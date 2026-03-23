Bitcoin scivola con l’ultimatum all’Iran, ma i capitali più speculativi guardano a Bitcoin Hyper: prevendita da oltre $32 milioni

Con il petrolio di nuovo sopra quota $100 e Bitcoin riportato sotto pressione dal riaccendersi del rischio geopolitico, una parte del mercato crypto non si sta limitando a comprare il dip su BTC. L’attenzione si sta spostando anche su asset con maggiore leva narrativa e operativa sul tema Bitcoin, in particolare Bitcoin Hyper (HYPER), progetto Layer 2 in prevendita che ha già raccolto oltre $32 milioni.

Il cambio di tono sui mercati è arrivato dopo l’ultimatum di 48 ore lanciato dal presidente Trump all’Iran per la riapertura dello Stretto di Hormuz, corridoio attraverso cui passa normalmente circa il 20% dell’offerta mondiale di petrolio e che resta in gran parte chiuso al traffico commerciale dalla fine di febbraio.

La reazione è stata immediata: WTI fino a quasi $101 al barile, Brent oltre $113 e United States Oil Fund sopra $123 nel pre-market. Sul fronte crypto, BTC è passato da livelli superiori a $70,000 a un minimo di $67,360, per poi recuperare verso l’area dei $68,000.

In questo quadro, il ragionamento degli investitori più aggressivi è semplice: se Bitcoin resta strutturalmente rialzista ma nel breve attraversa una fase di volatilità, i progetti che cercano di espanderne l’utilità potrebbero offrire un profilo di upside più elevato, naturalmente a fronte di un rischio superiore.

Dove sta andando il flusso speculativo: Layer 2 Bitcoin e token con utilità reale

L’escalation in Medio Oriente ha rafforzato il classico schema risk-off. Il presidente Trump ha pubblicato su Truth Social che, se l’Iran non riaprirà lo Stretto di Hormuz entro la serata di lunedì, gli Stati Uniti colpiranno le centrali elettriche del Paese “starting with the biggest one first.”

Teheran ha risposto con contro-minacce verso le infrastrutture energetiche del Golfo, alimentando ulteriore nervosismo sui mercati globali. Per Bitcoin il colpo è stato rapido: sabato il prezzo ha perso circa il 3%, con oltre $240 milioni di liquidazioni long in poche ore.

Per molti analisti, però, il movimento non cambia la struttura di fondo del ciclo. Un post su X molto condiviso dagli analisti di Documenting Saylor ha richiamato il comportamento storico di Bitcoin, sottolineando come nei cicli precedenti l’asset sia passato da $19,000 a $126,000.

$BTC $19K → $69K → $126K → $200K HIGHER HIGHS EVERY CYCLE THE TREND IS CLEAR 🚀pic.twitter.com/J2B5E5sNXz — Documenting Saylor (@saylordocs) March 22, 2026

Da qui l’idea, sempre più diffusa tra i trader, che la debolezza tattica di BTC possa convivere con aspettative ancora rialziste sul medio periodo, con target di $200,000 indicati da alcuni osservatori. È proprio in questa finestra che le infrastrutture legate a Bitcoin stanno ricevendo attenzione: se il capitale cerca esposizione all’ecosistema, un Layer 2 con una chiara proposta d’uso può diventare un veicolo ad alto beta.

Tra i nomi emergenti c’è Bitcoin Hyper (HYPER), che prova a posizionarsi non come semplice meme di contorno, ma come scommessa infrastrutturale sulla prossima fase di espansione dell’ecosistema Bitcoin.

Bitcoin Hyper in chiave investibile: tokenomics, prezzo di prevendita e driver di upside

La tesi su Bitcoin Hyper (HYPER) ruota attorno a tre elementi che il mercato tende a premiare nelle fasi iniziali: narrativa forte, utilità concreta e meccanica di offerta facilmente leggibile.

Dal punto di vista tecnologico, il progetto utilizza la Solana Virtual Machine (SVM) per puntare su transazioni quasi istantanee e commissioni basse, mantenendo collegamenti di sicurezza con il layer base di Bitcoin. Dopo il lancio della mainnet L2, gli utenti dovrebbero poter trasferire BTC sulla nuova chain in modalità trustless, per accedere a dApp, pagamenti e staking non pratici sulla blockchain principale.

Il token HYPER è pensato come asset centrale dell’ecosistema: servirà per commissioni, governance e accesso alle funzionalità della piattaforma. L’offerta totale è fissata a 21 miliardi, mentre il progetto evidenzia un modello di distribuzione equo, senza favoritismi verso insider.

Qui entra in gioco l’angolo più strettamente investibile. Il prezzo di prevendita è attualmente di $0.0136774 e, secondo la struttura del sale, è destinato ad aumentare tra poche ore. In parallelo, il progetto ha già raccolto oltre $32 milioni, un dato che il mercato tende a leggere come segnale di trazione iniziale. A questo si aggiunge lo staking, che oggi offre il 36% APY per chi blocca i token in attesa del pieno dispiegamento della mainnet.

Se la narrativa sui Layer 2 Bitcoin continuerà a guadagnare terreno, i driver di upside più realistici per HYPER restano questi: avanzamento verso la mainnet, crescita della base utenti, consolidamento della community e progressiva utilità del token nell’ecosistema. Va però ricordato che si tratta di una prevendita, quindi il potenziale rendimento elevato si accompagna a rischi execution, liquidità e volatilità nettamente superiori rispetto a BTC.

Accesso ancora aperto, ma con rischio da early-stage da non ignorare

Per chi vuole prendere posizione prima del prossimo step di prezzo, l’accesso alla prevendita resta relativamente semplice. Dal sito ufficiale di Bitcoin Hyper è possibile collegare il wallet e acquistare HYPER usando SOL, ETH, BNB, USDC o USDT, con supporto anche ai pagamenti tramite carta bancaria.

Molti utenti stanno passando da Best Wallet per gestire l’acquisto da mobile e attivare l’opzione “Buy and Stake”. L’app è disponibile tramite Apple App Store e Google Play, offrendo un percorso d’ingresso più immediato per chi non vuole operare da desktop.

Se stai valutando questo tipo di operazione, può essere utile confrontare HYPER con altre offerte in fase iniziale: nella guida di CoinSpeaker alle migliori crypto presale trovi una panoramica utile per capire come leggere struttura del sale, utilità del token e livello di rischio prima di impegnare capitale.

Con HYPER a $0.0136774 e staking al 36% APY, il progetto continua a presentarsi come un’opportunità accessibile anche per ticket non elevati. Ma il punto, per un investitore disciplinato, è distinguere tra accessibilità e assenza di rischio: una prevendita può offrire upside significativo solo se il team esegue sulla roadmap e se il mercato continua a premiare il tema Bitcoin Layer 2.

Per gli ultimi aggiornamenti e le discussioni della community, segui Bitcoin Hyper su X e unisciti al gruppo Telegram del progetto.