Telegram-бот Snorter объявил о запуске 10 ноября, токен SNORT вырос на 59%

Автоматизированная торговая платформа Snorter Bot объявила о запуске 10 ноября 2025 года с комиссией 0,85% за сделку, после чего цена токена SNORT выросла на 59%, до $0,04417.

Проект Snorter Bot опубликовал в X (Twitter) сообщение о запуске автоматизированного торгового бота в Telegram, запланированном на 10 ноября 2025 года.

Платформа позиционируется как инструмент для автоматической торговли на блокчейне Solana с комиссией 0,85% за сделку, что, по заявлениям организаторов, является «самой низкой среди всех торговых платформ в Telegram». После публикации анонса цена токена SNORT выросла на 59%, достигнув $0,04417.

Контекст рынка торговых ботов

От 70% до 80% всех криптовалютных сделок выполняется с помощью ботов. Это подчёркивает значимость автоматизации в трейдинге, особенно для розничных инвесторов, которые ранее не имели доступа к институциональным инструментам.

Telegram-боты стали популярным форматом благодаря простоте использования: не требуется установка приложений, торговля ведётся через команды и кнопки в мессенджере. Какие успешные боты уже работают на рынке:

Trojan — один из старейших Telegram-ботов для Solana.

BONKbot — бот, связанный с мем-коином BONK.

Banana Gun — бот для Ethereum и EVM-сетей.

Что такое Snorter Bot

Snorter Bot — это автоматизированная торговая платформа для Telegram с фокусом на блокчейн Solana. Заявленные функции:

Основные возможности:

Автоматический снайпинг (sniping) — быстрая покупка токенов сразу после листинга.

Копитрейдинг (copy trading) — повторение сделок успешных трейдеров.

Защита от rag pull — обнаружение мошеннических токенов.

Лимитные ордера (limit orders).

Обнаружение honeypot — выявление токенов, которые нельзя продать.

Настройка проскальзывания (slippage settings).

Защита от MEV (MEV protection) — предотвращение манипуляций майнерами.

Защита от front-running — предотвращение опережающих сделок.

Уведомления о сделках в реальном времени.

Лимиты рисков и фильтры.

Партнёрские функции (ожидаются).

Технические характеристики:

Интеграция с Solana (сверхбыстрые блоки, финализация за доли секунды, комиссии в доли цента).

Мост для Ethereum уже работает.

Планы расширения на EVM-сети (Ethereum Virtual Machine-совместимые блокчейны).

Торговый API в roadmap.

Детали запуска