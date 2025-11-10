Telegram-бот Snorter объявил о запуске 10 ноября, токен SNORT вырос на 59%

Автоматизированная торговая платформа Snorter Bot объявила о запуске 10 ноября 2025 года с комиссией 0,85% за сделку, после чего цена токена SNORT выросла на 59%, до $0,04417.
Проект Snorter Bot опубликовал в X (Twitter) сообщение о запуске автоматизированного торгового бота в Telegram, запланированном на 10 ноября 2025 года.
Платформа позиционируется как инструмент для автоматической торговли на блокчейне Solana с комиссией 0,85% за сделку, что, по заявлениям организаторов, является «самой низкой среди всех торговых платформ в Telegram». После публикации анонса цена токена SNORT выросла на 59%, достигнув $0,04417.
Контекст рынка торговых ботов
От 70% до 80% всех криптовалютных сделок выполняется с помощью ботов. Это подчёркивает значимость автоматизации в трейдинге, особенно для розничных инвесторов, которые ранее не имели доступа к институциональным инструментам.
Telegram-боты стали популярным форматом благодаря простоте использования: не требуется установка приложений, торговля ведётся через команды и кнопки в мессенджере. Какие успешные боты уже работают на рынке:
- Trojan — один из старейших Telegram-ботов для Solana.
- BONKbot — бот, связанный с мем-коином BONK.
- Banana Gun — бот для Ethereum и EVM-сетей.
Что такое Snorter Bot
Snorter Bot — это автоматизированная торговая платформа для Telegram с фокусом на блокчейн Solana. Заявленные функции:
Основные возможности:
- Автоматический снайпинг (sniping) — быстрая покупка токенов сразу после листинга.
- Копитрейдинг (copy trading) — повторение сделок успешных трейдеров.
- Защита от rag pull — обнаружение мошеннических токенов.
- Лимитные ордера (limit orders).
- Обнаружение honeypot — выявление токенов, которые нельзя продать.
- Настройка проскальзывания (slippage settings).
- Защита от MEV (MEV protection) — предотвращение манипуляций майнерами.
- Защита от front-running — предотвращение опережающих сделок.
- Уведомления о сделках в реальном времени.
- Лимиты рисков и фильтры.
- Партнёрские функции (ожидаются).
Технические характеристики:
- Интеграция с Solana (сверхбыстрые блоки, финализация за доли секунды, комиссии в доли цента).
- Мост для Ethereum уже работает.
- Планы расширения на EVM-сети (Ethereum Virtual Machine-совместимые блокчейны).
- Торговый API в roadmap.
Детали запуска
|Параметр
|Значение
|Дата запуска
|10 ноября 2025 года
|Комиссия
|0,85% за сделку
|Токен SNORT
|Рост на 59% до $0,04417