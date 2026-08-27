XRP a $1,40: mistero sulle riserve in escrow e CLARITY Act

XRP scambia oggi vicino a $1,40, segnando un calo di circa il -2,5%. Si tratta di un ritracciamento fisiologico all’interno di un più ampio braccio di ferro tra i tori e un grafico che appare ancora pesante. Tuttavia, tra le righe di un ordinario prospetto per un ETF, è emerso un dettaglio che sta attirando […]