатор взаимодействует с 90+ блокчейнами, 330 DEX и 30 мостами, обеспечивая лучшие курсы и минимальные комиссии при кросс-чейн свопах.

Безопасность

Best Wallet использует децентрализованное восстановление аккаунта и продвинутые антифрод-механизмы, а также технологию безопасности Fireblocks MPC без необходимости seed-фраз. Смарт-контракты прошли аудит компании Coinsult, подтвердивший отсутствие критических уязвимостей.

Upcoming Tokens

Функция Upcoming Tokens предоставляет эксклюзивный ранний доступ к запускам партнёрских токенов, позволяя покупать на Фазе 0 до публичного старта продаж по наилучшей цене. Токены отбираются на основе комплексной проверки whitepaper и токеномики проекта.

Токен $BEST: утилита и преимущества

Токен $BEST — это ERC-20 утилити-токен экосистемы Best Wallet с общим эмиссией 10 миллиардов. По состоянию на 03.11.2025 пресейл собрал более $16,74 млн, а текущая цена составляет около $0,025595.

Преимущества держателей $BEST:

Сниженные комиссии — держатели токенов $BEST получают существенно сниженные комиссии при обмене и значительно сниженные комиссии за транзакции при покупке криптовалюты

— держатели токенов $BEST получают существенно сниженные комиссии при обмене и значительно сниженные комиссии за транзакции при покупке криптовалюты Повышенный APY — доступ к высокодоходному стейкингу с APY на уровне лидеров индустрии через эксклюзивные предложения партнёров по стейкингу в экосистеме. На момент ноября 2025 года APY для стейкинга $BEST составляет 80-102%

— доступ к высокодоходному стейкингу с APY на уровне лидеров индустрии через эксклюзивные предложения партнёров по стейкингу в экосистеме. На момент ноября 2025 года APY для стейкинга $BEST составляет Best Card — криптодебетовая карта с поддержкой Google Pay и Apple Pay, обеспечивающая до 8% кэшбэка при каждой покупке и низкие или нулевые комиссии при удержании и стейкинге токенов $BEST

— криптодебетовая карта с поддержкой Google Pay и Apple Pay, обеспечивающая до при каждой покупке и низкие или нулевые комиссии при удержании и стейкинге токенов $BEST Ранний доступ — приоритетный доступ к предпродажам новых проектов на стадии Phase 0

— приоритетный доступ к предпродажам новых проектов на стадии Phase 0 Управление — право голоса в развитии платформы

Токеномика: Распределение токенов: 60% на пресейл, 15% на маркетинг, 10% на ликвидность, 7,5% на стейкинг-пулы, 7,5% на команду. Отсутствие seed-раундов и приватных распродаж обеспечивает равные условия входа для розничных инвесторов.

Прогнозы и перспективы

Аналитики дают разные оценки потенциала $BEST. По мнению 99Bitcoins, цена токена может достичь $0,4995 к концу 2025 года (рост примерно в 20 раз от финальной цены пресейла) и $0,999 к 2030 году (рост в 40 раз). Более консервативный прогноз от Coinspeaker предполагает пик в $0,063 к концу 2025 года при благоприятных рыночных условиях и около $0,624 к 2030 году при условии выполнения дорожной карты.

Best Wallet доступен для скачивания в App Store и Google Play, имеет рейтинг 4,6/5 и более 70 000 подписчиков в социальных сетях с месячным ростом пользователей на 50%.

Обновление 03.11.2025: Официальный центр поддержки Bybit.com подтверждает, что глобальная платформа продолжает работать в России без дополнительных ограничений. Ограничения касаются только Bybit.eu. Пользователям рекомендуется использовать Bybit.com или альтернативные площадки для продолжения торговли.