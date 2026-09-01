Bitcoin tiene i $78.000: balene in accumulo, focus su Bitcoin Hyper

Il mercato crypto apre il mese con un forte segnale di forza: Bitcoin si consolida sopra la soglia psicologica dei $78.000, forte di un agosto straordinario chiuso con un rally del 25%. Mentre BTC passa di mano a circa $78.600 (+0,5% nelle ultime 24 ore, con una capitalizzazione di mercato di $1,57 bilioni su un totale di $2,65 bilioni), gli investitori più attenti stanno già guardando oltre per massimizzare i rendimenti. In questo scenario di consolidamento, i riflettori sono puntati sui progetti infrastrutturali ad alto potenziale. Tra questi, spicca la prevendita di Bitcoin Hyper (HYPER), una soluzione Layer 2 che ha già raccolto oltre $33 milioni e punta dritta all’obiettivo di $40 milioni entro fine mese.

L’accumulo istituzionale sostiene Bitcoin a $78.000: il quadro macro di settembre

Nonostante le consuete incertezze macroeconomiche e geopolitiche, il sentiment di mercato rimane decisamente rialzista. A dare una spinta decisiva è il ritorno agli acquisti da parte dei grandi player istituzionali: Strategy ha annunciato l’acquisto di ben 4.603 BTC la scorsa settimana per circa $369 milioni, portando il suo bilancio totale a 845.050 BTC. L’operazione, finanziata attraverso la vendita di azioni proprie per $602,8 milioni, rappresenta il primo grande acquisto della società da fine giugno e conferma la fiducia a lungo termine nel re delle criptovalute.

Nelle prime ore di settembre, Bitcoin si è mantenuto sopra i $78.000, oscillando in un canale compreso tra $76.900 e $79.400. Questa stabilità è particolarmente significativa se si considera che i mercati stimano al 66,4% la probabilità di un mantenimento dei tassi d’interesse elevati da parte della Federal Reserve. Nemmeno le tensioni geopolitiche (come gli attacchi degli Stati Uniti in Iran) hanno scalfito la struttura rialzista di BTC, che ad agosto ha rimbalzato dal minimo di $62.275 fino a picchi superiori a $81.000.

Sebbene settembre sia storicamente un mese debole per il settore, la performance anomala e positiva di agosto potrebbe dare ancora più fiducia e ottimismo agli investitori nelle prossime settimane, come sottolineato anche dall’analista Daan Crypto.

Gm! September has begun! This is historically bitcoin:native's worst performing month. But August was down there too and just had an amazing one so that's just to show how seasonality doesn't always apply. Having said that, I think a lot of investors were waiting to allocate in… pic.twitter.com/GiGBqXoWTU — Daan Crypto Trades (@DaanCrypto) September 1, 2026

Deep Dive su Bitcoin Hyper (HYPER): Tokenomics e driver di crescita della L2 basata su Solana SVM

Mentre il “Digital Gold” difende la zona dei $78.000 e mantiene una dominance del 59,9%, la vera caccia all’alpha si sposta sulle soluzioni di scalabilità. Bitcoin Hyper (HYPER) si posiziona esattamente in questa nicchia strategica, proponendosi come una rete Layer 2 progettata per unire la sicurezza nativa di Bitcoin con l’efficienza ultra-rapida della Solana Virtual Machine (SVM).

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Il funzionamento è lineare ma rivoluzionario: gli utenti possono trasferire i propri BTC sulla rete L2 per eseguire transazioni quasi istantanee, interagire con contratti intelligenti e dApp a costi irrisori, per poi regolare le transazioni finali sulla blockchain principale di Bitcoin. In questo modo si ottiene il meglio dei due mondi: la velocità di Solana e la sicurezza imbattibile di Bitcoin.

Dal punto di vista dell’investitore, la tokenomics di HYPER è strutturata in modo da incentivare la crescita a lungo termine e limitare la pressione di vendita iniziale. Con una supply fissa a 21 miliardi di token, l’allocazione è così suddivisa:

30% per lo sviluppo tecnologico della rete

per lo sviluppo tecnologico della rete 25% destinato alla riserva del progetto

destinato alla riserva del progetto 20% allocato alle attività di marketing e adozione

allocato alle attività di marketing e adozione 15% riservato alle ricompense per gli utenti (staking)

riservato alle ricompense per gli utenti (staking) 10% per la liquidità di listing sui principali exchange

Attualmente, la presale pubblica ha superato la pietra miliare dei $33 milioni, con il token scambiato a un prezzo di ingresso di $0,0136855. Un forte driver per i primi sostenitori è la possibilità di mettere immediatamente in staking i token acquistati, sbloccando un APY stimato del 35%. Con il lancio ufficiale della mainnet e il successivo listing pianificati entro la fine dell’anno, la finestra temporale per posizionarsi a questi prezzi si sta stringendo rapidamente.

Come posizionarsi nella presale di HYPER e gestire il rischio

Partecipare alla prevendita prima del prossimo aumento di prezzo è un processo semplice e accessibile. Gli investitori possono collegare il proprio wallet direttamente sul sito ufficiale di Bitcoin Hyper per completare l’acquisto. In alternativa, la prevendita è integrata nativamente nell’applicazione Best Wallet (scaricabile da Apple App Store e Google Play) nella sezione dedicata ai nuovi progetti (“Upcoming Tokens”).

La piattaforma supporta l’acquisto tramite diverse chain (ETH, USDT, USDC, BNB, SOL) oltre alle tradizionali carte di credito o debito. Il prezzo attuale di HYPER è di $0,0136855 e, scegliendo l’opzione di acquisto con staking immediato, potrai iniziare subito a far fruttare i tuoi token con un rendimento annuo del 35%.

Nota di rischio: Come per ogni investimento in fase di prevendita e nel settore delle altcoin a bassa capitalizzazione, l’elevato potenziale di upside è accompagnato da una naturale volatilità e da rischi legati all’esecuzione della roadmap tecnologica. È sempre consigliabile diversificare il proprio portafoglio e investire capitali che ci si può permettere di perdere.

Per monitorare gli sviluppi del progetto in tempo reale e rimanere aggiornati sulle fasi della prevendita, è possibile seguire Bitcoin Hyper su X e unirsi alla community Telegram.