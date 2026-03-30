Deflussi dagli ETF Bitcoin, ma il capitale più speculativo cerca rendimento: perché Bitcoin Hyper è finito nel radar

La settimana si apre con un segnale che il mercato non può ignorare: gli ETF spot su Bitcoin negli Stati Uniti hanno registrato deflussi netti per 296,18 milioni di dollari nella settimana chiusa il 27 marzo, il primo saldo settimanale negativo da metà febbraio. BTC ne ha risentito, scivolando fino a 65.000 dollari prima di riportarsi sopra i 67.000 dollari.

Per chi guarda al lato investibile del settore, il dato conta per un motivo preciso: quando l’esposizione passiva rallenta, una parte del capitale tende a spostarsi verso asset con una narrativa di crescita più netta, soprattutto se combinano infrastruttura, utilità del token e una finestra d’ingresso ancora anticipata.

È in questo contesto che Bitcoin Hyper (HYPER) sta guadagnando attenzione. La prevendita ha già raccolto oltre 32,2 milioni di dollari e il progetto si presenta come un Layer 2 per Bitcoin orientato a velocità, commissioni basse e funzionalità DeFi, mantenendo al centro la sicurezza della rete principale.

Dove sta andando il denaro dopo lo stop degli ETF

I dati più recenti indicano che gli ETF su Bitcoin negli Stati Uniti hanno registrato deflussi netti per 296,18 milioni di dollari la scorsa settimana. Nelle singole sedute, il quadro si è deteriorato con uscite per 225,48 milioni di dollari il 27 marzo e per 171,22 milioni di dollari nella sessione precedente. Gli asset in gestione restano comunque sopra gli 84 miliardi di dollari, ma il cambio di passo rispetto alle settimane positive di inizio marzo è evidente.

Il mercato ha letto questi movimenti insieme alla perdita di momentum di BTC, che la scorsa settimana è sceso fino a 65.000 dollari. Allo stesso tempo, il recupero sopra i 67.000 dollari suggerisce che il trend non è necessariamente compromesso, ma che la fase è diventata più selettiva.

Tra i trader seguiti dal mercato, Kaleo aveva indicato area 66.000 dollari come livello chiave nel weekend. Per ora, il ritorno sopra quel range ha sostenuto la tesi di breve periodo più costruttiva.

#Bitcoin / $BTC Not asking for much Just want to see support to hold and run straight back to all time highs https://t.co/asMfX2ieuj pic.twitter.com/i8ebLvPUOZ — K A L E O (@CryptoKaleo) March 27, 2026

Dietro ai flussi pesano anche variabili macro, come il riposizionamento sulle attese dei tassi e la concorrenza di altri beni rifugio. Ma sotto la superficie emerge anche un altro tema: parte del capitale che aveva cercato semplice esposizione a Bitcoin ora punta a veicoli con potenziale di rendimento più ampio e catalizzatori interni più chiari.

Bitcoin Hyper: tokenomics, utilità e presale al centro del trade

Qui entra in gioco Bitcoin Hyper (HYPER). Il progetto si propone come Layer 2 costruito con Solana Virtual Machine (SVM), con l’obiettivo di trasferire nell’ecosistema Bitcoin una maggiore capacità operativa: transazioni rapide, costi contenuti e accesso a servizi DeFi e dApp senza uscire dal perimetro BTC.

Bitcoin Hyper (HYPER) utilizza un bridge canonico che abilita depositi e prelievi di BTC trustless, mentre le prove a conoscenza zero servono a mantenere la verificabilità sulla chain principale. Sul piano dell’investibilità, però, il focus è soprattutto sul ruolo del token: HYPER è richiesto per le commissioni gas, per lo staking con ricompense e per la governance del protocollo.

Questa struttura è uno dei motivi per cui il progetto viene osservato con interesse dagli investitori più aggressivi. Non offre solo esposizione al brand Bitcoin, ma un asset che punta ad assorbire domanda diretta man mano che l’attività on-chain della rete Layer 2 cresce.

POV: Bitcoin making first contact with Hyper. 🛸 Everything changed. 🔥⚡️https://t.co/VNG0P4GuDo pic.twitter.com/QJkyjvmIW1 — Bitcoin Hyper (@BTC_Hyper2) March 28, 2026

La tokenomics resta un elemento chiave della tesi. L’offerta totale è di 21 miliardi di token HYPER, destinati a sviluppo, sostenibilità, coinvolgimento della community, ricompense e marketing. Al prezzo attuale di prevendita di $0.0136778, gli utenti possono già bloccare i token tramite gli smart contract della piattaforma e accedere a un APY di staking del 36%.

Il mercato ha finora premiato questa combinazione tra narrativa infrastrutturale e incentivo economico. La raccolta ha superato i 32,2 milioni di dollari e tra i segnali di partecipazione on-chain figura anche un acquisto da $49,611 registrato venerdì scorso. Per molti investitori, i driver di upside più realistici sono tre: crescita dell’adozione della mainnet, domanda di HYPER come token di rete e attrattiva dello staking nella fase iniziale.

Chi valuta questo segmento dovrebbe comunque tenere presente il rovescio della medaglia: le prevendite restano operazioni a rischio elevato, la liquidità è inferiore rispetto ai grandi asset quotati e l’esecuzione tecnica del progetto sarà decisiva nel determinare se la narrativa si tradurrà davvero in utilizzo.

Accesso anticipato, ma con approccio disciplinato

Per entrare nella prevendita, gli utenti possono visitare il sito ufficiale di Bitcoin Hyper e collegare un wallet compatibile, incluse soluzioni come Best Wallet e MetaMask). Sono supportati acquisti con ETH, BNB, SOL, USDT, USDC o carta bancaria, un dettaglio che amplia l’accessibilità senza cambiare le condizioni economiche dell’offerta.

Anche Best Wallet consente di partecipare tramite la sezione “Upcoming Tokens” della sua app mobile, disponibile su Apple App Store e Google Play. In entrambi i casi, il prezzo resta fissato a $0.0136778 e lo staking mantiene l’APY del 36%.

Per chi vuole confrontare questa operazione con altre opportunità simili, può essere utile dare uno sguardo alla guida di CoinSpeaker sulle migliori crypto presale, così da valutare HYPER nel contesto più ampio del mercato e non solo sulla spinta dell’hype del momento.

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