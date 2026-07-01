Citigroup taglia target Bitcoin a $82.000: fine dei flussi ETF?

In una nota di ricerca pubblicata il 1° luglio 2026, Citigroup ha ridotto il suo target price a 12 mesi per Bitcoin da 112.000 a 82.000 dollari, tagliando contestualmente quello di Ethereum da 3.175 a 2.240 dollari.

Il rapporto rivede drasticamente al ribasso anche le stime sui flussi netti in entrata degli ETF spot, portandole a zero per i prossimi 12 mesi rispetto alla precedente previsione di 10 miliardi di dollari. Tale cambiamento riflette una rivalutazione strutturale della domanda piuttosto che un semplice aggiustamento macroeconomico.

Citi Slashes Bitcoin and Ether Targets as ETF Flows Turn Negative



According to Reuters, Citi cut its 12-month forecasts for bitcoin and ether, lowering its bitcoin target from $112,000 to $82,000 and its ether target from $3,175 to $2,240. Citi also reduced its expected ETF net… pic.twitter.com/W4nZo90zl5 — Wu Blockchain (@WuBlockchain) July 1, 2026

Non si tratta di un banale ritocco dei prezzi. Questo rappresenta il secondo ciclo consecutivo di downgrade da parte di Citigroup nel 2026. L’azzeramento delle aspettative sugli afflussi degli ETF segnala che la banca non considera più la domanda del canale istituzionale come un vento di poppa affidabile per nessuno dei due asset.

La revisione delle previsioni di Citigroup arriva mentre Bitcoin viene scambiato a 58.650 dollari, con un calo dell’1,2% nelle ultime 24 ore e un volume di scambi giornaliero superiore ai 34,6 miliardi di dollari.

Revisione Citi: i tre fattori chiave

$BTC has failed to reclaim the Feb lows.



Sellers are still dominating, while Coinbase Bitcoin Premium is at its lowest level this cycle.



If Bitcoin loses the $57,000-$58,000 zone, there's nothing stopping it from going into the low 50s. https://t.co/oryVX0JsAb pic.twitter.com/1TPPXGul14 — Ted (@TedPillows) July 1, 2026

L’istituto ha attribuito i tagli a tre fattori concomitanti: un indebolimento dell’appetito degli investitori per gli asset digitali in generale, i deflussi negativi dagli ETF Bitcoin (che hanno trasformato la narrativa della domanda da supporto a ostacolo) e la persistente mancanza di progressi nella legislazione statunitense sugli asset digitali.

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Secondo la nota di Citi, i flussi degli ETF, descritti come un driver fondamentale per i prezzi, sono recentemente diventati negativi. Questa analisi è coerente con i dati dell’anno in corso, che mostrano flussi netti per gli ETF Bitcoin spot pari a circa 3,3 miliardi di dollari al momento della pubblicazione.

Il reset delle stime sugli ETF è l’elemento più rilevante del report. Il modello precedente, ancorato a 10 miliardi di dollari di flussi netti in entrata per Bitcoin, generava meccanismi di supporto ai prezzi sostanzialmente diversi; l’eliminazione di questa ipotesi comprime inevitabilmente i parametri della domanda nel quadro di valutazione di Citi.

Analisi precedenti sulla pressione dei deflussi dagli ETF Bitcoin avevano già evidenziato come fuoriuscite cumulative nell’ordine dei 6 miliardi di dollari stessero mettendo a dura prova la tesi della domanda istituzionale, su cui si basavano i target più elevati di Wall Street.

Sul fronte legislativo, la nota di Citi ricalca quanto espresso nel downgrade di marzo 2026. In quell’occasione, Alex Saunders, responsabile della ricerca quantitativa global macro e DeFi della banca, aveva descritto i tagli come una conseguenza dei ritardi politici a Washington riguardanti il Digital Asset Market Clarity Act, piuttosto che problemi intrinseci a Bitcoin.

Il disegno di legge, i cui testi recenti e lo status procedurale al Senato sono monitorati con attenzione dai desk istituzionali, non è ancora arrivato al voto di chiusura della discussione (cloture). I progressi — o la loro assenza — sulla traiettoria del Clarity Act al Senato rimangono la variabile principale per le previsioni future di Citi.

Progressione delle previsioni e ricalcolo dello scenario bear

📉 Citi slashes 12-month BTC forecast to $82K (from $112K) and ETH to $2,240 (from $3,175).



Reason: ETF net inflow assumption cut to ZERO from $10B. BTC ETFs down $3.3B YTD.



Bear case: $53K BTC / $1,094 ETH.



Citi's 2nd downgrade this year.#Bitcoin #Ethereum #Citi pic.twitter.com/9ijlD3C2Bv — Bitcoin World News (@BitcoinWorldN) July 1, 2026

Questa revisione conferma una chiara tendenza al ribasso. Il target di Citigroup per Bitcoin è passato da 143.000 a 112.000 dollari all’inizio del 2026, fino agli attuali 82.000 dollari; Ethereum ha seguito un percorso simile, scendendo da 4.304 a 3.175 e ora a 2.240 dollari.

Anche lo scenario ribassista in caso di recessione è stato rivisto: il “floor” (prezzo minimo) per Bitcoin scende da 58.000 a 53.000 dollari, mentre quello di Ethereum passa da 1.198 a 1.094 dollari. La motivazione risiede in condizioni macroeconomiche recessive unite a continui deflussi dagli ETF.

La questione analitica non è più se il ciclo di previsioni di Citi sia diventato ribassista, ma se l’azzeramento delle stime sugli ETF sarà duraturo o se rappresenti un punto di minimo da cui un catalizzatore legislativo potrebbe innescare una rapida inversione.

Si ipotizza che la prossima revisione significativa, in qualsiasi direzione, sarà innescata da un’azione determinante del Senato sui disegni di legge relativi alla struttura del mercato degli asset digitali o da un’inflessione sostenuta per più settimane nei dati sui flussi degli ETF spot.