Chainlink ETF выходит на рынок уже на этой неделе – сможет ли LINK восстановиться после обвала?

Эксперт по ETF Нейт Джераси утверждает, что Grayscale готовится преобразовать свой существующий фонд Chainlink Trust в первый спотовый ETF на LINK. Стоимость монеты уже демонстрирует позитивную динамику.

Влада Анисимова Обновлено 2 mins read
Ключевые моменты

  • Институциональный интерес к ETF на Chainlink растет, к гонке подключаются такие управляющие активами, как Grayscale и Bitwise.
  • Chainlink Trust от Grayscale, созданный в 2021 году и управляющий активами на $17,2 млн, готовят к преобразованию в ETF.
  • В ноябре стоимость LINK упала почти на 30%, и аналитики допускают снижение к $8, если не удержатся ключевые уровни поддержки.

Chainlink (LINK) со стоимостью $12,24 может привлечь внимание рынка на этой неделе благодаря предстоящему запуску биржевого фонда (ETF) на LINK. По словам эксперта по ETF Нейта Джераси, инициатором выступает управляющая компания Grayscale. В ответ на эту новость стоимость LINK сегодня выросла на 1%.

Chainlink ETF ожидается уже этой неделе

Президент Nova Dius Wealth Нейт Джераси отметил, что запуск первого спотового ETF на LINK в США может состояться уже в ближайшие дни. Инициатором выступает Grayscale. Шаг компании совпадает с появлением на рынке сразу нескольких других крипто-ETF, включая продукты на такие ключевые монеты рынка, как XRP и Solana.

По словам Джераси, Grayscale планирует обновить и преобразить свой частный траст Chainlink в публично торгуемый ETF. Это откроет институциональным инвесторам доступ к криптовалюте LINK.

Grayscale запустила свой траст Chainlink Trust (GLNK) еще в феврале 2021 года, и сейчас его акции торгуются по $15. Комиссия фонда составляет 2,5%, а активы под управлением превышают $17,2 млн.

В ноябре на сайте DTCC также появилось упоминание о Chainlink ETF от Bitwise, что намекнуло на возможный скорый запуск. Все это говорит о быстро растущем спросе крупных игроков на LINK.

Сможет ли LINK восстановиться?

Стоимость LINK в ноябре упала почти на 30% на фоне широкой коррекции крипторынка – несмотря на активные покупки токена месяцем ранее. Однако в декабре цена начала повышаться.

Криптоаналитик Али Мартинес отметил, что токен повторно тестирует зону недавнего пробоя и рискует упасть к $8, если покупатели не вернут контроль над поддержкой.

Другой аналитик, Ариан, допускает, что LINK сможет перейти к росту, если на графике появится сильная бычья свеча или любой показатель, указывающий на заметное давление покупателей.

По его словам, монета может начать «супербычье» ралли, если инвесторы защитят отмеченную зону поддержки ниже текущего уровня.

Новости, Новости альткоинов
Влада Анисимова
Влада Анисимова

Влада Анисимова уже более пяти лет в крипте: анализирует рынок, изучает тренды и тестирует новейшие блокчейн-решения. Влада умеет просто объяснять сложное и регулярно делится полезными находками с аудиторией.

