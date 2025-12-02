Ключевые моменты

Институциональный интерес к ETF на Chainlink растет, к гонке подключаются такие управляющие активами, как Grayscale и Bitwise.

Chainlink Trust от Grayscale, созданный в 2021 году и управляющий активами на $17,2 млн, готовят к преобразованию в ETF.

В ноябре стоимость LINK упала почти на 30%, и аналитики допускают снижение к $8, если не удержатся ключевые уровни поддержки.

Chainlink (LINK) со стоимостью $12,24 может привлечь внимание рынка на этой неделе благодаря предстоящему запуску биржевого фонда (ETF) на LINK. По словам эксперта по ETF Нейта Джераси, инициатором выступает управляющая компания Grayscale. В ответ на эту новость стоимость LINK сегодня выросла на 1%.

Chainlink ETF ожидается уже этой неделе

Президент Nova Dius Wealth Нейт Джераси отметил, что запуск первого спотового ETF на LINK в США может состояться уже в ближайшие дни. Инициатором выступает Grayscale. Шаг компании совпадает с появлением на рынке сразу нескольких других крипто-ETF, включая продукты на такие ключевые монеты рынка, как XRP и Solana.

По словам Джераси, Grayscale планирует обновить и преобразить свой частный траст Chainlink в публично торгуемый ETF. Это откроет институциональным инвесторам доступ к криптовалюте LINK.

Set to launch this week… First spot link ETF. Grayscale will be able to uplist/convert Chainlink private trust to ETF. pic.twitter.com/i7z0WAKKvC — Nate Geraci (@NateGeraci) December 1, 2025

Grayscale запустила свой траст Chainlink Trust (GLNK) еще в феврале 2021 года, и сейчас его акции торгуются по $15. Комиссия фонда составляет 2,5%, а активы под управлением превышают $17,2 млн.

В ноябре на сайте DTCC также появилось упоминание о Chainlink ETF от Bitwise, что намекнуло на возможный скорый запуск. Все это говорит о быстро растущем спросе крупных игроков на LINK.

Сможет ли LINK восстановиться?

Стоимость LINK в ноябре упала почти на 30% на фоне широкой коррекции крипторынка – несмотря на активные покупки токена месяцем ранее. Однако в декабре цена начала повышаться.

Криптоаналитик Али Мартинес отметил, что токен повторно тестирует зону недавнего пробоя и рискует упасть к $8, если покупатели не вернут контроль над поддержкой.

Chainlink $LINK could be retesting the breakdown zone before a move toward $8. pic.twitter.com/cbG54rrsz6 — Ali (@ali_charts) December 1, 2025

Другой аналитик, Ариан, допускает, что LINK сможет перейти к росту, если на графике появится сильная бычья свеча или любой показатель, указывающий на заметное давление покупателей.

$LINK if we get a good bullish engulfing or any bullish candle with a good enough buying pressure. LINK will go long. ETFs are expected to launch soon. MEGA BULLISH if it shows buying pressure from this orange box. pic.twitter.com/zythB7uwAA — aaryankakad.base.eth (@0xAaryanK) December 1, 2025

По его словам, монета может начать «супербычье» ралли, если инвесторы защитят отмеченную зону поддержки ниже текущего уровня.